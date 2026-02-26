Te informacije o hemoroidih je dobro poznati

O njih običajno zaradi zadrege govorimo redko, a so zelo pogosta težava. Več kot polovica odraslih, starejših od 50, je že imela težave s hemoroidi, ti pa jo zelo radi zagodejo tudi nosečnicam in ženskam po porodu zaradi povečanega pritiska v trebušni votlini.

Hemoroidi so razširjene in otekle vene v predelu zadnjika in spodnjega dela danke. Gre za normalen žilni pletež, ki pomaga pri nadzoru odvajanja blata, težava nastane, ko se te vene povečajo, vnamejo ali izbočijo. Ločimo dve vrsti hemoroidov. Notranji so v notranjosti danke in jih običajno ne vidimo ali tipamo. Pogosto ne bolijo, lahko pa krvavijo. Zunanji hemoroidi se pojavijo pod kožo okoli zadnjika. Lahko povzročajo bolečino, srbenje in oteklino. V nekaterih primerih v hemoroidu nastane krvni strdek, kar povzroči izrazito bolečino in napetost. Simptomi so odvisni od vrste in stopnje hemoroidov, najpogostejši pa so svetlo rdeča kri pri odvajanju blata, srbenje ali draženje v predelu zadnjika, bolečina ali nelagodje, zlasti med sedenjem, oteklina okoli zadnjika, občutek nepopolnega izpraznjenja črevesja, izbočenje mehke tvorbe iz zadnjika pri napredovalih notranjih hemoroidih.

2 vrsti hemoroidov poznamo.

Težava nastane, ko se vene povečajo, vnamejo ali izbočijo. FOTO: Nuttawan Jayawan/Getty Images

Kdaj k zdravniku

Zdravljenje je odvisno od stopnje težav, največkrat zadostuje lokalno zdravljenje z mazili ali kremami, svečkami ter pripravki z lokalnimi anestetiki in protivnetnim delovanjem. Pozor, ti izdelki, ki jih dobimo tudi brez recepta, pomagajo pri lajšanju simptomov, ne odpravijo pa vedno vzroka, zato velja še dolgo spremljati stanje in se po potrebi posvetovati z zdravnikom. Tega obiščemo, če se simptomi pogosto ponavljajo, če se pojavi močnejša ali dolgotrajna krvavitev, če so bolečine izrazite, če se stanje kljub samozdravljenju ne izboljša, če se pojavijo spremembe v odvajanju blata. Morda bo predlagal katerega od ambulantnih posegov, kot so podvezovanje hemoroidov z elastičnim trakom, vbrizgavanje posebne raztopine ter infrardeča ali laserska terapija. Pri hudih ali ponavljajočih se hemoroidih je včasih potreben kirurški poseg oziroma hemoroidektomija, ki zahteva daljše okrevanje.

Za začetek si lahko pomagamo s svečkami. FOTO: Oleksandr Lanevskyi/Getty Images

Včasih odpravimo samo simptome, ne tudi vzroka.

Vsekakor pa je ključna preventiva, saj se hemoroidi radi ponavljajo. Cilj je čim lažje izločanje mehkega blata brez naprezanja, zato uživamo prehrano z vlakninami in pijemo dovolj vode. Redno se gibamo, ohranjamo zdravo telesno težo in se izogibamo dolgotrajnemu sedenju. Pri odvajanju sledimo klicu narave in ga ne prelagamo! Intimne predele umivamo z nežnimi sredstvi.