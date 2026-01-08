  • Delo d.o.o.
ODNOSI

Te stvari si alfa ženske želijo pri moškem

Mit o osvajanju alfa ženske namiguje na boj za prevlado. A takšne dame si želijo predvsem čustvene zrelosti.
Takšno žensko pritegne nekdo, ki zna stati ob njej brez potrebe po dokazovanju. FOTO: Khosrork/Getty Images
Takšno žensko pritegne nekdo, ki zna stati ob njej brez potrebe po dokazovanju. FOTO: Khosrork/Getty Images
S. N.
 8. 1. 2026 | 07:44
2:19
Raziskava britanskega inštituta iz leta 2024 je pokazala, da ženske z visoko stopnjo samostojnosti, pogosto označene kot alfa ženske, pri partnerjih najvišje cenijo občutek čustvene varnosti, doslednost in zrelost. Lastnosti, ki jih pogosto napačno zamenjujemo za šibkost, so v resnici temelj zaupanja. Močna ženska ne išče tekmeca, temveč enakovrednega sogovornika.

Namesto igre moči

Mit o osvajanju alfa ženske namiguje na boj za prevlado, a takšno žensko v resnici pritegne nekdo, ki zna stati ob njej brez potrebe po dokazovanju. Ko odnos ni več tekmovanje, se lahko med dvema postopoma razvijeta bližina in občutek varnosti.

Strast do življenja

Ne gre za status ali velike ambicije, temveč za odnos do življenja. Strast do dela, ustvarjanja ali učenja kaže notranjo energijo in radovednost, ki jo imajo alfa ženke. Prav ta ciljna naravnanost pogosto deluje bolj privlačno kot samozavest. Na tej točki se razblini še ena pogosta zmota – močne ženske niso hladne, temveč previdne. Varnost je zanje pogoj, ne nagrada.

Čustvena zrelost

Partner, ki zna poslušati in biti prisoten tudi, če ne ponudi takoj rešitve, prinaša občutek stabilnosti. Čustvena zrelost se kaže v pripravljenosti na pogovor, tudi takrat, ko to ni preprosto.

Brez maske

Samozavestne ženske hitro zaznajo, kdaj nekdo igra vlogo in ni iskren, pa vendar jih ne zanima popolna podoba, temveč jasen občutek, s kom imajo opravka. One se zavedajo svoje ranljivosti, zato ne potrebujejo nekoga, ki nanje naredi vtis, ampak nekoga, ki je iskren in mu lahko zaupajo.

Svoboda

Najbolj paradoksalno pri mitu o alfa ženski je, da si v resnici želi ravno nasprotno od nadzora. Privlači jo odnos, v katerem imata oba dovolj prostora za gibanje, osebno rast in spremembe, brez strahu, da bi ob tem izgubila drug drugega ali sebe. 

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
