Teden z Luno: V torek v vodnarja prihaja Sonce, več bo nemira in paranoje

Ponedeljek, 19. 1. Luna je mlada v vodnarju, vsak dan bo več družabne, radovedne, povezovalne energije. Merkur se veže na sekstil Saturna in Urana, skupaj ustvarjajo lotos in prinašajo resno mentalno energijo, zanimive in uporabne zamisli, kar je dobro za resno intelektualno delo. Sonce bo na koncu kozoroga, v sekstilu z Neptunom, tako bo več intuicije in uvidov v prihodnost.

Torek, 20. 1. V vodnarja prihaja poleg Plutona, Venere in Lune še Sonce. Več bo intelektualne, družbene in povezovalne energije, a tudi več nemira in paranoje. Dovršil se bo družbeni sekstil Saturna in Urana, ki ga že dlje čutimo in spodbuja tradicionalne poglede na družbo. Za nekatere bodo dogovori in družbena usklajevanja malo za časom. Merkur na zadnji stopinji in v sekstilu z Neptunom prinaša močno intuicijo, a šibi logično razmišljanje, Venerina konjunkcija s Plutonom močne finančne apetite, lahko ljubosumje, posesivnost, pohoto.

Sreda, 21. 1. V vodnarja vstopi še Merkur in se poveže s Soncem. Kaos preteklih dni se bo umaknil, stvari bomo videli jasno, brez sprenevedanja in manipulacij. Ker oba potujeta v konjunkcijo s Plutonom, bo družbeno več pritiska. Izkoristimo dan za pogovore, dogovore, usklajevanja. Luna v ribah nas bo pomirjala in spodbujala, da vidimo in doživljamo življenje bolj spodbudno.

Četrtek, 22. 1. Luna v ribah dopušča, da potujemo z življenjskim tokom, brez potrebe po nadzoru. Konjunkcija Merkurja in Plutona obljublja, da bo kljub temu veliko neprijetnih novic, ki lahko barvajo naše razmišljanje in čutenje. Lahko vidimo v ozadje stvari, a nam videno ne bo prijetno.

Petek, 23. 1. Luna bo v ribah do 14.30, lahko smo zmedeni, utrujeni, kaotični. Spodbudno bo le za umetnike. Popoldne bo čutiti Luno v ovnu, kar nam bo dalo več energije, a tudi nemira. V vodnarja vstopi Mars, družbeni pritiski, jaza in nasilje zaradi drugačnih pogledov se do konjunkcije s Plutonom lahko stopnjujejo. Sonce bo v konjunkciji z njim, dnevi bodo težki in naporni, tisti na oblasti bodo kazali senčne plati, več bo pritiska na nas.

Sobota, 24. 1. Luna bo v aktivnem, nemirnem in drznem ovnu. Treba se je gibati, delati. Luna bo zvečer v kvadratu z Jupitrom, tako so naše reakcije lahko dramatične, pretirane. Marsikdo ima lahko občutek, da je življenje nestabilno.

Nedelja, 26. 1. Luna bo do 19. ure v ovnu tekla v prazno, sami se bomo morali podvizati, organizirati in biti aktivni. V primeru pasivnosti bomo notranje napeti, tempirana bomba. Lunin prehod v bika zaradi kvadrata na Mars ne bo pomiril napetosti dneva.