Tega nikar ne počnite, ko ste prehlajeni ali imate gripo! Ostanite doma

Vročina, boleče grlo, kašelj, izcedek iz nosu ali zamašen nos, kihanje, hripav glas in otekle bezgavke so eni od glavnih simptomov virusne okužbe dihal. V tem letnem času je teh seveda na pretek, in to zaradi širjenja različnih respiratornih virusov, od virusa navadnega prehlada, virusa gripe, respiratornega sincicijskega virusa pa vse do novega koronavirusa. Z znaki okužbe dihal se lahko srečamo tudi ob okužbi z virusi noric in pasavca ter virusa herpes simpleksa. Vsa ta neprijetna zdravstvena stanja lahko zakrivijo tudi bakterije. Takrat znajo biti bolečine še precej hujše, v primeru pljučnice, če je ne zdravimo, pa celo usodne. Zdravniki že vrsto let opozarjajo, da ostanimo doma, če zbolimo, saj se virusi in bakterije, ki povzročajo okužbe zgornjih dihal, zelo hitro prenašajo z ene osebe na drugo. Najpogosteje prek respiratornih kapljic, ki jih v ozračje med kašljanjem, kihanjem ali govorom oddaja okužena oseba. Zdrav človek se lahko od bolnega naleze tudi v primeru uporabe istega jedilnega pribora ali s stikom s predmeti ali površinami, na katerih so mikrobi. Najpogosteje gre za kljuke na vratih, stikala za luči in telefone.

Pod toplo vodo dobro zdrgnemo tudi hrbtno stran dlani, med prsti, palca, pod nohti in zapestja.

Da nas virusi ne ujamejo, je dobro upoštevati enostavna pravila: roke redno umivajmo s toplo vodo in milom, pravijo na NIJZ: »Pod toplo vodo dobro zdrgnemo tudi hrbtno stran dlani, med prsti, palca, pod nohti in zapestja. Ko si rok ne moremo umiti, uporabimo razkužilo.« Zelo pomembno je redno prezračevanje prostorov, zlasti če se v njih zadržuje več ljudi. Kašljamo in kihamo v rokav ali robček ter stran od drugih. Robček odvržemo v koš, roke pa si umijemo s toplo vodo in milom. »Če kihate in smrkate ter si pri tem pokrijete usta ali nos z dlanjo, z neposrednim dotikanjem bližnjih površin (kljuk, držal) nanje prenesete kužne izločke. S tem se poveča tveganje, da se bodo okužile zdrave osebe, ki se znajdejo v stiku z okuženimi površinami, saj virusi pogosto vstopajo v naše telo tudi prek nečistih rok,« poudarjajo na NIJZ. In dodajajo: kdor zboli, naj ostane doma. »Izogibajmo se tesnejših stikov z drugimi, dokler simptomi ne izzvenijo in ozdravimo.«

Z znaki okužbe dihal se lahko srečamo tudi ob okužbi z virusi noric in pasavca ter virusa herpes simpleksa.

K sreči lahko najpogostejše respiratorne bolezni, kot so prehlad, gripa ali covid-19, pozdravimo sami, in sicer z dovolj pitja tekočine, obveznim nekajdnevnim počitkom in jemanjem zdravil proti bolečinam in previsoki telesni temperaturi. A če se stanje v nekaj dneh ne izboljša, če se bolečina iz dneva v dan stopnjuje, ne odlašajte z obiskom zdravnika. Morda je za vse skupaj kriva bakterijska okužba, v primeru katere se je brez jemanja antibiotikov vsekakor težje boriti. Pozorni bodite tudi, če visoka telesna temperatura vztraja ali če imate težave z dihanjem.

Boleče grlo, povišana telesna temperatura in hripav glas so znaki okužbe dihal. FOTO: Eternalcreative/Getty images

Bezgavke so ob virusnih okužbah otečene. FOTO: Pornchai Soda/Getty images