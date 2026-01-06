  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NALEZLJIVE OKUŽBE DIHAL

Tega nikar ne počnite, ko ste prehlajeni ali imate gripo! Ostanite doma

Če se stanje ne izboljša v nekaj dneh, ne oklevajte z obiskom zdravnika.
Če zbolite, ostanite doma. FOTO: Getty images

Če zbolite, ostanite doma. FOTO: Getty images

Boleče grlo, povišana telesna temperatura in hripav glas so znaki okužbe dihal. FOTO: Eternalcreative/Getty images

Boleče grlo, povišana telesna temperatura in hripav glas so znaki okužbe dihal. FOTO: Eternalcreative/Getty images

Bezgavke so ob virusnih okužbah otečene. FOTO: Pornchai Soda/Getty images

Bezgavke so ob virusnih okužbah otečene. FOTO: Pornchai Soda/Getty images

S kašljanjem lahko viruse raznašamo naokoli. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty images

S kašljanjem lahko viruse raznašamo naokoli. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty images

Če zbolite, ostanite doma. FOTO: Getty images
Boleče grlo, povišana telesna temperatura in hripav glas so znaki okužbe dihal. FOTO: Eternalcreative/Getty images
Bezgavke so ob virusnih okužbah otečene. FOTO: Pornchai Soda/Getty images
S kašljanjem lahko viruse raznašamo naokoli. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty images
Aleksander Brudar
 6. 1. 2026 | 07:02
3:22
A+A-

Vročina, boleče grlo, kašelj, izcedek iz nosu ali zamašen nos, kihanje, hripav glas in otekle bezgavke so eni od glavnih simptomov virusne okužbe dihal. V tem letnem času je teh seveda na pretek, in to zaradi širjenja različnih respiratornih virusov, od virusa navadnega prehlada, virusa gripe, respiratornega sincicijskega virusa pa vse do novega koronavirusa. Z znaki okužbe dihal se lahko srečamo tudi ob okužbi z virusi noric in pasavca ter virusa herpes simpleksa. Vsa ta neprijetna zdravstvena stanja lahko zakrivijo tudi bakterije. Takrat znajo biti bolečine še precej hujše, v primeru pljučnice, če je ne zdravimo, pa celo usodne. Zdravniki že vrsto let opozarjajo, da ostanimo doma, če zbolimo, saj se virusi in bakterije, ki povzročajo okužbe zgornjih dihal, zelo hitro prenašajo z ene osebe na drugo. Najpogosteje prek respiratornih kapljic, ki jih v ozračje med kašljanjem, kihanjem ali govorom oddaja okužena oseba. Zdrav človek se lahko od bolnega naleze tudi v primeru uporabe istega jedilnega pribora ali s stikom s predmeti ali površinami, na katerih so mikrobi. Najpogosteje gre za kljuke na vratih, stikala za luči in telefone.

Pod toplo vodo dobro zdrgnemo tudi hrbtno stran dlani, med prsti, palca, pod nohti in zapestja.

Da nas virusi ne ujamejo, je dobro upoštevati enostavna pravila: roke redno umivajmo s toplo vodo in milom, pravijo na NIJZ: »Pod toplo vodo dobro zdrgnemo tudi hrbtno stran dlani, med prsti, palca, pod nohti in zapestja. Ko si rok ne moremo umiti, uporabimo razkužilo.« Zelo pomembno je redno prezračevanje prostorov, zlasti če se v njih zadržuje več ljudi. Kašljamo in kihamo v rokav ali robček ter stran od drugih. Robček odvržemo v koš, roke pa si umijemo s toplo vodo in milom. »Če kihate in smrkate ter si pri tem pokrijete usta ali nos z dlanjo, z neposrednim dotikanjem bližnjih površin (kljuk, držal) nanje prenesete kužne izločke. S tem se poveča tveganje, da se bodo okužile zdrave osebe, ki se znajdejo v stiku z okuženimi površinami, saj virusi pogosto vstopajo v naše telo tudi prek nečistih rok,« poudarjajo na NIJZ. In dodajajo: kdor zboli, naj ostane doma. »Izogibajmo se tesnejših stikov z drugimi, dokler simptomi ne izzvenijo in ozdravimo.«

Z znaki okužbe dihal se lahko srečamo tudi ob okužbi z virusi noric in pasavca ter virusa herpes simpleksa.

K sreči lahko najpogostejše respiratorne bolezni, kot so prehlad, gripa ali covid-19, pozdravimo sami, in sicer z dovolj pitja tekočine, obveznim nekajdnevnim počitkom in jemanjem zdravil proti bolečinam in previsoki telesni temperaturi. A če se stanje v nekaj dneh ne izboljša, če se bolečina iz dneva v dan stopnjuje, ne odlašajte z obiskom zdravnika. Morda je za vse skupaj kriva bakterijska okužba, v primeru katere se je brez jemanja antibiotikov vsekakor težje boriti. Pozorni bodite tudi, če visoka telesna temperatura vztraja ali če imate težave z dihanjem.

Boleče grlo, povišana telesna temperatura in hripav glas so znaki okužbe dihal. FOTO: Eternalcreative/Getty images
Boleče grlo, povišana telesna temperatura in hripav glas so znaki okužbe dihal. FOTO: Eternalcreative/Getty images

Bezgavke so ob virusnih okužbah otečene. FOTO: Pornchai Soda/Getty images
Bezgavke so ob virusnih okužbah otečene. FOTO: Pornchai Soda/Getty images

S kašljanjem lahko viruse raznašamo naokoli. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty images
S kašljanjem lahko viruse raznašamo naokoli. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty images

Več iz teme

prehladgripavirusinasvetizdravnikzdravje
ZADNJE NOVICE
08:50
Lifestyle  |  Polet
GREMO NA SANKANJE

Od spomina na otroštvo do resne rekreacije: sankanje kot fitnes na snegu

Dostopna zimska aktivnost, ki krepi telo, izboljšuje razpoloženje in ne zahteva posebne priprave.
Janez Kušar6. 1. 2026 | 08:50
08:45
Premium
Novice  |  Slovenija
SODBA PRAVNOMOČNA

Občina Radenci in župan Leljak nezakonito prodali socialna stanovanja

Vinko Žigart je zaradi nepravilnosti že leta 2021 organiziral protestni shod.
6. 1. 2026 | 08:45
08:39
Bulvar  |  Tuji trači
USPELO JI JE

To je peta glasbenica, ki se je zavihtela med milijarderje

Pred Beyoncé so to postali njen mož Jay-Z, Rihanna, Bruce Springsteen in Taylor Swift.
6. 1. 2026 | 08:39
08:25
Bulvar  |  Domači trači
ZARADI POROKE

Bivši dopisnik POP TV nujno potrebuje pomoč

Vse zbrane informacije bo posredoval hčerki.
6. 1. 2026 | 08:25
08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
08:21
Lifestyle  |  Stil
NAJ KAPLJA

Ko pritisne mraz, so na udaru tudi cevi

Le stalen pretok, kapljanje in izolacija nas lahko rešijo poplav in dragih popravil.
6. 1. 2026 | 08:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki