Telo se čisti samo, a nič ne bo narobe, če mu delo olajšamo

Januar je tu, prvi mesec v letu bo verjetno pri marsikom v znamenju uresničevanja novoletnih zaobljub, med katerimi se zelo pogosto znajde tudi hujšanje ali pa bolj zdravo prehranjevanje. Silvestrovo je bilo tako za marsikoga zadnji dan tradicionalnega prenajedanja, ki mu bo zdaj verjetno sledilo razstrupljanje. Sliši se odrešujoče, a je za telo vse prej kot to, svarijo strokovnjaki, ki znova pojasnjujejo, da se naše telo razstruplja oziroma čisti samo, prek jeter, ledvic, črevesja in pljuč, do boljšega počutja pa si lahko pomagamo s spremembo jedilnika in življenjskega sloga.

Sladkor nadomestimo s cimetom. FOTO: Baibaz/Getty Images

Mnogi se v želji po hitrih rezultatih sicer najraje pogumno zapodijo kar v post, kjer telo postavijo pred radikalni izziv, a tega se nikakor ne bi smeli lotiti brez posveta z zdravnikom. Čiščenje s sokovi telesu praviloma ne zagotovi dovolj beljakovin, vlaknin in energije, zaradi česar pogosto občutimo utrujenost in vrtoglavico ter izgubimo mišično maso. Razstrupljevalni čaji pogosto vsebujejo odvajala in lahko povzročijo celo dehidracijo.

Prevetrimo jedilnik

Kot rečeno, je veliko bolje in varneje prevetriti jedilnik ter prebuditi presnovo in prebavo. Skozi ves dan pijemo veliko vode, ki jo lahko oplemenitimo z limono, pijemo tudi nesladkane zeliščne čaje in tako podpiramo ledvice. Na vrhu seznama naj bodo fermentirana živila, kot so kislo zelje, kefir in jogurt, ki bodo po obdobju neprijaznega prehranjevanja obnovila črevesno floro. V ospredju naj bo tudi zelenjava, bogata z vlakninami, denimo brokoli, cvetača, zelje, špinača, rukola, radič, ki podpirajo jetra in črevesje. Za zalogo vlaknin uživamo tudi polnovredna živila, kot so ovseni kosmiči, ajda in rjavi riž. Uživamo sadje, predvsem jabolka in citruse, ter tako podpiramo delovanje črevesja in krepimo odpornost. Okrepimo se z ribo ali perutninskim mesom, jedi pripravljajmo z zdravim oljčnim oljem. Za prigrizek si privoščimo oreščke in semena, ki jih bodo veseli predvsem žolčnik in jetra, sladkor nadomestimo z zdravim cimetom.

Na vrhu seznama naj bodo fermentirana živila.

Prehranjujemo se večkrat na dan po malem, izogibamo se alkoholu in kajenju, zmanjšamo vnos kave. Vsaj za nekaj časa naredimo križ čez mastne in ocvrte jedi. Ustreznemu jedilniku dodajmo še veliko gibanja na svežem zraku in dovolj spanja.