Tem smutijem ne bi smeli dodajati banan: tako se izničijo pomembne koristi sadja

Smuti je za mnoge najljubši prvi dnevni obrok, v vročih dneh bi nekateri od njem zlahka preživeli ves dan. Čeprav veljajo zeleni smutiji za najbolj zdrave, imajo številni najraje rdeče različice iz različnega jagodičevja. Malo jogurta ali mleka, morda chia semen ali cimeta, vsak po svojem okusu in seveda banana. Brez banane skoraj ni smutija, kajne? Morda bo odslej drugače. Raziskovalci so se namreč vprašali, ali je ta kombinacija res dobra, in izkazalo se je, da ne najbolj. Na Univerzi Kalifornija so izvedli raziskavo, ki je pokazala, da ima ta priljubljena kombinacija lahko nepričakovano slabost. Težava ni v tem, da bi bile banane nezdrave, ampak v medsebojnem delovanju določenih sestavin.

V študiji, objavljeni v reviji Food & Function Kraljevega kemijskega društva, so raziskovalci predstavili ugotovitve, da lahko sadje z visoko ravnjo encima, imenovanega polifenol oksidaza (PPO), močno zmanjša količino flavanolov, ki jih telo absorbira iz smutija. Flavanoli so naravne rastlinske spojine, povezane z zdravjem srca in možganov. Najdemo jih v živilih, kot so jabolka, hruške, borovnice, robide, jagode, grozdje, kakav in druge pogoste sestavine smutijev. Gre za encim, ki povzroča rjavenje olupljenega sadja, denimo jabolk in banan. Raziskovalce je zanimalo, ali lahko isti proces vpliva tudi na hranilne snovi, ki jih želimo dobiti iz tekočega obroka.

Za preizkus so pripravili sveže smutije iz sestavin z različno količino PPO. Banane imajo visoko vrednost tega encima, mešano jagodičevje nizko. Udeleženci raziskave so pili smuti z banano, smuti iz jagodičevja in smuti s kapsulo flavanolov, ki je služila kot kontrolna skupina. Nato so analizirali vzorce krvi in urina, da bi ugotovili, koliko flavanolov je telo dejansko absorbiralo. Razlika je bila presenetljiva. Pri ljudeh, ki so pili bananin smuti, je bila raven flavanolov za 84 odstotkov nižja v primerjavi s kontrolno skupino. Nasprotno je smuti iz jagodičevja z nizko aktivnostjo PPO zagotovil skoraj enake ravni flavanolov kot kapsula.

»Res smo bili presenečeni, kako hitro že zgolj ena banana zmanjša raven flavanolov v smutiju in količino, ki jo telo absorbira,« je povedal vodilni avtor raziskave Javier Ottaviani. »To kaže, kako lahko priprava hrane in kombinacije sestavin vplivajo na absorpcijo hranil.« V okviru raziskave so izvedli še en poskus, v katerem so udeleženci flavanole zaužili skupaj z bananinim napitkom z visoko aktivnostjo PPO, vendar se sestavine pred zaužitjem niso dotikale. Raven flavanolov je bila še vedno nižja, kar nakazuje, da ima encim vpliv tudi po zaužitju, verjetno v želodcu.

Kaj to pomeni za smutije?

Ti rezultati seveda ne pomenijo, da so banane slabo sadje. Vsebujejo vlaknine, kalij in številna druga hranila ter ostajajo del zdrave prehrane. Natančneje pa bi lahko rekli, da niso najboljša izbira, kadar želimo iz jagodičevja, grozdja, kakava ali drugih živil dobiti čim več flavanolov. Priporočila sicer pravijo, da telo za dobro kardiopresnovno zdravje potrebuje od 400 do 600 miligramov flavanolov dnevno. Najdemo jih v čaju, jabolkih, jagodičevju, grozdju in kakavu.

Za vse, ki želijo s smutiji povečati vnos flavanolov, Ottaviani priporoča kombiniranje jagodičevja z živili, ki imajo nizko aktivnost PPO. Dobre možnosti so ananas, pomaranče, mango ali jogurt. Čeprav je bila raziskava manjša in je treba upoštevati, da je vsak organizem drugačen, je mogoče potegniti zanimiv sklep: kombinacije sestavin lahko spremenijo, kaj telo dejansko dobi iz hrane. Smuti ni le mešanica hranil, ampak lahko medsebojno delovanje sestavin vpliva na njegovo končno hranilno vrednost.