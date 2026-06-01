  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOBRO JE VEDETI

Tem smutijem ne bi smeli dodajati banan: tako se izničijo pomembne koristi sadja

Čeprav je banana skoraj nepogrešljiva sestavina večine smutijev, je strokovnjaki ne priporočajo v kombinaciji z jagodičevjem.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

 FOTO: Wmaster890/Gettyimages

 FOTO: Wmaster890/Gettyimages

FOTO: Wmaster890/Gettyimages

FOTO: Wmaster890/Gettyimages

 FOTO: Nerudol/Gettyimages

 FOTO: Nerudol/Gettyimages

FOTO: Arx0nt/Gettyimages

FOTO: Arx0nt/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
 FOTO: Wmaster890/Gettyimages
FOTO: Wmaster890/Gettyimages
 FOTO: Nerudol/Gettyimages
FOTO: Arx0nt/Gettyimages
M. Fl.
 1. 6. 2026 | 15:00
4:18
A+A-

Smuti je za mnoge najljubši prvi dnevni obrok, v vročih dneh bi nekateri od njem zlahka preživeli ves dan. Čeprav veljajo zeleni smutiji za najbolj zdrave, imajo številni najraje rdeče različice iz različnega jagodičevja. Malo jogurta ali mleka, morda chia semen ali cimeta, vsak po svojem okusu in seveda banana. Brez banane skoraj ni smutija, kajne? Morda bo odslej drugače. Raziskovalci so se namreč vprašali, ali je ta kombinacija res dobra, in izkazalo se je, da ne najbolj. Na Univerzi Kalifornija so izvedli raziskavo, ki je pokazala, da ima ta priljubljena kombinacija lahko nepričakovano slabost. Težava ni v tem, da bi bile banane nezdrave, ampak v medsebojnem delovanju določenih sestavin.

FOTO: Arx0nt/Gettyimages
FOTO: Arx0nt/Gettyimages

V študiji, objavljeni v reviji Food & Function Kraljevega kemijskega društva, so raziskovalci predstavili ugotovitve, da lahko sadje z visoko ravnjo encima, imenovanega polifenol oksidaza (PPO), močno zmanjša količino flavanolov, ki jih telo absorbira iz smutija. Flavanoli so naravne rastlinske spojine, povezane z zdravjem srca in možganov. Najdemo jih v živilih, kot so jabolka, hruške, borovnice, robide, jagode, grozdje, kakav in druge pogoste sestavine smutijev. Gre za encim, ki povzroča rjavenje olupljenega sadja, denimo jabolk in banan. Raziskovalce je zanimalo, ali lahko isti proces vpliva tudi na hranilne snovi, ki jih želimo dobiti iz tekočega obroka.

 FOTO: Wmaster890/Gettyimages
 FOTO: Wmaster890/Gettyimages

Za preizkus so pripravili sveže smutije iz sestavin z različno količino PPO. Banane imajo visoko vrednost tega encima, mešano jagodičevje nizko. Udeleženci raziskave so pili smuti z banano, smuti iz jagodičevja in smuti s kapsulo flavanolov, ki je služila kot kontrolna skupina. Nato so analizirali vzorce krvi in urina, da bi ugotovili, koliko flavanolov je telo dejansko absorbiralo. Razlika je bila presenetljiva. Pri ljudeh, ki so pili bananin smuti, je bila raven flavanolov za 84 odstotkov nižja v primerjavi s kontrolno skupino. Nasprotno je smuti iz jagodičevja z nizko aktivnostjo PPO zagotovil skoraj enake ravni flavanolov kot kapsula.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

»Res smo bili presenečeni, kako hitro že zgolj ena banana zmanjša raven flavanolov v smutiju in količino, ki jo telo absorbira,« je povedal vodilni avtor raziskave Javier Ottaviani. »To kaže, kako lahko priprava hrane in kombinacije sestavin vplivajo na absorpcijo hranil.« V okviru raziskave so izvedli še en poskus, v katerem so udeleženci flavanole zaužili skupaj z bananinim napitkom z visoko aktivnostjo PPO, vendar se sestavine pred zaužitjem niso dotikale. Raven flavanolov je bila še vedno nižja, kar nakazuje, da ima encim vpliv tudi po zaužitju, verjetno v želodcu.

Kaj to pomeni za smutije?

Ti rezultati seveda ne pomenijo, da so banane slabo sadje. Vsebujejo vlaknine, kalij in številna druga hranila ter ostajajo del zdrave prehrane. Natančneje pa bi lahko rekli, da niso najboljša izbira, kadar želimo iz jagodičevja, grozdja, kakava ali drugih živil dobiti čim več flavanolov. Priporočila sicer pravijo, da telo za dobro kardiopresnovno zdravje potrebuje od 400 do 600 miligramov flavanolov dnevno. Najdemo jih v čaju, jabolkih, jagodičevju, grozdju in kakavu.

FOTO: Wmaster890/Gettyimages
FOTO: Wmaster890/Gettyimages

Za vse, ki želijo s smutiji povečati vnos flavanolov, Ottaviani priporoča kombiniranje jagodičevja z živili, ki imajo nizko aktivnost PPO. Dobre možnosti so ananas, pomaranče, mango ali jogurt. Čeprav je bila raziskava manjša in je treba upoštevati, da je vsak organizem drugačen, je mogoče potegniti zanimiv sklep: kombinacije sestavin lahko spremenijo, kaj telo dejansko dobi iz hrane. Smuti ni le mešanica hranil, ampak lahko medsebojno delovanje sestavin vpliva na njegovo končno hranilno vrednost.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE IN PREHRANA

Deset živil, ki jih morate, če želite do poletja shujšati, danes vključiti v prehrano

Za lepšo postavo je mogoče poskrbeti tudi brez stroge diete.
19. 5. 2026 | 15:00
Lifestyle  |  Polet
SLADKOBA POVSOD

Skriti sladkor: kje vse se skriva in zakaj ga zaužijemo več, kot mislimo

Najpomembnejše je razviti zavedanje o tem, kje se sladkor skriva, in sprejemati odločitve brez občutka odpovedovanja ali pritiska.
Miroslav Cvjetičanin19. 4. 2026 | 11:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UPORABNI TRIKI

Ne mečite ga v smeti: deset genialnih načinov uporabe bananinega olupka

Olupek priljubljenega sadeža je veliko več kot zgolj odpadek.
9. 3. 2026 | 15:00

Več iz teme

smutizajtrkzdrava prehranabanane
ZADNJE NOVICE
15:41
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Pazite se jih: to so najbolj preračunljivi astrološki znaki (VIDEO)

V obraz se prijazno smejijo, za hrbtom pa grdo obrekujejo.
1. 6. 2026 | 15:41
15:25
Bulvar  |  Tuji trači
RUMER WILLIS

Hči Brucea Willisa in Demi Moore nekdanjega partnerja obtožila zlorabe

Rumer Willis sodno nad Dereka Richarda Thomasa, ta vse očitke na svoj račun zavrača.
1. 6. 2026 | 15:25
15:25
Novice  |  Slovenija
DOBRA NOVICA ZA VOZNIKE

Opolnoči velik padec cen goriv, toliko boste prihranili pri vsakem litru

Cene bodo veljale do vključno 8. junija.
1. 6. 2026 | 15:25
15:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Z dvorišča ukradli premični kokošnjak

S področja kriminalitete so na PU Novo mesto obravnavali sume kaznivih dejanj nasilništva, lahke telesne poškodbe, odvzema motornega vozila, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin.
1. 6. 2026 | 15:06
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Tem smutijem ne bi smeli dodajati banan: tako se izničijo pomembne koristi sadja

Čeprav je banana skoraj nepogrešljiva sestavina večine smutijev, je strokovnjaki ne priporočajo v kombinaciji z jagodičevjem.
1. 6. 2026 | 15:00
14:46
Promo
Razno
LEPOTA

Keune predstavlja nove ključne izdelke za profesionalno oblikovanje las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Razno
LEPOTA

Keune predstavlja nove ključne izdelke za profesionalno oblikovanje las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Ste res izbrali najboljšega ponudnika zase?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki