TVEGANJE

Temna plat decembrskih praznikov: med njimi je več primerov velikokrat usodne težave

Podatki kažejo, da je 25. december dan, na katerega je zabeleženih več srčnih zapletov kot v katerem koli drugem obdobju leta.
FOTO: Aaron Amat/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Halfpoint/Gettyimages

M. Fl.
 29. 12. 2025 | 15:00
Čeprav so prazniki za mnoge čas veselja in povezanosti, so hkrati tudi obdobje vrhunca resnih srčnih zapletov. Ameriško združenje za srce (AHA) opozarja, da v zadnjem tednu decembra zaradi srčnih zastojev umre več ljudi kot v katerem koli drugem obdobju leta. Ta zdravstvena organizacija je nedavno izpostavila starejše raziskave, ki so pokazale, da se v Združenih državah Amerike največ smrti zaradi srčnih težav zgodi 25. decembra, sledita pa mu 26. december in 1. januar. Analiza je temeljila na pregledu nacionalne baze podatkov o vseh smrtih v ZDA v 28-letnem obdobju: med letoma 1973 in 2001.

Dejavniki, ki prispevajo k porastu

Natančni razlogi za povečano tveganje med prazniki niso povsem znani, strokovnjaki pa menijo, da igrajo pomembno vlogo pri tem povečana tesnoba in pretiravanje s hrano ter pijačo. »Vsi ti dejavniki tveganja se med prazniki okrepijo: ljudje zaužijejo več alkohola, manj pazijo na prehrano in so zaradi organizacije, druženj, potovanj ter natrpanih urnikov pod večjim stresom,« je za Everyday Health pojasnila prostovoljka Ameriškega združenja za srce dr. Fatima Rodriguez, izredna profesorica kardiologije v zdravstvenem centru Stanford v Kaliforniji. »Vse to prispeva k pojavu, ki ga imenujemo božično srce,« je dodala. Drugi dejavniki, ki povečujejo tveganje za srčne težave, so hladno vreme, ki lahko zoži arterije, ter širjenje okužb dihal, kot so gripa, covid-19 in RSV (respiratorni sincicijski virus), saj vsi ti dodatno obremenijo delovanje srca.

Ne spreglejte simptomov

Po besedah Rodriguezove ljudje v tem času pogosto prezrejo simptome ali odlašajo z zdravniškim pregledom, saj gre za zelo naporno obdobje leta. Čeprav si nihče ne želi praznikov preživeti v zdravniški ordinaciji ali bolnišnici, Ameriško združenje za srce opozarja, da pravočasno iskanje pomoči lahko reši življenje. Prepoznavanje znakov srčnega infarkta ali možganske kapi je ključno, čeprav se simptomi nekoliko razlikujejo.

Simptomi srčne kapi vključujejo:

  • nelagodje v prsih ali drugih delih zgornjega dela telesa, kot so roke, želodec, ramena, vrat ali čeljust
  • težko dihanje
  • nenadno znojenje, vrtoglavico ali slabost

Ni neobičajno, da ljudje znake srčnega infarkta zamenjajo za zgago.

Simptomi možganske kapi vključujejo:

  • povešen obraz
  • šibkost ali otrplost ene roke
  • zmedenost ali nerazločen govor
  • težave pri hoji ali z vidom
  • močan glavobol

Strokovnjaki priporočajo, da ljudje s srčnimi boleznimi ali drugimi dejavniki tveganja, kot sta visok krvni tlak ali povišan holesterol, redno spremljajo svoje zdravstveno stanje. »Ne pozabite jemati zdravil in pozornost, tako kot v preostalem delu leta, še naprej namenjajte zdravim navadam,« poudarja Rodriguezova. AHA opozarja tudi na pozornost do družinskih članov in prijateljev, ki kažejo podobne simptome, saj jim hiter odziv lahko reši življenje.

Nasveti za zdravo srce med prazniki

Ostanite telesno aktivni: AHA priporoča vsaj 150 minut telesne dejavnosti na teden, kar se med prazniki pogosto zmanjša. »Razmislite o tem, da bi uvedli tradicijo sprehoda pred ali po obilnem obroku,« svetuje dr. Rodriguez in dodaja, da tudi v družbi družine in prijateljev obstaja veliko načinov gibanja.

Praznujte zmerno: Čeprav si je dovoljeno občasno privoščiti sladice ali alkohol, AHA poudarja zmernost. Poskusite željo po sladkem zadovoljiti s sadjem in bodite pozorni na vnos soli.

Vzemite si čas zase: V praznični naglici si zavestno zagotovite čas za dejavnosti, ki vas sproščajo, kot so joga, sprehod ali branje knjige. »Bodite pozorni na svoje duševno zdravje in skrbite zanj,«zaključuje Fatima Rodriguez. »Če čez dan za to zmanjka časa,  pa vstanite nekaj minut prej in te trenutke posvetite samo sebi.« 

