  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HRANA

Temno obarvano sadje in zelenjava sta naravni ščit pred temi boleznimi

S polifenoli bi se lahko borili tudi proti raku, srčno-žilnim obolenjem in nevrodegenerativnim boleznim.
Skrbijo za naše srce in ožilje ter krvni tlak. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Skrbijo za naše srce in ožilje ter krvni tlak. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Varujejo nas pred posledicami škodljivih dejavnikov iz okolja. FOTO: Curly_photo/Getty Images

Varujejo nas pred posledicami škodljivih dejavnikov iz okolja. FOTO: Curly_photo/Getty Images

Tudi jagodičevje je bogato s polifenoli. FOTO: Nathalie Pellenkoft/Getty Images

Tudi jagodičevje je bogato s polifenoli. FOTO: Nathalie Pellenkoft/Getty Images

Skrbijo za naše srce in ožilje ter krvni tlak. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images
Varujejo nas pred posledicami škodljivih dejavnikov iz okolja. FOTO: Curly_photo/Getty Images
Tudi jagodičevje je bogato s polifenoli. FOTO: Nathalie Pellenkoft/Getty Images
E. B.
 30. 6. 2026 | 21:10
3:08
A+A-

Čeprav o vitaminih in mineralih slišimo skoraj vsak dan, so polifenoli za marsikoga še vedno manj znan del zdrave prehrane. A ko jih zaužijemo, prinašajo koristne učinke tudi na naše telo, zato jih strokovnjaki vse pogosteje povezujejo z dobrim počutjem in manjšim tveganjem za številne kronične bolezni.

Kot pojasnjujejo na portalu prehrana.si, so polifenolne spojine naravno prisotne spojine, ki jih v večjih količinah najdemo še posebno v živilih rastlinskega izvora. Poleg tega, da naše telo varujejo pred škodljivim vplivom prostih radikalov (torej delujejo kot antioksidanti), imajo tudi dokazane protivnetne lastnosti. Znano je, da so tako oksidativni stres kot vnetni procesi običajni sopotniki večine kroničnih bolezni, med katere spadajo tako rakasta obolenja kot srčno-žilne in nevrodegenerativne bolezni (na primer alzheimerjeva, parkinsonova in huntingtonova), ki so zaradi staranja prebivalstva vse večji javnozdravstveni problem. Več novejših študij pa je pokazalo, da bi se za zmanjšano pojavnost teh bolezni ali vsaj za zakasnelo izražanje njihovih simptomov lahko borili tudi z uživanjem živil, bogatih s polifenolnimi spojinami.

Za večji vnos polifenolov ne potrebujemo prehranskih dopolnil.

Varujejo nas pred posledicami škodljivih dejavnikov iz okolja. FOTO: Curly_photo/Getty Images
Varujejo nas pred posledicami škodljivih dejavnikov iz okolja. FOTO: Curly_photo/Getty Images

Zaščita celic

Polifenole najdemo predvsem v sadju, zelenjavi, stročnicah, polnovrednih žitih, oreških, semenih, zeliščih in začimbah. Bogati viri so jagodičevje, jabolka, grozdje, češnje, granatno jabolko, rdeče zelje, čebula, špinača, brokoli, oljčno olje, zeleni in črni čaj, kakav ter kakovostna temna čokolada z visokim deležem kakava. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, polifenoli pomagajo nevtralizirati proste radikale, ki nastajajo pri presnovi in pod vplivom stresa, kajenja, onesnaženega zraka ali pretiranega izpostavljanja soncu. S tem pripomorejo k zaščiti celic pred poškodbami. Poleg tega raziskave kažejo, da lahko ugodno vplivajo na zdravje srca in ožilja, pomagajo pri uravnavanju krvnega tlaka, podpirajo delovanje možganov in zmanjšujejo kronična vnetja v telesu.

Pomembni so tudi za črevesno mikrobioto.

Vse več pozornosti namenjajo tudi njihovemu vplivu na črevesno mikrobioto. Koristne črevesne bakterije nekatere polifenole razgradijo v snovi, ki jih telo lažje izkoristi, hkrati pa so jim polifenoli kot spodbuda za rast. Ker je zdravje črevesja tesno povezano z imunskim sistemom, presnovo in celo razpoloženjem, lahko prehrana, bogata s polifenoli, pripomore tudi k boljšemu splošnemu počutju. In kar je najpomembneje, za večji vnos polifenolov ni treba posegati po prehranskih dopolnilih. Zadostuje, da na krožnik čim pogosteje uvrstimo raznoliko, čim manj predelano rastlinsko hrano. Praktično pravilo je, da jemo v barvah – temneje ko so obarvani sadeži in zelenjava, več različnih zaščitnih rastlinskih snovi praviloma vsebujejo.

Tudi jagodičevje je bogato s polifenoli. FOTO: Nathalie Pellenkoft/Getty Images
Tudi jagodičevje je bogato s polifenoli. FOTO: Nathalie Pellenkoft/Getty Images

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vitaminimineralipolifenoliprehranahranazdravjezdrava prehranaantioksidantiimunski sistemčrevesje
ZADNJE NOVICE
21:00
Bulvar  |  Suzy
ARIA

Raznežena Saša Lendero: »Zaveznici za vedno!« (Suzy)

»Danes zgodaj zjutraj, ko je bila še trda tema, si pred 17 leti v mojem življenju zasijala ti … In svet ni bil nikoli več enak,« je pevka Saša Lendero na svojem profilu na facebooku svoji edinki Arii namenila ganljivo rojstnodnevno voščilo.
30. 6. 2026 | 21:00
20:15
Šport  |  Športni trači
NA NOŽ

Slovenci besni na hrvaškega trenerja, ker se je pojavil v takšnem dresu

Navijači menijo, da gre za neprofesionalno ravnanje, ki ni vredno enega najuspešnejših ženskih klubov v regiji.
30. 6. 2026 | 20:15
20:02
Novice  |  Svet
HRVAŠKA

Kaos v Dalmaciji: po rekordnih temperaturah neurje opustošilo obalo, požar na otoku Čiovo se je približal hišam (VIDEO)

Na Hrvaškem, ki je že več dni v primežu vročinskega vala, so danes v več mestih zabeležili rekordno visoke temperature.
30. 6. 2026 | 20:02
19:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGIČNO

Deček, ki je umrl v Istri, vendarle ni padel s kolesa: policija razkrila zadnje podrobnosti preiskave

Vozil je motor brez čelade.
30. 6. 2026 | 19:45
19:44
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JUTRO

Kolikokrat na teden bi morali moški doživeti jutranjo erekcijo?

Izrazit upad pogostosti ali popolna odsotnost nakazujeta na zdravstvene težave.
30. 6. 2026 | 19:44
18:52
Šport  |  Odmevi
ODMEVNO

LeBron James obvestil Lakerse, naj več ne računajo nanj, Dončić se je že odzval, njegove besede povedo vse

Za zdaj še ni jasno, kje naj bi igral v prihodnje, dobro obveščeni viri pa pravijo, da naj bi bil to Golden State.
30. 6. 2026 | 18:52

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Čeprav si tega ne želimo, se vseeno dogaja

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Čeprav si tega ne želimo, se vseeno dogaja

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 15:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOPUST

Lahko bi plačali 250.000 EUR za zdravstvene storitve

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bo Slovenija zamudila svojo priložnost?

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 11:20
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Slovenske novice24. 6. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Kam bomo dali 19 milijard evrov?

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki