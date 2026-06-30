Temno obarvano sadje in zelenjava sta naravni ščit pred temi boleznimi

Čeprav o vitaminih in mineralih slišimo skoraj vsak dan, so polifenoli za marsikoga še vedno manj znan del zdrave prehrane. A ko jih zaužijemo, prinašajo koristne učinke tudi na naše telo, zato jih strokovnjaki vse pogosteje povezujejo z dobrim počutjem in manjšim tveganjem za številne kronične bolezni.

Kot pojasnjujejo na portalu prehrana.si, so polifenolne spojine naravno prisotne spojine, ki jih v večjih količinah najdemo še posebno v živilih rastlinskega izvora. Poleg tega, da naše telo varujejo pred škodljivim vplivom prostih radikalov (torej delujejo kot antioksidanti), imajo tudi dokazane protivnetne lastnosti. Znano je, da so tako oksidativni stres kot vnetni procesi običajni sopotniki večine kroničnih bolezni, med katere spadajo tako rakasta obolenja kot srčno-žilne in nevrodegenerativne bolezni (na primer alzheimerjeva, parkinsonova in huntingtonova), ki so zaradi staranja prebivalstva vse večji javnozdravstveni problem. Več novejših študij pa je pokazalo, da bi se za zmanjšano pojavnost teh bolezni ali vsaj za zakasnelo izražanje njihovih simptomov lahko borili tudi z uživanjem živil, bogatih s polifenolnimi spojinami.

Za večji vnos polifenolov ne potrebujemo prehranskih dopolnil.

Varujejo nas pred posledicami škodljivih dejavnikov iz okolja. FOTO: Curly_photo/Getty Images

Zaščita celic

Polifenole najdemo predvsem v sadju, zelenjavi, stročnicah, polnovrednih žitih, oreških, semenih, zeliščih in začimbah. Bogati viri so jagodičevje, jabolka, grozdje, češnje, granatno jabolko, rdeče zelje, čebula, špinača, brokoli, oljčno olje, zeleni in črni čaj, kakav ter kakovostna temna čokolada z visokim deležem kakava. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, polifenoli pomagajo nevtralizirati proste radikale, ki nastajajo pri presnovi in pod vplivom stresa, kajenja, onesnaženega zraka ali pretiranega izpostavljanja soncu. S tem pripomorejo k zaščiti celic pred poškodbami. Poleg tega raziskave kažejo, da lahko ugodno vplivajo na zdravje srca in ožilja, pomagajo pri uravnavanju krvnega tlaka, podpirajo delovanje možganov in zmanjšujejo kronična vnetja v telesu.

Pomembni so tudi za črevesno mikrobioto.

Vse več pozornosti namenjajo tudi njihovemu vplivu na črevesno mikrobioto. Koristne črevesne bakterije nekatere polifenole razgradijo v snovi, ki jih telo lažje izkoristi, hkrati pa so jim polifenoli kot spodbuda za rast. Ker je zdravje črevesja tesno povezano z imunskim sistemom, presnovo in celo razpoloženjem, lahko prehrana, bogata s polifenoli, pripomore tudi k boljšemu splošnemu počutju. In kar je najpomembneje, za večji vnos polifenolov ni treba posegati po prehranskih dopolnilih. Zadostuje, da na krožnik čim pogosteje uvrstimo raznoliko, čim manj predelano rastlinsko hrano. Praktično pravilo je, da jemo v barvah – temneje ko so obarvani sadeži in zelenjava, več različnih zaščitnih rastlinskih snovi praviloma vsebujejo.