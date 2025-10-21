Težke in utrujene noge? Imamo nasvet družinske zdravnice Marje Biščak Hafner

Utrujene noge pogosto povzroča dolgotrajno stanje ali sedenje, bolj nagnjeni k tej težavi so predebeli ljudje, starejši in nosečnice. Za občutek utrujenosti v nogah so včasih krivi neustrezna obutev ali oblačila.

Med najpogostejšimi vzroki za utrujene noge je kronično vensko popuščanje. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

»Občutek utrujenih nog (in redkeje rok) se lahko občasno pojavlja že po intenzivnejši telesni vadbi in tudi po dolgotrajni stoji ali sedenju. Pogosto se pojavlja pri bolnikih s krčnimi žilami in kroničnim venskim popuščanjem, redkeje je lahko posledica določenih drugih boleznih (pri elektrolitskih motnjah, srčno-žilnih in nevroloških obolenjih),« razlaga družinska zdravnica Marja Biščak Hafner, dr. med., spec., iz Zdravstvenega doma Ljubljana.

»Poskrbeti je treba za primerno hidracijo ter redno zmerno telesno aktivnost. Izogibajte se dolgotrajnemu stanju in sedenju. Svetujemo počitek z dvignjenimi nogami, izvajanje vaj za raztezanje in razgibavanje gležnjev in stopal. V primeru težav lahko oprhate noge in stopala s hladno vodo,« svetuje.

»Če opažate utrujenost nog vsak dan ter ob tem še dodatne simptome (bolečino, mravljinčenje, zmanjšanje mišične moči ...), je to lahko znak bolezni, ki zahtevajo pregled in nadaljnjo obravnavo pri zdravniku. V tem primeru se obrnite na osebnega zdravnika. Rešitve so lahko enostavne (na primer nošenje kompresijskih nogavic v primeru krčnih žil), morda pa bodo potrebne dodatne preiskave,« poudarja.

Med najpogostejšimi vzroki za utrujene noge je kronično vensko popuščanje (KVP); gre za stanje, pri katerem vene ne morejo učinkovito vračati krvi iz spodnjih okončin proti srcu, kar je pogosto posledica oslabelih zaklopk v venah. Pri KVP kri v venah zastaja, to pa povečuje venski tlak. Če imamo utrujene noge zaradi KVP, je zelo verjetno, da imamo tudi pogosto otečene gležnje ter vidne krčne žile ali pajkaste vene.

Lahko gre za posledico pomanjkanja določenih snovi v telesu, morda imamo nizko raven kalija. Hipokaliemija povzroči tudi krče v nogah, vsesplošno šibkost in zaprtje. Na pomanjkanje kalija v telesu vpliva jemanje nekaterih zdravil, zato dobro preverite, ali imate predpisano zdravilo, ki ima lahko za stranski učinek hipokaliemijo.

Pomagamo si lahko z razteznimi vajami in samomasažo.

Utrujene mišice ali težke noge so lahko znak multiple skleroze. Pojavljajo se še drugi simptomi, kot so zamegljen ali dvojni vid ali izguba vida, mravljinčenje in otrplost, bolečine ali mišični krči, izguba ravnotežja ali občutek omotice, težave z mehurjem, spolna disfunkcija ter težave s koncentracijo, organiziranostjo ali pomnjenjem.

Pomembno je, da ločimo običajno utrujenost po napornem dnevu in vztrajno občuteno utrujenost ali težo v nogah, ki se slabša, ne mine z običajnim počitkom; v drugem primeru je nujen pregled pri zdravniku.

Pomoč in preprečevanje

Pomagajo raztezne vaje – najbolje jih je uvesti v redno dnevno rutino. Sedite na stol in iztegnite noge pred seboj. Z rokami nežno potegnite prste nazaj, pri čemer začutite raztezanje v stopalnem loku. Zadržite od 10 do 15 sekund in ponovite tri- ali petkrat. Za raztezanje meč se postavite proti steni in se z rokami naslonite na steno. Stopite z eno nogo nazaj in jo držite ravno s peto na tleh. Pokrčite sprednje koleno in se nagnite naprej, pri čemer začutite raztezanje v mečih. Zadržite 20–30 sekund na vsaki nogi in ponovite tri- ali petkrat. Tetivo stopalnega loka raztegnemo tako, da sedemo na rob stola in položimo prizadeto stopalo čez nasprotno koleno. Z roko nežno potegnimo prste na nogah nazaj, dokler ne začutimo raztezanja v stopalnem loku. Zadržimo 10–15 sekund in ponovimo tri- ali petkrat.

10–15 minut v topli vodi dela čudeže.

Masaža olajša utrujenost in bolečino v nogah in pomaga ublažiti bolečine v stopalih. Položite teniško žogico na tla in jo kotalite pod stopalom, pri tem nežno pritiskajte. Osredotočite se na področja, ki so zategnjena ali občutljiva. Žogico kotalite 1–2 minuti pod vsakim stopalom. Za dodatno lajšanje lahko teniško žogico pred masažo postavite v zamrzovalnik. Nekaterim pomagajo hladni obkladki na prizadetem območju; uporabimo lahko vrečko zamrznjene zelenjave, zavito v brisačo. Hladna terapija je še posebno učinkovita pri akutnih poškodbah ali stanjih, ki vključujejo otekanje. Nekaterim bolj kot hlajenje pomaga toplota. Napolnimo posodo s toplo vodo in namakamo noge 10–15 minut. Za dodatno sprostitev dodajmo v vodo sol ali eterična olja.

Lahko gre za posledico pomanjkanja določenih snovi v telesu. FOTO: Monstarrr_/Getty Images

Zdravila brez recepta lahko začasno olajšajo boleče noge in pomagajo obvladovati simptome. Obstajajo številni geli in kreme, ki jih uporabljamo lokalno, na predelu utrujenosti oziroma bolečine. Pri sindromu nemirnih nog včasih pomaga jemanje vitaminov C, E ali B6.

Redna hoja okrepi meča in izboljša venski pretok, s tem pa razbremeni zastajanje krvi. Je eden najboljših načinov za preprečevanje bolečih nog in lajšanje težave.