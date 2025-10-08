Ti slastni sadeži pomagajo ohranjati lepo postavo

Hruške spadajo med najstarejše gojene sadeže na svetu. Imajo nežno aromo, sočno meso in so prijetno sladke ter okusne, pa še zdrave za nameček.

So naravni vir številnih vitaminov in mineralov, med katerimi izstopajo vitamini C, K ter skupine B (predvsem folna kislina). Vitamin C deluje kot močan antioksidant, ki krepi imunski sistem in pomaga telesu pri obrambi pred okužbami. Vitamin K je ključen za zdrave kosti in pravilno strjevanje krvi, medtem ko folna kislina spodbuja rast celic in je še posebno pomembna za nosečnice.

Od mineralov vsebujejo predvsem kalij, ki pomaga uravnavati krvni tlak, podpira delovanje mišic ter vzdržuje ravnotežje tekočin v telesu. Poleg tega vsebujejo manjše količine bakra, magnezija in železa, ki prispevajo k normalnemu delovanju živčnega sistema in presnove.

So vir številnih vitaminov in mineralov. FOTO: Getty Images

Sveže hruške imajo nizko kalorično vrednost, saj kar 84 % plodu sestavlja voda, so zapisali strokovnjaki z nacionalnega portala o hrani in prehrani prehrana.si in še: »Večino makrohranil v hruški predstavljajo ogljikovi hidrati oziroma sladkorji, med katerimi je fruktoze trikrat več kot glukoze, obenem so vir prehranskih vlaknin, zaradi česar pripomorejo k urejanju prebave.« Vlaknine spodbujajo redno delovanje črevesja in preprečujejo zaprtje. Poleg tega upočasnijo absorpcijo sladkorjev, kar pomaga ohranjati stabilno raven glukoze v krvi. Redno uživanje hrušk pozitivno vpliva na zdravje srca in ožilja. Vlaknine namreč pomagajo zniževati raven slabega holesterola (LDL) v krvi, medtem ko antioksidanti, kot so flavonoidi, ščitijo celice pred oksidativnim stresom. Študije kažejo, da ljudje, ki pogosto uživajo hruške in drugo sadje z visoko vsebnostjo flavonoidov, redkeje trpijo za srčno-žilnimi boleznimi in imajo nižji krvni tlak.

Ker so hruške sestavljene iz veliko vode, pomagajo ohranjati hidracijo. So odličen prigrizek po telesni vadbi, saj naravno nadomestijo izgubljeno tekočino in elektrolite. Ker so sladke, bomo obenem potešili še željo po sladkem.

Hruške so hranilno bogate.

Dobro jih prenašajo tudi ljudje z občutljivim želodcem; njihove naravne kisline so blage, zato ne dražijo prebavnega trakta. Zaradi tega jih pogosto vključujemo v prehrano dojenčkov, starejših oseb in bolnikov z želodčnimi težavami. Prav tako so odlična izbira za vse, ki želijo zmanjšati vnos kalorij oziroma izgubiti kakšen kilogram: nasitile nas bodo in tako preprečile željo po nezdravih prigrizkih ali prenajedanju.

Hruške so vsestranske. Najboljše so sveže, uživamo jih z lupino, če je le mogoče, kupimo ekološko pridelane, v vsakem primeru pa jih dobro operemo. Dodajamo jih solati, jogurtu, ovsenim kosmičem ali sladicam. Njihov blagi okus se lepo ujema z oreščki, sirom in medom.