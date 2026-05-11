Tiha rast tveganja za raka pri moških

Zdravje prostate je pomemben, a pogosto prezrt del moškega zdravja, zlasti po 40. letu starosti. Prostata je majhna žleza, ki leži pod mehurjem in sodeluje pri nastajanju semenske tekočine, vendar se s staranjem pogosto poveča in postane dovzetnejša za različne bolezni. Prav zato je nujno poznati dejavnike tveganja, prve znake težav in preventivne ukrepe, s katerimi pripomoremo k zdravju prostate.

Težave se običajno razvijajo postopoma, zato jih moški sprva pogosto spregledajo ali pa preprosto pripišejo staranju. Med najpogostejšimi opozorilnimi znaki so pogosto uriniranje ali nenadna potreba po uriniranju, zlasti ponoči, šibek ali prekinjen curek urina ter občutek, da mehur ni popolnoma izpraznjen. Nekateri občutijo tudi bolečino ali pekočino, včasih se lahko pojavi kri v urinu ali semenu. Nekateri zaznavajo bolečine v spodnjem delu hrbta, medenici ali dimljah, ob takšnih znakih pa nikakor ne omahujemo z obiskom pri zdravniku.

Družinska anamneza

Na zdravje prostate sicer vpliva več dejavnikov. Starost je eden najpomembnejših, saj se tveganje za težave izrazito poveča po 50. letu. Pomembno vlogo ima tudi družinska anamneza, verjetnost za razvoj bolezni prostate je namreč večja, če so se težave pojavljale pri bližnjih sorodnikih. Svoj delež prispevajo še hormonske spremembe in življenjski slog, predvsem neuravnotežena prehrana, pomanjkanje gibanja, prevelika telesna teža, kajenje in čezmerno uživanje alkohola. Med najpogostejšimi tegobami je benigna hiperplazija, ki pomeni nerakavo povečanje prostate. Čeprav ne gre za maligno stanje, lahko povečana prostata pritiska na sečnico in povzroča neprijetne težave pri uriniranju. Pogost je tudi prostatitis ali vnetje prostate, ki je lahko posledica bakterijske okužbe ali drugih dejavnikov, pokaže pa se z bolečinami in težavami pri odvajanju urina. Najpomembnejši je rak prostate, ena najpogostejših rakavih bolezni pri moških, ki v začetnih fazah pogosto ne povzroča izrazitih simptomov, zato so za zgodnje odkrivanje nujni preventivni pregledi.

Za zdravje prostate lahko veliko naredimo z vsakdanjimi navadami. Uravnotežena prehrana, bogata s sadjem, zelenjavo in polnozrnatimi živili, ter omejen vnos rdečega mesa in predelanih izdelkov lahko občutno pripomoreta k boljšemu splošnemu zdravju. Koristna so živila, bogata z antioksidanti, ne smemo pozabiti na redno telesno aktivnost, ki pomaga ohranjati zdravo telesno težo in pospeševati prekrvavitev, kar pozitivno vpliva tudi na prostato. Pomembna je zadostna hidracija, pri čemer je smiselno nekoliko zmanjšati vnos tekočine pred spanjem, da ne spodbujamo nočnega uriniranja. Ključno vlogo imajo tudi redni preventivni pregledi, zlasti po 50. letu starosti ali še prej, kar velja predvsem za posameznike z večjim tveganjem. Ne pozabimo, zgodnje odkrivanje sprememb občutno izboljša izid zdravljenja!