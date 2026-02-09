  • Delo d.o.o.
TRETJA NAJPOGOSTEJŠA

To bolezen ima okrog 20.000 Slovencev: in številka se bo še povečevala

Je tretja najpogostejša nevrološka bolezen; letošnji mednarodni dan v središče postavlja ozaveščanje.
Epilepsija je motnja v delovanju možganov, ki se kaže s ponavljanjem napadov. FOTO: Tunatura/Getty Images

Epilepsija je motnja v delovanju možganov, ki se kaže s ponavljanjem napadov. FOTO: Tunatura/Getty Images

Mednarodni dan epilepsije je vsak drugi ponedeljek v februarju. FOTO: Aaronamat/Getty Images

Mednarodni dan epilepsije je vsak drugi ponedeljek v februarju. FOTO: Aaronamat/Getty Images

Najpogosteje se pojavi v otroški in mladostniški dobi ter v starosti. FOTO: Nur Ceren Demir/Getty Images

Najpogosteje se pojavi v otroški in mladostniški dobi ter v starosti. FOTO: Nur Ceren Demir/Getty Images

Epilepsija je motnja v delovanju možganov, ki se kaže s ponavljanjem napadov. FOTO: Tunatura/Getty Images
Mednarodni dan epilepsije je vsak drugi ponedeljek v februarju. FOTO: Aaronamat/Getty Images
Najpogosteje se pojavi v otroški in mladostniški dobi ter v starosti. FOTO: Nur Ceren Demir/Getty Images
Ema Bubanj
 9. 2. 2026 | 07:50
3:28
Epilepsija je pogosta motnja v delovanju možganov, ki prizadene odstotek ljudi vseh ras in vseh socialnih razredov. Natančnih podatkov o bolnikih v Sloveniji sicer ni, strokovnjaki pa ocenjujejo, da jih je okoli 20.000. Najpogosteje se pojavi v otroški in mladostniški dobi ter v starosti, po 65. letu, v to dobo spada približno četrtina vseh na novo odkritih primerov. Pri starejših je epilepsija tretja najpogostejša nevrološka bolezen, za demenco in možgansko kapjo, zaradi staranja prebivalstva pa se bo delež starostnikov z epilepsijo po predvidevanjih v prihodnje še povečeval.

Epilepsija je motnja v delovanju možganov, ki se kaže s ponavljanjem napadov, vzroki nastanka bolezni in znaki pa so izrazito raznoliki. Pogosto so lahko posledica poškodbe možganov, infekcij, krvavitev, tumorjev, alkohola, nekaterih presnovnih motenj in dednosti, pojasnjujejo v Društvu Liga proti epilepsiji, ob mednarodnem dnevu, ki ga zaznamujemo vsak drugi ponedeljek v februarju. Za zdravljenje so na voljo različna protiepileptična zdravila, ki jih je treba jemati redno, pomemben pa je tudi zdrav življenjski slog z rednim ritmom spanja, redno in dovolj izdatno prehrano ter pitjem tekočin in izogibanju alkoholu, jemanju poživil in drugih drog.

Center za epilepsije pri UKC Ljubljana združuje delovanje prej ločenih centrov za otroke in odrasle bolnike.

Mednarodni dan epilepsije je vsak drugi ponedeljek v februarju. FOTO: Aaronamat/Getty Images
Mednarodni dan epilepsije je vsak drugi ponedeljek v februarju. FOTO: Aaronamat/Getty Images

Nova zdravila

»Lani je bila v Sloveniji uvedena terapija za zdravljenje epilepsije pri nekaterih redkih sindromih,« je o novostih na področju obravnave te nevrološke bolezni spregovorila članica društva Dominika Novak Pihler, dr. med., spec. nevrologije. »Zelo si prizadevamo za uvedbo nekaterih novih zdravil za zdravljenje zahtevnejših oblik epilepsije in vsaj za nekatera pričakujemo, da bodo v bližnji prihodnosti uvrščena na seznam ZZZS in bodo dostopna slovenskim bolnikom. Preteklo leto je bilo v Sloveniji na strokovnem področju še posebno dobro, saj je bil v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec spomladi ustanovljen Center za epilepsije otrok in odraslih, kjer bo lahko potekala povezana (tranzicijska) obravnava teh bolnikov. Jeseni pa je bil predstavljen tudi skupni Center za epilepsije pri UKC Ljubljana, kjer se prav tako združuje delovanje prej ločenih centrov za otroke in odrasle bolnike.«

Na voljo so različna protiepileptična zdravila, ki pa jih je treba jemati redno.

Najpogosteje se pojavi v otroški in mladostniški dobi ter v starosti. FOTO: Nur Ceren Demir/Getty Images
Najpogosteje se pojavi v otroški in mladostniški dobi ter v starosti. FOTO: Nur Ceren Demir/Getty Images

Letošnji mednarodni dan v središče postavlja ozaveščanje. Eno leto. Spreminjajmo skupaj. Ozaveščamo. Tako poziva tudi društvo, ki ima veliko vlogo pri podpori bolnikov. »Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, katerega predsednica je doc. dr. Natalija Krajnc, je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, humanitarno združenje oseb, ki so se povezale zaradi reševanja strokovnih, zdravstvenih vprašanj ter psihosocialnih problemov, s katerimi se pri delu srečujejo strokovni delavci na področju epilepsije,« še pove sogovornica in dodaja: »V društvu delujejo tudi skupine za samopomoč oseb z epilepsijo in njihovih svojcev. Društvo pripravlja delavnice, srečanja za strokovne in laične skupnosti, predavanja po šolah, vse z namenom ozaveščanja ljudi o epilepsiji in s tem zmanjševanja nepotrebne označenosti in stisk.«

