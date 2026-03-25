To bolezen lahko uspešno obvladujemo, ne moremo pa je pozdraviti

Atopijski dermatitis je kronična, nenalezljiva vnetna kožna bolezen, ki se najpogosteje pojavi že v otroštvu, lahko pa vztraja ali se prvič pojavi tudi v odrasli dobi. Gre za eno najpogostejših kožnih bolezni v razvitem svetu, razvije pa se zaradi oslabljene kožne pregrade, zaradi česar koža težje zadržuje vlago in se slabše brani pred dražljaji iz okolja, kot so alergeni, bakterije in kemikalije.

Začarani krog

Posledica je suha, občutljiva in hitro razdražena koža: pojavljajo se močno srbenje, rdečica, vnetje, izpuščaji in zadebeljena koža ob praskanju. Pri majhnih otrocih so značilni izpuščaji na licu in lasišču, pri odraslih pa so največkrat prizadeti pregibi, kot so komolci in kolena. Praskanje seveda vodi v začarani krog: bolj ko se praskamo, bolj je koža poškodovana in vnetje je še hujše. Zakaj točno se razvije atopijski dermatitis, ni znano, značilno pa je, da se pojavlja v družinah, kjer so prisotne alergije. Krivi so lahko tudi suh zrak, zlasti pozimi, alergeni, kot so pršice in cvetni prah, ter dražila v milih, detergentih in parfumih, strokovnjaki opozarjajo tudi na vpliv stresa.

Atopijskega dermatitisa sicer ne moremo povsem pozdraviti, lahko pa ga uspešno obvladujemo in tako preprečujemo ali pa blažimo simptome. Zdravnik nam bo verjetno najprej predpisal lokalna topična zdravila, kot so kortikosteroidne kreme ali mazila, ki delujejo protivnetno. Pri hujših oblikah so na voljo sistemska zdravila, napredna terapija vključuje tudi biološka zdravila. Med novejšimi pristopi so JAK inhibitorji, ki učinkujejo hitro in so primerni za hujše oblike. Antihistaminiki so prav tako lahko dragocena pomoč; sicer ne zdravijo vnetja, blažijo pa srbečico.

Brez mehčalca

Pri težavah s kožo je nujna tudi vsakodnevna nega, pri kateri je pomembno redno vlaženje. Kožo čistimo z nežnimi, neodišavljenimi sredstvi brez alkohola, včasih zadostuje samo voda. Prhamo se kratek čas in z mlačno vodo, kože ne drgnemo. Z brisačo se nežno pobrišemo, a ne povsem do suhega: na kožo čim prej nanesemo vlažilno kremo (po priporočilu zdravnika), ki bo pomagala zadržati vlago. Nosimo bombažna oblačila, pri pranju uporabljamo nežne detergente, mehčalec opustimo. Domače in delovno okolje naj bo ustrezno vlažno, temperatura ne sme biti previsoka. Izogibamo se praskanju kože, nohti naj bodo za vsak primer kratki; namesto praskanja si na kožo položimo hladen obkladek in prizadeto mesto tapkamo.

In seveda, obvladujmo stres, skrbimo za zadostno količno spanca in gibanja ter uravnoteženo prehrano. Sledimo napotkom zdravnika in redno uporabljamo predpisana zdravila – mnogi namreč opustijo terapijo in posebno nego takoj po izboljšanju simptomov, čemur kmalu sledi nov izbruh izpuščajev. Če se znaki atopijskega dermatitisa poslabšajo, če zdravila ne učinkujejo ali če se nam na prizadetih predelih pojavijo rane in celo okužbe, ne omahujmo z obiskom pri zdravniku!

Pri otrocih so velikokrat prizadeta lica. FOTO: Triocean/Getty Images