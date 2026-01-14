To je čaj, ki pozimi ogreje, poleti pa osveži

Rooibos, po nizozemsko rdeči grm, je južnoafriška rastlina Aspalathus linearis, po svetu vse bolj priljubljena za pripravo čaja, mnogi pa opevajo njegovo zdravilno delovanje. Hvali se namreč z antioksidativnimi in protivirusnimi lastnostmi. Rooibos sicer ni pravi čaj. Igličasti poganjki, suličasti in izrazito rdeči listi ter stebelca namreč rastejo na pritlikavem grmu. Ne uspeva nikjer drugje na svetu kakor v gorovju Cederberg v Južni Afriki. Leta 1904 so ga prvič začeli nabirati in predelovati za prodajo. Rooibos ne vsebuje kofeina, zato je primeren za pitje skozi ves dan. Ker deluje blagodejno in pomirjajoče, ga lahko uživamo tudi v večernih urah, ko nas s prijetno aromo zaziba v prijeten spanec. V primerjavi z zelenim in črnim čajem vsebuje tudi manj tanina, primeren pa je tudi za nosečnice, doječe matere, starejše ljudi in otroke.

Je zelo bogat z rudninami.

Ne vsebuje vitamina C ali drugih vitaminov, je pa zelo bogat z rudninami, ki pomagajo ohranjati hidracijo telesa ter izboljšujejo zdravje kosti in zob, in polifenoli, pomembnimi antioksidanti, ki ovirajo delovanje prostih radikalov. Varuje jetra, pospešuje razstrupljanje, razkužuje, dviguje razpoloženje, skrbi za srce in ožilje, blaži alergije, skrbi za zdravo kožo (uporabljamo ga lahko tudi za čiščenje) in spodbuja prebavo. Mnogi ga pijejo za regeneracijo po treningu. Dojenčkom naj bi pomagal pri kolikah, pravijo ljudski zdravilci, ki priporočajo pitje tako toplega čaja, ki nas pozimi prijetno pogreje, kot ohlajenega, ki je poleti odlična osvežitev. Čaj je že dovolj sladkega okusa, mnogi pa mu zvečer, pred spanjem, ko se seveda najbolj prileže topel, dodajo žličko medu.

Dojenčkom naj bi pomagal pri kolikah.

Rooibos navdušuje tudi kulinarični svet, čaj namreč mnogi uporabljajo za osnovo pri kuhanju zelenjavnih jedi. Močna mešanica se odlično poveže s spenjenim mlekom, z dodatkom cimeta si pričaramo okusen zimski napitek! Ljubitelji kuhanega vina namesto vode dodajajo čaj, kot hladna osvežitev pa se najbolje ujema z meto, limono, žličko medu in kockami ledu. Vse bolj priljubljen koktajl pa pripravimo s čajem, ginom, pomarančo, ingverjem in javorjevim sirupom.

Mnogi ga pijejo za regeneracijo po treningu. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images