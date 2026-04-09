To je hrana, ki jo ljubi srce

Dejavniki tveganja za nastanek bolezni srca in žilja so zvišan krvni tlak, zvišan holesterol, zvišan krvni sladkor, čezmerna telesna teža, kajenje, telesna neaktivnost, stres, spol in starost. Srčno-žilne bolezni so v razvitem delu sveta in tudi Sloveniji že desetletja najpogostejši vzrok obolevnosti in umrljivosti odraslih. Največ smrti in dolgotrajne prizadetosti povzročata srčni infarkt in možganska kap, ki sta nenadna zapleta koronarne bolezni srca oziroma bolezni možganskega žilja,« glede srčno-žilnih bolezni opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). K sreči se jim lahko izognemo ter si podaljšamo življenje z zdravim načinom življenja. To pomeni, da redno telovadimo, se izogibamo alkoholu, omejimo stres in, kar je pogosto odločilno, jemo bolj zdravo.

Zdrave maščobe

Pri tem je najprej dobro biti pozoren na samo količino zaužite hrane, saj bomo tako lahko vzdrževali telesno težo. Pri kosilu uporabljajmo manjše krožnike. Skrbimo, da na njih ne kraljujejo nezdrave maščobe. Za srce in ožilje je pomembno, da jemo čim več zelenjave in sadja. Najbolje je, če je oboje sveže oziroma čim manj toplotno obdelano. Zelenjava naj ne bo ocvrta, sadje pa tudi ne iz konzerve, saj bomo ob tem zaužili dodatno količino nezdravih maščob oziroma navadnih sladkorjev. Dober vir vlaknin in drugih hranil, ki igrajo pomembno vlogo pri zdravju srca in nadzoru krvnega tlaka, so polnozrnata žita. Namesto bele, rafinirane moke raje izberemo polnozrnato. Za prilogo si namesto belega skuhamo rjavi riž, ješprenj ali ajdovo kašo. Za pripravo sladic je odlična ovsena kaša. Če želimo ohraniti zdravo ožilje, se izogibamo tortam, mafinom ter slanemu in sladkemu pecivu. V vseh se skrivajo enostavni sladkorji, tudi transmaščobne kisline, ki še dodatno slabšajo raven slabega holesterola v krvi.

Prav omejitev nasičenih in transmaščobnih kislin je ključna za zdravo ožilje. Nasičenih maščob naj bo na dan manj kot šest odstotkov vseh dnevnih kalorij. Torej pri skupno zaužitih 2000 kilokalorijah dnevno med 11 do 13 gramov. Pri nakupu živil berimo deklaracije. Z mesa odrežimo maščobo oziroma jejmo pusto meso. V prehrano čim večkrat vključimo ribe in stročnice. Pri kuhanju in serviranju uporabimo manj masla, margarine in maščobe. Ko uporabljamo maščobe, izberemo nenasičene, in sicer mononenasičene, ki jih najdemo v olivnem in repičnem olju, ter polinenasičene maščobe, ki so v nekaterih ribah ter avokadu, oreščkih in semenih.

Priprave jedi z dodajanjem soli si je pogosto težko predstavljati. A sol je lahko dejavnik tveganja za srčno-žilne bolezni. Po nekaterih smernicah bi je lahko na dan zaužili le za čajno žličko. To pa je skoraj nemogoče, saj je sol skoraj v vsaki jedi, še posebej v vnaprej pripravljeni, ki jo kupimo v trgovinah. Najbolje je uživati doma pripravljeno hrano iz svežih sestavin, jedi pa raje kot s soljo obogatimo z zelišči in začimbami.