To je idealna temperatura za dober spanec

Znanstvene raziskave potrjujejo, da okolje, v katerem spimo, neposredno vpliva na kakovost spanja in našo notranjo uro. Če ste se že kdaj premetavali v postelji in nikakor niste mogli zaspati, niste edini.

Nočno potenje, občutek vročine ali, nasprotno, hlad in potreba po več odejah, lahko močno vplivajo na to, kako hitro zaspimo in kako kakovostno spimo.

Katera temperatura je najboljša za spanje?

Po besedah nevrologa in specialista za medicino spanja, dr. Chrisa Winterja, naj bi bila optimalna temperatura spalnice med 18 in 19 stopinjami Celzija. Ta je usklajena z naravnim ritmom telesne temperature, ki se začne zniževati približno dve uri pred spanjem, kar telesu sporoča, da je čas za počitek.

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Zjutraj se telesna temperatura začne ponovno dvigovati, zato lahko nenadne spremembe toplote v prostoru zmotijo spalni cikel in nas zbudijo sredi noči.

Ni pa nujno, da ves dan bivamo v hladnem okolju, da bi ponoči bolje spali. Ključno je, da telo sledi naravnemu temperaturnemu ciklu: več toplote in aktivnosti podnevi, in postopen padec temperature proti večeru.

Zakaj je temperatura tako pomembna

Psihologinja in specialistka za spanje dr. Shelby Harris pojasnjuje, da kakovost spanja v veliki meri temelji na sposobnosti telesa, da se ohladi. Če je prostor prehladen, se telo trudi, da bi se ogrelo, če je prevroč, se ne more učinkovito ohladiti. Oboje lahko povzroči motnje spanja.

Zelo nizke ali visoke temperature motijo tudi cirkadiani ritem, kar vodi do nemirnega ali prekinjenega spanja ter lahko poslabša simptome nespečnosti. Telo, ki se vso noč trudi uravnavati temperaturo, preživi manj časa v REM fazi spanja, ki je ključna za sanje, obenem se poveča budnost in zmanjša globok spanec.

FOTO: Gettyimages

Kako do boljšega spanca

Strokovnjaki svetujejo naslednje:

Zvečer znižajte temperaturo na termostatu.

Izberite zračno posteljnino, tanjšo pižamo in naravne materiale, kot je bombaž.

Če med spanjem pogosto obračate vzglavnik na hladno stran, razmislite o nakupu hladilne blazine.

Redna telesna aktivnost, dosledna spalna rutina, izogibanje kofeinu in alkoholu v večernih urah ter temen, tih in hladen prostor bodo pomagali izboljšati kakovost spanja.

Omejite uporabo elektronskih naprav z zasloni, saj svetloba, ki jo oddajajo, zavira nastajanje hormona spanja melatonina.

FOTO: Gettyimages

Zanimivo je tudi to, da ogrevanje telesa pred spanjem lahko pomaga, da se pozneje učinkoviteje ohladi. »Vroča prha, kopel ali obisk savne nekaj ur pred spanjem lahko sproži naravni proces ohlajanja, ki spodbuja spanec,« Winterja povzema msn.