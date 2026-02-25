  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VEČ UGODNIH UČINKOV

To je naravna skrivnost za sijočo in pomlajeno kožo

Vsestranski propolis krepi kožno pregrado, zmanjšuje vnetja in nepravilnosti ter spodbuja regeneracijo.
​Ima številne koristi za kožo, ki jih podpirajo znanstvene raziskave. FOTO: Jpc-prod/Getty Images

​Ima številne koristi za kožo, ki jih podpirajo znanstvene raziskave. FOTO: Jpc-prod/Getty Images

Zlasti je uporaben za suho, poškodovano in občutljivo kožo. Foto: Getty Images

Zlasti je uporaben za suho, poškodovano in občutljivo kožo. Foto: Getty Images

Pri tem, kako ohraniti zdravo kožo, ohraniti svoje zdravje ter biti srečen, ko se pogledamo v ogledalo, se ne zanašajmo na družbena omrežja. FOTO: Getty Images

Pri tem, kako ohraniti zdravo kožo, ohraniti svoje zdravje ter biti srečen, ko se pogledamo v ogledalo, se ne zanašajmo na družbena omrežja. FOTO: Getty Images

​Ima številne koristi za kožo, ki jih podpirajo znanstvene raziskave. FOTO: Jpc-prod/Getty Images
Zlasti je uporaben za suho, poškodovano in občutljivo kožo. Foto: Getty Images
Pri tem, kako ohraniti zdravo kožo, ohraniti svoje zdravje ter biti srečen, ko se pogledamo v ogledalo, se ne zanašajmo na družbena omrežja. FOTO: Getty Images
N. Z.
 25. 2. 2026 | 21:52
2:23
A+A-

V svetu nege kože se vse bolj vračamo k naravnim sestavinam, katerih učinke so potrdile znanstvene raziskave. Med njimi izstopa propolis, edinstvena sestavina, ki prihaja iz čebeljega panja. ​Ima številne koristi za kožo, ki jih podpirajo znanstvene raziskave, in malo stranskih učinkov, zaradi česar je na splošno varna in učinkovita sestavina za večino tipov kože.

Aktivne sestavine propolisa, flavonoidi in fenolne kisline, so znanstvenikom omogočile oblikovanje vrhunskih kozmetičnih formul, ki koži zagotavljajo zaščito, obnovo, sijaj in učinke proti staranju. Krepi kožno pregrado, spodbuja regeneracijo povrhnjice, izboljšuje sintezo lipidov, zlasti ceramidov, in zmanjšuje izgubo vode. Zlasti je uporaben za suho, poškodovano in občutljivo kožo. Ima protivnetni učinek, zmanjšuje rdečico, lajša draženje in pomaga pri dermatitisu in reaktivni koži, prispeva k ohranjanju naravnega ravnovesja mikroorganizmov na površini kože. Zaradi protimikrobnega učinka deluje na bakterije, glivice in nekatere viruse, zato se pogosto uporablja za problematično in aknasto kožo. Je močan antioksidant, ki nevtralizira proste radikale, ščiti pred oksidativnim stresom in upočasnjuje znake staranja s spodbujanjem sinteze kolagena. Prav tako spodbuja celjenje, pospešuje epitelizacijo in regenerira kožo, zato je pogosta sestavina balzamov za ustnice, mazil in krem ​​za roke.

Pogosta sestavina balzamov za ustnice, mazil in krem ​​za roke.

Kdor je občutljiv, alergičen na čebelje pridelke, naj bo pri uporabi kozmetičnih izdelkov s propolisom previden. Pri izbiri izdelkov za nanos na kožo moramo vedno izbrati varen in preverjen vir, poudarjajo strokovnjaki. Družbena omrežja niso pravi vir glede odločitve, kako in katere izdelke uporabljati, ne le za obraz, temveč celo telo in tudi lase. Pri tem, kako ohraniti zdravo in lepo kožo, pravilno skrbeti zase, ohraniti svoje zdravje ter biti srečni, ko se pogledamo v ogledalo, raje upoštevajmo nasvet farmacevta ali zdravnika.

Zlasti je uporaben za suho, poškodovano in občutljivo kožo. Foto: Getty Images
Zlasti je uporaben za suho, poškodovano in občutljivo kožo. Foto: Getty Images

Več iz teme

propolisnega kožestaranjekozmetikanaravna kozmetikazdravje
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Prevc air lines

O letu čez Slovenijo.
Branko Babič25. 2. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Lovra Kastelica: Kruh prijateljstva

Ena izmed oseb, ki je dobila moje testo, ga je vrgla kuram.
Lovro Kastelic25. 2. 2026 | 22:25
21:53
Novice  |  Svet
ZDRAVJE

Minister nujno v bolnišnico: zdravstveno stanje se mu je naglo poslabšalo

Njegovo stanje se je domnevno dodatno poslabšalo v zadnjih nekaj urah.
25. 2. 2026 | 21:53
21:52
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ UGODNIH UČINKOV

To je naravna skrivnost za sijočo in pomlajeno kožo

Vsestranski propolis krepi kožno pregrado, zmanjšuje vnetja in nepravilnosti ter spodbuja regeneracijo.
25. 2. 2026 | 21:52
21:37
Novice  |  Slovenija
REZULTATI RAZISKAVE

Je Slovenija res varna oaza sredi negotove Evrope?

Dve tretjini Evropejcev verjameta, da je njihova država ogrožena; med najmanj ogroženimi se počutijo Slovenci.
25. 2. 2026 | 21:37
21:16
Šport  |  Tekme
DRŽAVNO PRVENSTVO

Spet najboljša Nika Prevc in Anže Lanišek, to sta povedala po zmagi

Slovenska smučarska skakalca sta na državnem prvenstvu v Planici zmagala in tako ubranila naslova iz prejšnje sezone.
25. 2. 2026 | 21:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki