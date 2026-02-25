To je naravna skrivnost za sijočo in pomlajeno kožo

V svetu nege kože se vse bolj vračamo k naravnim sestavinam, katerih učinke so potrdile znanstvene raziskave. Med njimi izstopa propolis, edinstvena sestavina, ki prihaja iz čebeljega panja. ​Ima številne koristi za kožo, ki jih podpirajo znanstvene raziskave, in malo stranskih učinkov, zaradi česar je na splošno varna in učinkovita sestavina za večino tipov kože.

Aktivne sestavine propolisa, flavonoidi in fenolne kisline, so znanstvenikom omogočile oblikovanje vrhunskih kozmetičnih formul, ki koži zagotavljajo zaščito, obnovo, sijaj in učinke proti staranju. Krepi kožno pregrado, spodbuja regeneracijo povrhnjice, izboljšuje sintezo lipidov, zlasti ceramidov, in zmanjšuje izgubo vode. Zlasti je uporaben za suho, poškodovano in občutljivo kožo. Ima protivnetni učinek, zmanjšuje rdečico, lajša draženje in pomaga pri dermatitisu in reaktivni koži, prispeva k ohranjanju naravnega ravnovesja mikroorganizmov na površini kože. Zaradi protimikrobnega učinka deluje na bakterije, glivice in nekatere viruse, zato se pogosto uporablja za problematično in aknasto kožo. Je močan antioksidant, ki nevtralizira proste radikale, ščiti pred oksidativnim stresom in upočasnjuje znake staranja s spodbujanjem sinteze kolagena. Prav tako spodbuja celjenje, pospešuje epitelizacijo in regenerira kožo, zato je pogosta sestavina balzamov za ustnice, mazil in krem ​​za roke.

Kdor je občutljiv, alergičen na čebelje pridelke, naj bo pri uporabi kozmetičnih izdelkov s propolisom previden. Pri izbiri izdelkov za nanos na kožo moramo vedno izbrati varen in preverjen vir, poudarjajo strokovnjaki. Družbena omrežja niso pravi vir glede odločitve, kako in katere izdelke uporabljati, ne le za obraz, temveč celo telo in tudi lase. Pri tem, kako ohraniti zdravo in lepo kožo, pravilno skrbeti zase, ohraniti svoje zdravje ter biti srečni, ko se pogledamo v ogledalo, raje upoštevajmo nasvet farmacevta ali zdravnika.