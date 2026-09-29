To je pet ključnih navad za zdravo srce! Poznate vse?

Začnimo z gibanjem. Srce je mišica, zato mu koristi redna dejavnost – hitra hoja, kolesarjenje, plavanje, ples ali delo na vrtu. Priporočljivo je vsaj 150 minut zmernega gibanja na teden, še pomembneje pa je, da se premikamo vsak dan. Druga dobra navada je hrana, v kateri je veliko rastlinskih živil. Na krožnik pogosteje dodajmo zelenjavo in sadje, stročnice, polnovredna žita, oreške in semena, med maščobami pa izbirajmo predvsem nenasičene, na primer oljčno olje. Tako bo tudi za zelo predelana, preslana živila manj prostora.

Skrb za srce se začne z vsakdanjimi dobrimi navadami.

Tretja navada je dovolj spanja. Večina odraslih potrebuje približno od sedem do devet ur na noč. Reden urnik spanja in mirnejši večer lahko pomagata, da si telo ponoči res opomore. Koristno je tudi, da poznamo svoje številke. Krvni tlak in holesterol sta pomembna dejavnika tveganja za bolezni srca in ožilja, pri čemer povišane vrednosti pogosto ne povzročajo težav. Zato ju je dobro občasno preveriti.

Žal nanj pogosto pomislimo šele, ko nase opozori z bolečino. FOTO: Getty images

In še peta navada: vsak dan si vzemimo nekaj časa za umiritev. Sprehod, druženje, branje, glasba ali hobi pomagajo ustvariti ravnovesje med obveznostmi in počitkom. Čisto brez prepovedi ne gre, omenimo še dve škodljivi navadi, ki ju je najbolje opustiti. Govorimo seveda o kajenju, za katero vsi vemo, da lahko pusti usodne posledice na srcu, enako velja za alkohol. Če je nekoč veljalo, da kozarec alkoholne pijače, predvsem vina, lahko srcu celo koristi, najnovejše smernice opozarjajo, da ni tako. Ne uporabljajmo ga kot »zdravilo«.