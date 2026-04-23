Katera je najpogostejša težava v spolnosti pri ženskah? To je pokazala slovenska raziskava

Najpogosteje opisana ženska težava v spolnosti je zmanjšana želja po spolnosti. Ena od slovenskih raziskav, objavljena leta 2018 v reviji Acta Clinica Croatica, je na vzorcu 605 žensk pokazala, da ima znake spolne disfunkcije približno tretjina žensk. Druga slovenska raziskava je pokazala, da približno tretjina žensk doživi orgazem pri vsakem spolnem odnosu, medtem ko ga 67,6 odstotka ne doživi vsakič. In zakaj je tako? Pri ženskah je spolni odziv vedno preplet telesa, psihe in odnosa. Strokovni viri poudarjajo, da so občasni padci libida lahko normalen odziv na izčrpanost, kronični stres, obdobje po porodu ali hormonska nihanja. Težava postane predvsem takrat, ko traja, se ponavlja in ženski povzroča stisko. Na spolno željo lahko vplivajo tudi kronične bolezni, kot so diabetes, bolezni srca, multipla skleroza ali rak, tudi nekatera zdravila, med njimi antidepresivi iz skupine SSRI. Svoje dodajo še tesnoba, depresija, dolgotrajen stres, pretekla spolna travma, slaba telesna samopodoba in napetosti v partnerstvu.

Vzroki niso vedno psihološki.

Zelo pogosta, a pogosto spregledana je bolečina med spolnostjo. Ta ima lahko veliko obrazov: od suhosti nožnice in pekočega občutka do globoke bolečine, občutka zategovanja ali občutka ovire ob penetraciji. Suhost se lahko pojavi v menopavzi, med nosečnostjo in dojenjem, po odstranitvi maternice, zlasti če so bili odstranjeni tudi jajčniki, ob nekaterih zdravilih, tudi hormonski kontracepciji in antidepresivih, pa tudi takrat, ko ženska med odnosom ni dovolj vzburjena. pomagajo vaginalni vlažilci in lubrikanti, pri nekaterih ženskah pa pride v poštev tudi hormonsko zdravljenje, če je zanje primerno.

Pomoč obstaja

Posebna diagnoza je vulvodinija, to je bolečina v predelu vulve, ki traja tri mesece ali dlje in ni posledica okužbe, kožne bolezni ali druge jasno prepoznavne bolezni. Ženske jo opisujejo kot pekočino, zbadanje, draženje, surov občutek, bolečino ali oteklost. Pri delu žensk je pomemben del težave tudi napetost mišic medeničnega dna, zato zdravljenje pogosto ni le ginekološko, temveč vključuje še fizioterapijo medeničnega dna, svetovanje in obravnavo bolečine.

Na spolno željo lahko vplivajo tudi kronične bolezni.

Nič manj obremenjujoče niso težave z orgazmom. Anorgazmija je stanje, pri katerem je orgazem odsoten, zakasnjen, redek ali občutno manj intenziven, čeprav je ženska vzburjena. Tudi tu vzroki niso le psihološki, temveč so lahko povezani z bolečino, stresom, zdravili, hormonskimi spremembami ali drugimi zdravstvenimi stanji. Dobra novica je, da pomoč obstaja. Pomagajo pogovor, boljše razumevanje telesa in spolnega odziva, obravnava bolečine, zdravljenje suhosti, po potrebi prilagoditev zdravil, psihoterapija ali partnersko svetovanje. K zdravniku ali ginekologu je smiselno iti, ko težava traja, se ponavlja ali vpliva na kakovost življenja. Posebej pomemben pregled je ob krvavitvi po spolnem odnosu, krvavitvi po menopavzi, nenavadnem izcedku, novi ali močni bolečini, ponavljajočih se vnetjih sečil ali kadar spolnost postane vir strahu.

