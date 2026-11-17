Za rakom materničnega vratu v Sloveniji v zadnjih letih zboli okoli sto žensk na leto, približno 40 jih zaradi te bolezni umre. Leta 2024 smo zabeležili 81 novih primerov, najmanj od uvedbe programa Zora. Če bolezen odkrijejo dovolj zgodaj, je zdravljenje praviloma zelo uspešno, številne primere pa lahko preprečimo s cepljenjem in rednim presejanjem. Rak materničnega vratu je v več kot 99 odstotkih primerov posledica dolgotrajne okužbe z nevarnejšimi genotipi humanih papilomavirusov (HPV). Ti so zelo razširjeni, prenašajo pa se s tesnimi stiki kože in sluznic na intimnih predelih, tudi brez penetracije. Med več kot 200 genotipi jih je približno 12 visokorizičnih, največ primerov raka materničnega vratu pa povzročata tipa HPV 16 in 18.

Od prvih celičnih sprememb do raka običajno mine od 15 do 20 let.

Tveganje za okužbo zmanjša tudi uporaba kondoma. FOTO: Tethysimagingllc/Getty Images

Tudi za dečke

V večini primerov imunski sistem okužbo s HPV v enem do dveh letih obvlada, zato ta izzveni. Nevarnost nastane, kadar okužba z visokorizičnim tipom vztraja in povzroči spremembe celic materničnega vratu. Tiste nižje stopnje pogosto izginejo same, spremembe višje stopnje pa je treba skrbno spremljati in jih po potrebi odstraniti. Če jih ne odkrijemo in ustrezno obravnavamo, se lahko iz njih razvije rak. Od prvih celičnih sprememb do raka običajno mine od 15 do 20 let, pri ženskah z oslabljenim imunskim sistemom pa je proces lahko hitrejši. Med dejavniki, ki povečujejo tveganje za vztrajanje okužbe oziroma napredovanje celičnih sprememb, so kajenje in oslabljen imunski sistem. Tudi nekatere druge spolno prenosljive okužbe lahko povečajo tveganje. Najučinkovitejši način preprečevanja okužb s HPV in z njimi povezanih rakov je cepljenje. Najbolj smiselno ga je opraviti pred prvimi spolnimi stiki, ko še ni bilo možnosti za okužbo, imunski odziv na cepivo pa je zelo dober. V Sloveniji je brezplačno za deklice in dečke v 6. razredu osnovne šole ter za mlade, ki še niso dopolnili 26 let in še niso bili cepljeni. Do 15. leta sta za zaščito potrebna dva odmerka, pozneje trije.

Cepljenje ni pomembno samo za deklice. HPV lahko pri moških povzroči raka penisa, zadnjika in ustnega dela žrela, pa tudi genitalne bradavice. Ker so tudi moški prenašalci virusa, cepljenje dečkov prispeva k zmanjševanju njegovega širjenja in tako posredno varuje tudi ženske. Cepivo ne zdravi že obstoječe okužbe, zato je najbolje, da ga prejmejo še pred začetkom spolne aktivnosti. Pomemben preventivni ukrep je tudi redna udeležba v presejalnem programu Zora. Z odvzemom brisa materničnega vratu (test PAP) lahko odkrijejo predrakave spremembe, še preden se razvijejo v raka. Spremembe nižje stopnje pogosto samo spremljajo, pri tistih višje stopnje pa praviloma odstranijo spremenjeno tkivo.

V Sloveniji sta na voljo cepljenje proti HPV in presejalni program Zora, oboje brezplačno.

Do konca leta 2026 so v program vključene ženske med 20. in 64. letom. Po dveh zaporednih normalnih izvidih, opravljenih v razmiku enega leta, sledijo pregledi na tri leta. Od 1. januarja 2027 se bo začela postopno uvajati nova presejalna politika: ciljna skupina bodo ženske med 25. in 64. letom, test PAP pa bo nadomestil test HPV. Po negativnem izvidu bo interval praviloma pet let. Prehod bo trajal pet let; do vključitve v novo presejanje bodo ženske nadaljevale dosedanje preglede. Na presejanje morajo tudi cepljene ženske, saj cepivo ne ščiti pred vsemi nevarnimi genotipi HPV. Kondom tveganje za prenos HPV zmanjša, vendar ne zagotavlja popolne zaščite, saj ne prekrije vseh predelov, na katerih je virus lahko prisoten. Kljub temu je njegova uporaba smiselna, saj zmanjšuje tudi tveganje za druge spolno prenosljive okužbe. Opustitev kajenja je pomembna tudi zato, ker je pri kadilkah večja verjetnost vztrajanja okužbe in razvoja predrakavih sprememb. Zdrava prehrana, gibanje in dovolj spanja podpirajo splošno zdravje, vendar ni dokazov, da bi določena živila ali prehranska dopolnila lahko preprečila okužbo ali pozdravila HPV.

Cepijo se lahko tako deklice kot dečki. FOTO: Bsip/Getty Images/collection Mix: Sub