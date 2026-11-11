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To je recept, da bi ohranili močne kosti, in zelo je preprost

Ne pozabimo na obremenitev ter dovolj beljakovin, kalcija in vitamina D, opustimo kajenje in alkohol.
Za strukturo kosti in mišično moč so nujne beljakovine. FOTO: Shutterstock

Za strukturo kosti in mišično moč so nujne beljakovine. FOTO: Shutterstock

Osnovni gradnik kostne mase je kalcij, njegovo vsrkavanje v črevesju omogoča vitamin D. FOTO: Shutterstock

Osnovni gradnik kostne mase je kalcij, njegovo vsrkavanje v črevesju omogoča vitamin D. FOTO: Shutterstock

Koristne so vadbe z lastno telesno težo in vadba za moč. FOTO: Shutterstock

Koristne so vadbe z lastno telesno težo in vadba za moč. FOTO: Shutterstock

Za strukturo kosti in mišično moč so nujne beljakovine. FOTO: Shutterstock
Osnovni gradnik kostne mase je kalcij, njegovo vsrkavanje v črevesju omogoča vitamin D. FOTO: Shutterstock
Koristne so vadbe z lastno telesno težo in vadba za moč. FOTO: Shutterstock
A. A.
 11. 11. 2026 | 11:48
3:12
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Kosti niso mrtvo tkivo, temveč se vse življenje nenehno prenavljajo – stare celice se razgrajujejo, nove nastajajo. Do približno 30. leta kostna masa narašča in doseže vrh, nato pa se postopoma zmanjšuje. Pri ženskah se izguba pospeši po menopavzi zaradi upada estrogena, pri moških je proces počasnejši. Blažja izguba kostnine je osteopenija, osteoporoza pa je resna sistemska bolezen, pri kateri so kosti zelo krhke in se lahko zlomijo že ob najmanjši obremenitvi ali padcu.

Prevetrimo prehrano

Osnovni gradnik kostne mase je kalcij; odrasli ga potrebujejo približno 1000 mg na dan, ženske po menopavzi in starejši od 50 let okoli 1200 mg. Dobri viri so mlečni izdelki (mleko, jogurt, sir), zelena listnata zelenjava (ohrovt, brokoli), mandlji, sardine s koščicami, losos ter s kalcijem obogatene rastlinske alternative mleka. Treba je vedeti, da ga telo za dnevne potrebe črpa iz kosti, če ga imamo v prehrani premalo. Vsrkavanje kalcija v črevesju omogoča vitamin D, ki ga telo tvori s pomočjo sončne svetlobe, sicer pa ga najdemo tudi v mastnih ribah (losos, skuša, sardine), rumenjaku in obogatenih živilih. Mnogi strokovnjaki v zadnjem obdobju priporočajo dodatek vitamina D, zlasti pozimi in pri osebah z malo sončne izpostavljenosti.

Za strukturo kosti in mišično moč so nujne beljakovine.

Za strukturo kosti in mišično moč so nujne beljakovine; vsebujejo naj jih vsi naši obroki, najboljši viri so meso, ribe, jajca, stročnice, oreščki, mlečni izdelki. Nekateri menijo, da bi jih morali zaužiti 1,5–2 g na kilogram telesne teže; za posameznika, težkega 60 kg, to pomeni 90–120 gramov na dan. Za kosti so pomembni tudi magnezij, vitamin K in cink; najdemo jih v oreščkih, semenih, polnozrnatih žitih, zeleni listnati zelenjavi in stročnicah.

Brez gibanja ne gre

Zadnji oz. bolje rečeno prvi pogoj za gradnjo oz. ohranjanje močnih kosti je obremenitev; koristne so vadbe z lastno telesno težo (hoja, tek, ples, aerobika, skakanje čez kolebnico, se spominjamo gumitvista?) in vadba za moč (dvigovanje uteži, uporaba elastičnih trakov, počepi, sklece). Lahko delamo preproste poskoke, sonožno ali enonožno, naslednja stopnja je, da skačemo na stopnico ali dve, in to gor in dol, ko želimo večji izziv, si poiščemo višjo stabilno podlago.

Blažja izguba kostnine je osteopenija, osteoporoza pa je resna sistemska bolezen.

In česa ne počnemo? Izogibamo se kajenju in prekomernemu uživanju alkohola, saj obe razvadi neposredno uničujeta kostno tkivo, motita absorpcijo ključnih hranil in rušita hormonsko ravnovesje, to pa pospeši razvoj osteopenije in osteoporoze. Zavedati se moramo, da je potrebna celotna veriga: obremenitev je signal telesu, da mora zgraditi močnejšo kost, a to se ne bo zgodilo, če nima na voljo dovolj beljakovin in kalcija, zadnji pa ne bo opravil svoje naloge brez vitamina D.

Osnovni gradnik kostne mase je kalcij, njegovo vsrkavanje v črevesju omogoča vitamin D. FOTO: Shutterstock
Osnovni gradnik kostne mase je kalcij, njegovo vsrkavanje v črevesju omogoča vitamin D. FOTO: Shutterstock

Koristne so vadbe z lastno telesno težo in vadba za moč. FOTO: Shutterstock
Koristne so vadbe z lastno telesno težo in vadba za moč. FOTO: Shutterstock

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