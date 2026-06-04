To je skrivno orožje proti bolečinam in staranju telesa

Pilates je ime dobil po svojem izumitelju Josephu Hubertusu Pilatesu. Sprva se je imenoval kontrologija, saj je bila njegova osnovna ideja jasna: telo moramo med vadbo nadzorovati z umom. »Pilates vadba je idealen primer vadbe stabilizacije, ki je zelo pomembna v boju proti bolečinam v križu in drugih sklepih, kar je za današnjo sedečo družbo še kako pomembno,« pojasnjuje Tanja Želj Zupančič.

Klasični, tradicionalni pilates, kot ga je zasnoval Pilates, je danes za večino ljudi prezahteven, zato se v praksi pogosteje uporabljajo različne prilagoditve in izpeljanke. A osnovno načelo ostaja enako: stabilizacija trupa in aktivacija globokih mišic. Trenerka opozarja, da samo pilates vadba ni vedno dovolj. Sama vanjo vključuje tudi vaje za koordinacijo, ravnotežje, mobilnost in fascije. Samo vaje za moč pri sodobnem človeku, ki je pogosto zakrčen zaradi premalo gibanja, preveč sedenja in vsakodnevnih obremenitev, zakrčenost pogosto še poslabšajo. Telo je treba najprej mehčati in sproščati ter ga šele nato okrepiti.

Gibanje je edina naravna metoda v boju proti procesom staranja.

Pilates lahko izvajamo ne glede na leta.

Tudi v nosečnosti

Pilates lahko načeloma izvaja skoraj vsakdo. Ustrezno prilagojene pilates vaje lahko izvajamo tudi pri bolečinah v križu in drugih sklepih, celo pri diagnozah, kot so hernija, spondiloza, artroza in osteoporoza. Primerne so lahko v nosečnosti, po porodu in po različnih trebušnih operacijah. Kaj pa starostna meja? »Ne gre toliko za starost kot za potrebo. Če mene vprašate, bi jaz vse osnovne vaje od razgibavanja, mobilnosti, fascij in pilates vaj za moč svetovala vedno vsem,« poudarja strokovnjakinja. Tudi športnikom in rekreativcem, saj s splošno telesno formo, ki jo prinaša vadba, preprečujemo poškodbe in skrbimo za dobro regeneracijo po gibanju.

Za celotno telo Ni dovolj, da se gibljemo, pomembno je tudi, kako. »Gibanje mora vsebovati tako aerobni del, s katerim skrbimo za srčno-žilni sistem, kot tudi vaje za moč, vključno z vajami ravnotežja, koordinacije, mobilnosti in fascije,« navaja sogovornica.

Z leti potreba po osnovni vadbi narašča. Mišična moč začne upadati, pri ženskah pa se to še izraziteje pokaže po izgubi menstrualnega cikla. Brez mišične moči postanejo opravila, ki se nam zdijo samoumevna, težja: nošenje vrečk iz trgovine, delo na vrtu, skrb za dom in samostojno življenje. »Gibanje je edina naravna metoda v boju proti procesom staranja. Prej ko začnemo, bolje je. Danes gradimo svoje prihodnje telo,« poudarja. Zase šaljivo pravi, da je ambasadorka samostojnega obuvanja nogavic pri 80.