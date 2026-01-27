To je supermineral za odpornost

Cink, ki mu mnogi pravijo kar supermineral, je prisoten v vsakem tkivu, organu in tekočini našega telesa. Opravlja številne pomembne funkcije, med drugim sodeluje pri presnovi vitamina A in je ključen za zdravje kosti, las, kože in nohtov. Varuje DNK in preprečuje oksidativne poškodbe ter vpliva na plodnost in delitve celic, podpira pravilno delovanje ščitnice in ohranja kognitivne funkcije. Zadnja leta pa mnogi posegajo po njem v sezoni obolenj, saj zavira razmnoževanje virusov, ki povzročajo prehlad, in krepi imunski sistem. Deluje protivnetno in izboljšuje splošno počutje. Povprečna odrasla oseba naj bi ga zaužila od 10 do 15 miligramov na dan. Kako vemo, da nam ga primanjkuje?

Značilni znaki so izguba apetita, dermatitis in suha koža, težave z lasmi in izguba las, moteno zaznavanje okusa, driska, slabša odpornost. Pri hudem pomanjkanju se pojavijo motnje pri spolnem razvoju moških, zaostanek rasti pri otrocih in nevrološke motnje. Z uravnoteženo prehrano praviloma zadostimo potrebam telesa po tem mineralu, več pa ga morajo zaužiti vegetarijanci, ljudje z gastrointestinalnimi obolenji in odvisni od alkohola zaradi poslabšane absorpcije, več minerala potrebujejo tudi nosečnice in doječe mame.

Pred uživanjem prehranskih dopolnil se vsekakor velja posvetovati s strokovnjakom – prehranski dodatki s cinkom lahko vplivajo na absorpcijo železa, visoki odmerki pa lahko povzročijo tudi slabost in bruhanje. Sicer pa za zadostne zaloge minerala redno uživamo nemasten del govejega mesa, jagnjetino, piščančje meso, jajca, ostrige, čičeriko, konopljino in sezamovo seme, grški jogurt, črni fižol, arašide, lečo, indijske oreščke, lešnike, mandlje, kakav, ovsene kosmiče, krompir, polnomastni sir in polnozrnati kruh.

