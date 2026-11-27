Pozna jesen in zima sta obdobji, ko je naš imunski sistem še posebno na preizkušnji. Krajši dnevi, manj gibanja na prostem in daljše zadrževanje v zaprtih prostorih ustvarjajo ugodne razmere za širjenje virusnih okužb. Kako poskrbeti, da bo naš obrambni mehanizem kos sezonskim izzivom? Imunski sistem je zapletena mreža celic, tkiv in organov, ki sodelujejo pri prepoznavanju in odstranjevanju povzročiteljev bolezni. Njegovo delovanje je odvisno tudi od naših življenjskih navad. Čudežnega živila ali prehranskega dopolnila, ki bi nas obvarovalo pred vsemi okužbami, ni, obstaja pa nekaj temeljnih pravil za boljšo odpornost.

Dolgotrajno pomanjkanje spanja lahko zmanjša učinkovitost imunskega odziva in poveča dovzetnost za okužbe.

Uravnotežena in raznovrstna prehrana je temelj zdravega imunskega sistema. Na jedilniku naj bodo vsak dan zelenjava, sadje, polnozrnata žita, stročnice, oreščki in kakovostni viri beljakovin. Posebno vlogo imajo vitamini C, D, A in E ter minerali, kot so cink, selen in železo. Vitamin C najdemo v papriki, kiviju, citrusih, brokoliju in kislem zelju, vitamin D predvsem v mastnih ribah, cink pa v mesu, bučnih semenih in stročnicah. Pomembno je tudi zdravje črevesja. Prehranske vlaknine in fermentirana živila, kot so kefir, jogurt in kislo zelje, pomagajo vzdrževati črevesno mikrobioto, ki sodeluje pri uravnavanju imunskega odziva.

Lahko si pomagamo s prehranskimi dopolnili. Pozimi je še posebno pomemben vitamin D, saj je njegova tvorba v koži zaradi šibkejšega sončnega sevanja omejena. Vitamin C in cink sodelujeta pri normalnem delovanju imunskega sistema in lahko nekoliko skrajšata trajanje prehlada. Probiotiki lahko ugodno vplivajo na črevesno mikrobioto, med priljubljenimi naravnimi pripravki pa so ameriški slamnik, ingver, grahovec in acerola. Dokazi o učinkovitosti zeliščnih pripravkov pri preprečevanju okužb so omejeni. Previdnost je potrebna predvsem pri ljudeh, ki redno jemljejo zdravila.

Spanje je naložba

Med spanjem se telo obnavlja, uravnava se izločanje hormonov in vzdržuje normalno delovanje imunskega sistema. Dolgotrajno pomanjkanje spanja lahko zmanjša učinkovitost imunskega odziva in poveča dovzetnost za okužbe. Večina odraslih potrebuje od sedem do devet ur kakovostnega spanja na noč. Priporočljivo je, da se v posteljo odpravljamo ob približno enaki uri, da je spalnica primerno hladna in zatemnjena ter da se zvečer izogibamo obilnim obrokom, alkoholu in kofeinu.

Redna telesna dejavnost izboljšuje prekrvitev, spodbuja kroženje imunskih celic in pomaga zmanjševati kronična vnetja. Že pol ure hitre hoje ali zmernega kolesarjenja na dan lahko pomembno prispeva k zdravju. Odraslim se priporoča najmanj 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden. Pretirane telesne obremenitve ob pomanjkanju počitka in nezadostnem energijskem vnosu lahko povečajo dovzetnost za bolezni. Ob povišani telesni temperaturi je treba vadbo opustiti.

V hladnejših mesecih pogosto pozabimo na zadosten vnos tekočine. Voda sodeluje pri prenosu hranil, presnovnih procesih in izločanju odpadnih snovi. Pomembna je tudi za normalno delovanje sluznic dihal, ki predstavljajo eno prvih obrambnih pregrad pred povzročitelji okužb. Ogrevani prostori s suhim zrakom dodatno izsušujejo nosno in žrelno sluznico. Najprimernejša izbira za hidracijo so voda, nesladkani čaji in juhe.

Obvladovanje stresa

Dolgotrajni stres lahko neugodno vpliva na delovanje imunskega sistema in uravnavanje vnetnih procesov. Pri tem ima pomembno vlogo kortizol, hormon, ki sodeluje pri odzivanju organizma na obremenitve. Obvladovanje stresa zato ni razkošje, temveč pomemben del preventive. Sprehodi v naravi, druženje, branje, meditacija, joga in preproste dihalne vaje lahko pomagajo zmanjševati psihično napetost. Tudi počitek brez občutka krivde bi moral postati sestavni del zdravega življenjskega sloga.

Največja napaka je, da o odpornosti začnemo razmišljati šele takrat, ko nas začne praskati v grlu. Zdrave življenjske navade, modrosti naših babic, zdrava kmečka pamet, higiena rok, prezračevanje prostorov in priporočena cepljenja so pomembnejši od obljub na embalaži prehranskih dopolnil. Skrb za imunski sistem ni sezonski projekt, temveč dolgoročna naložba v zdravje.