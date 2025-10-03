  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SVETOVNI DAN SRCA

To najpogosteje ogroža srce

Vsako leto 29. septembra zaznamujemo svetovni dan srca, namenjen ozaveščanju o boleznih srca in ožilja kot vodilnem vzroku smrti po svetu. Letošnji poteka pod geslom »Vsak utrip šteje«, ki nas spodbuja, da skrb za srce postavimo v središče vsakdanjih odločitev in ukrepamo pravočasno.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Peera Sathawirawong/Gettyimages

FOTO: Peera Sathawirawong/Gettyimages

FOTO: Udra/Gettyimages

FOTO: Udra/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Peera Sathawirawong/Gettyimages
FOTO: Udra/Gettyimages
Nika Vistoropski
 3. 10. 2025 | 06:45
4:39
A+A-

Bolezni srca in ožilja so največji posamični vzrok smrti na svetu. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije in Svetovne zveze za srce zaradi njih vsako leto umre okoli 20 milijonov ljudi, približno vsak peti od njih pa prezgodaj, torej pred dopolnjenim 70. letom starosti.

Več kot tri četrt smrti je v državah z nizkim in srednjim dohodkom, kjer je dostop do preventive in zdravljenja omejen. A dejstvo, ki daje upanje, je, da je približno 80 odstotkov srčno-žilnih bolezni in možganskih kapi mogoče preprečiti.

To pomeni, da bi z odpravo glavnih dejavnikov tveganja (visokega krvnega tlaka, povišanih maščob v krvi, sladkorne bolezni, debelosti, kajenja, telesne neaktivnosti in nezdrave prehrane) lahko vsako leto rešili milijone življenj.

Ukrepajmo danes

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so bolezni obtočil v letu 2023 predstavljale 36 odstotkov vseh smrti. Pri ženskah je bil ta delež še višji, 43 odstotkov, pri moških 30 odstotkov.

Ob tem posebej izstopa podatek, da se v Sloveniji vsak tretji odrasli ne giblje dovolj, čeprav že 30 minut zmerne telesne dejavnosti na dan občutno zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni. NIJZ opozarja tudi, da je kajenje vodilni preprečljivi vzrok smrti.

Zaradi bolezni, povezanih s kajenjem, pri nas vsako leto umre približno 3120 ljudi, med njimi znaten delež pred 70. letom starosti. Hipertenzija, povišan krvni tlak, ostaja eden glavnih dejavnikov tveganja za srčni infarkt, možgansko kap in ledvično bolezen, zato je njen nadzor med ključnimi cilji javnega zdravstva.

Tudi pri drugih dejavnikih tveganja, kot so debelost, neustrezna prehrana in telesna nedejavnost, podatki opozarjajo, da je prostora za izboljšave še veliko.

FOTO: Peera Sathawirawong/Gettyimages
FOTO: Peera Sathawirawong/Gettyimages

Letošnja kampanja poudarja, da je treba ukrepati danes, saj si lahko s tem rešimo življenje. Mnogi dejavnikov tveganja sploh ne poznajo. Mednje sodijo zvišan krvni tlak, povišan holesterol in sladkor v krvi, čezmerna telesna teža, neustrezna prehrana, kajenje, telesna neaktivnost, stres ter tudi spol in starost.

Preventivni pregledi, kot so merjenje krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja, so preprosti, a odločilni za pravočasno ukrepanje. V gradivu ob svetovnem dnevu srca je zapisan jasen poziv: prisluhnite svojemu telesu in ne prezrite opozorilnih znakov, kot so zasoplost, bolečine v prsih, utrujenost ali omotica.

Redno preverjajte svoje številke (krvni tlak, holesterol, trigliceride, glukozo v krvi in telesno težo) ter vzpostavite rutino z rednimi letnimi pregledi. Ob tem ne pozabite spodbuditi tudi drugih, da pravočasno preverijo svoje dejavnike tveganja, saj lahko zgodnje odkrivanje reši življenje.

Le ena od petih oseb z visokim krvnim tlakom se ustrezno zdravi

Slovenija se v preventivi srčno-žilnih bolezni lahko opre na nekaj mednarodno priznanih ukrepov. Med njimi je sistematično presejanje za družinsko hiperholesterolemijo pri otrocih, ki se izvaja že od sredine devetdesetih let in omogoča zgodnje odkrivanje genetsko pogojenih zelo visokih vrednosti holesterola ter pravočasno zdravljenje.

Poleg tega v Sloveniji že več kot desetletje poteka nacionalni program za zmanjševanje vnosa soli, s katerim poskušajo omejiti enega ključnih dejavnikov tveganja za povišan krvni tlak in prezgodnjo umrljivost.

Pomembno vlogo pri ozaveščanju ima tudi Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, ki letos posebej opozarja, da bi bilo mogoče preprečiti kar 80 odstotkov srčno-žilnih bolezni in možganskih kapi, če bi zmanjšali dejavnike tveganja in redno spremljali svoje zdravstvene kazalnike.

FOTO: Udra/Gettyimages
FOTO: Udra/Gettyimages

Ob tem poudarjajo, da se le ena od petih oseb z visokim krvnim tlakom ustrezno zdravi (če bi se to število povečalo na vsaj eno od dveh oseb, bi lahko po vsem svetu rešili sto trideset milijonov življenj!).

Geslo letošnjega Svetovnega dneva srca »Vsak utrip šteje« opominja, da ima vsakdo možnost prispevati k boljšemu zdravju srca. V ospredju je osebna odločitev: začeti danes, ne odlašati in razumeti, da se pravočasna skrb obrestuje.

Ob tem pa je nujno tudi, da imajo vsi ljudje enake možnosti za dostop do preventive in zdravljenja. Brez enakosti v zdravju bo svetovno breme srčno-žilnih bolezni ostalo pretežko.

Svetovni dan srca je priložnost, da se zavemo, kako pomembno je celostno skrbeti za zdravje srca – naše najpomembnejše črpalke življenja.

Več iz teme

srcezdravjesvetovni dan srcapreventiva
ZADNJE NOVICE
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
IZ DNEVA V DAN HUJŠE

Na Rakitni medved že štirikrat renčal na zakonca

Na Rakitni iz dneva v dan hujše, zveri lomastijo po dvoriščih. Medvedka ni počakala na lovce, da jo ustrelijo.
Tomica Šuljić3. 10. 2025 | 07:05
07:04
Novice  |  Svet
PANIKA

Letala prizemljena, prizadetih na tisoče potnikov! Val poročil o dronih zaprl evropsko letališče

Letalski promet na letališču v Münchnu je medtem že ponovno stekel.
3. 10. 2025 | 07:04
06:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVETOVNI DAN SRCA

To najpogosteje ogroža srce

Vsako leto 29. septembra zaznamujemo svetovni dan srca, namenjen ozaveščanju o boleznih srca in ožilja kot vodilnem vzroku smrti po svetu. Letošnji poteka pod geslom »Vsak utrip šteje«, ki nas spodbuja, da skrb za srce postavimo v središče vsakdanjih odločitev in ukrepamo pravočasno.
3. 10. 2025 | 06:45
06:45
Premium
Novice  |  Slovenija
TAKOJŠNA PLAČILA

Ko je transakcija potrjena, ni poti nazaj! Z računa na račun v 10 sekundah

Od prihodnjega četrtka takojšnja plačila tudi za nakazila na račune bank v drugih državah EU. Na voljo posebne varovalke.
Aleksander Brudar3. 10. 2025 | 06:45
06:35
Premium
Šport  |  Tekme
VZPON MLADEGA RODU

Srebrna Rosa že sanja o olimpijskih krogih

Rosa Rekar je že na prvem članskem svetovnem prvenstvu osvojila kolajno. Janja Garnbret je najbolj zaslužna za vzpon mladega rodu slovenskih plezalk.
Peter Zalokar3. 10. 2025 | 06:35
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
MOČNEJŠA OD VSEH NESREČ

Ekskluzivno! Violeta Tomić: Diagnozo rak sem vzela kot darilo (Suzy)

Del njene terapije je tudi pisanje avtobiografije.
3. 10. 2025 | 06:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Od Kitajske do vodikove doline

»Pes in avto morata biti iz Nemčije, hiša pa iz Slovenije«

Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
26. 9. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
Od Kitajske do vodikove doline

»Pes in avto morata biti iz Nemčije, hiša pa iz Slovenije«

Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
26. 9. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
26. 9. 2025 | 14:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

S tem trikom boste znižali stroške ogrevanja

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Telefonija

HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Šport

Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Plemenite kovine

Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Svet
Energetika

Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Nova priložnost za mlade v Sloveniji

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
26. 9. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Gradite ali prenavljate? To morate vedeti.

Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki