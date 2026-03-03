To ni le težava starejših, ampak tudi več kot milijarde mladih po svetu

Sluh nam omogoča sporazumevanje, zaznavanje nevarnosti in uživanje v glasbi ter zvokih narave. Kljub temu na zdravje sluha pogosto pomislimo šele, ko se pojavijo težave. Redna skrb za ušesa in zaščita pred škodljivimi vplivi lahko bistveno pripomoreta k ohranjanju tega dragocenega čuta tudi v poznejših letih.

Krivi so lahko tudi vnetja in poškodbe.

Izguba ali poslabšanje sluha je lahko posledica različnih dejavnikov, v sodobnem času pa nas strokovnjaki vse bolj opozarjajo na nevarno dolgotrajno izpostavljenost hrupu zaradi slušalk, delovnega okolja ali zadrževanja v hrupnem okolju, denimo, na koncertih, temu pa pritrjujejo tudi podatki Svetovne zdravstvene organizacije, ki razkrivajo, da ima težave s sluhom več kot milijarda mladih po svetu zaradi prevelike izpostavljenosti glasnemu zvoku. To kaže, da izguba sluha še zdaleč ni le težava starejših, krivi pa so lahko še vnetja in okužbe ušes, mehanske poškodbe ter nekatera zdravila ali kronične bolezni.

Uporabimo čepke

Sluh lahko obvarujemo s preventivnim ravnanjem, denimo, pri poslušanju glasbe prek slušalk si najmanj vsako uro privoščimo premor in nikoli ne presežemo 60 odstotkov glasnosti. Na hrupnih dogodkih, denimo koncertih, motorističnih dirkah ali pri delu z glasnimi stroji uporabljamo čepke ali drugo zaščito. Redno skrbimo za higieno ušes, previdni pa smo pri uporabi vatiranih palčk, ki lahko ušesno maslo potisnejo le še globlje v sluhovod in tako povzročijo zamašitev ali poškodbo. Ob prvih znakih težav, kot so šumenje v ušesih, slabše razumevanje govora in potreba po glasnejšem poslušanju televizije ali radia, se posvetujemo z zdravnikom. Ne pozabimo, zanemarjene težave lahko vodijo v izgubo sluha, ta pa vpliva na socialne odnose, samozavest in kognitivne sposobnosti.