DOC. DR. BARBARA BREZNIK

To omogoča hitrejše in varnejše preizkušanje zdravil

Doc. dr. Barbara Breznik vodi raziskave biologije raka na Nacionalnem inštitutu za biologijo v Ljubljani. V središču njenega dela so možganski tumorji, predvsem glioblastom – ena najtežjih in še vedno neozdravljivih oblik raka. V laboratoriju skupaj s sodelavci preučuje, zakaj so ti tumorji tako odporni proti zdravljenju, in išče nove poti, kako jih premagati.
Barbara Breznik FOTO: Voranc Vogel
Barbara Breznik FOTO: Voranc Vogel
Nika Vistoropski
 4. 11. 2025 | 06:45
16:48
A+A-
Na letošnji zaključni konferenci evropskega projekta CutCancer je predstavila rezultate raziskav, v okviru katerih so v njenem laboratoriju razvili t. i. tumorske avatarje; majhne modele, ustvarjene iz vzorcev bolnikov. Ti modeli omogočajo, da v nadzorovanem okolju preizkušajo nove možnosti zdravljenja in poskušajo razumeti, zakaj se rakave celice na terapije odzivajo tako različno. V pogovoru govori o tem, zakaj je glioblastom še vedno tako skrivnostna bolezen, kako takšno raziskovalno delo vpliva na človeka osebno, in o tem, kako bolniki, ki so darovali tkiva svojih tumorjev, prispevajo k ...

Več iz teme

raziskavetumorjibolezenmedicinazdravljenje raka
