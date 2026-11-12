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ZDRAVJE SRCA

To preprosto živilo je odlično za zniževanje krvnega tlaka

Prehrana pri ohranjanju zdravja srca igra pri pomembno vlogo.
FOTO: Artsyslik/Gettyimages

FOTO: Artsyslik/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Nikolay_Donetsk/Gettyimages

FOTO: Nikolay_Donetsk/Gettyimages

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

 FOTO: Leszekglasner/Gettyimages

 FOTO: Leszekglasner/Gettyimages

FOTO: Lordhenrivoton/Gettyimages

FOTO: Lordhenrivoton/Gettyimages

 FOTO: Toni Jardon/Gettyimages

 FOTO: Toni Jardon/Gettyimages

FOTO: Artsyslik/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Nikolay_Donetsk/Gettyimages
FOTO: Ilona Titova/Gettyimages
 FOTO: Leszekglasner/Gettyimages
FOTO: Lordhenrivoton/Gettyimages
 FOTO: Toni Jardon/Gettyimages
M. Fl.
 12. 11. 2026 | 15:00
4:52
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Čeprav nobeno živilo samo po sebi ne more takoj znižati krvnega tlaka, strokovnjaki priporočajo, da se na našem jedilniku pogosteje znajde kuhana špinača. Zakaj?

Vsebuje malo natrija

Znano je, da lahko prekomerno uživanje natrija oziroma soli zviša krvni tlak. Natrij spodbuja zadrževanje tekočine v telesu, kar poveča količino krvi v žilah in s tem pritisk na njihove stene. Kuhana špinača naravno vsebuje malo natrija: ena skodelica približno 126 miligramov. Zato je lahko odlična zamenjava za bolj slane priloge. Strokovnjaki namesto konzervirane priporočajo svežo ali zamrznjeno špinačo, saj prva pogosto vsebuje več natrija.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Bogata je s kalijem

Zanimivo je, da surova špinača ni posebej bogata s kalijem, kuhana pa na skodelico vsebuje precej več tega minerala. Razlog je predvsem v tem, da špinača med kuhanjem izgubi veliko prostornine, zato ena skodelica kuhane vsebuje veliko več zelenjave kot ena skodelica surove. V eni skodelici kuhane špinače je približno 839 miligramov kalija.

Kalij na krvni tlak vpliva na več načinov:

  • Sprošča gladke mišice v stenah krvnih žil.
  • Omogoča lažji pretok krvi.
  • Spodbuja izločanje odvečnega natrija z urinom.
  • Zmanjšuje delovanje hormonov, ki povzročajo zoženje krvnih žil.

FOTO: Nikolay_Donetsk/Gettyimages
FOTO: Nikolay_Donetsk/Gettyimages

Pomembno opozorilo: večji vnos kalija ni primeren za vsakogar. Ljudje s kronično ledvično boleznijo in nekaterimi drugimi zdravstvenimi težavami morajo biti pri njegovem uživanju previdni, saj je lahko prevelika količina kalija zanje nevarna.

Vsebuje naravne nitrate

Špinača med rastjo iz zemlje absorbira kemične spojine, imenovane nitrati. Spada med listnato zelenjavo z visoko vsebnostjo teh spojin. Z zaužitjem špinače črevesne bakterije nitrate pretvorijo v dušikov oksid, ki pomaga širiti krvne žile. Tako se izboljša pretok krvi in potencialno zniža krvni tlak. Raziskave kažejo, da nitrati iz hrane prispevajo k znižanju sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka.

 FOTO: Toni Jardon/Gettyimages
 FOTO: Toni Jardon/Gettyimages

Je dober vir magnezija

Še en pomemben mineral, ki ga vsebuje kuhana špinača, je magnezij. V eni skodelici ga je približno 157 miligramov, kar predstavlja okoli 37 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa. Nekatere raziskave so pokazale, da lahko večji vnos magnezija nekoliko zniža krvni tlak pri ljudeh s hipertenzijo. Čeprav učinek ni velik, redno uživanje živil, bogatih z magnezijem, dolgoročno pripomore k bolj zdravim vrednostim krvnega tlaka.

Kako jo vključiti v prehrano?

Če vam okus surove ni najbolj všeč, jo pripravite na različne načine:

  • Dodajte jo testeninam: vmešajte jo v omako ali jo dodajte kremnim testeninam.
  • Kombinirajte jo z jajci: pripravite omleto ali jajčni narastek z večjo količino špinače.
  • Na hitro jo podušite: pripravite jo na ekstra deviškem oljčnem olju.
  • Preizkusite japonski gomae: tradicionalno prilogo iz špinače in sezama.

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages
FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

Kaj še pomaga pri zniževanju krvnega tlaka?

Izbirajte prehrano, ki varuje srce: DASH-prehrana in mediteranska prehrana sta med priporočenimi načini prehranjevanja za ljudi, ki želijo uravnavati krvni tlak.

Poskrbite za dovolj spanja: Kakovosten spanec je pomemben za uravnavanje krvnega tlaka. Raziskave kažejo, da sta spanje, krajše od sedmih ur, ali daljše od devetih ur na noč povezana z večjim tveganjem za visok krvni tlak.

Bodite telesno aktivni: Redna telesna dejavnost je eden od preverjenih načinov vzdrževanja zdravega krvnega tlaka. Najpomembnejše je, da izberete aktivnost, v kateri uživate, in jo redno izvajate.

 FOTO: Leszekglasner/Gettyimages
 FOTO: Leszekglasner/Gettyimages

Redno spremljajte tlak: Pred merjenjem pet minut mirno sedite, stopala imejte na tleh, vsaj 30 minut pred meritvijo pa ne pijte kave in ne uporabljajte tobačnih izdelkov.

Zaključek

Zaradi nizke vsebnosti natrija ter bogastva kalija, magnezija in naravnih nitratov je kuhana špinača odličen dodatek k prehrani, ki podpira zdravje srca in ožilja. Ker med kuhanjem močno izgubi volumen, lahko že z manjšo porcijo zaužijemo precejšnjo količino hranil. Redno vključevanje špinače v obroke, od zajtrka do večerje, lahko poveča vnos snovi, ki prispevajo k vzdrževanju zdravega krvnega tlaka.

FOTO: Lordhenrivoton/Gettyimages
FOTO: Lordhenrivoton/Gettyimages

Pomembno opozorilo: špinača je koristno živilo, ni pa zdravilo za povišan krvni tlak in ne nadomešča predpisane terapije, opozarja portal EatingWell.

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