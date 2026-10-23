To so miti o vadbi, ki jim radi verjamemo

Trebušnjaki za raven trebuh, znojenje za hitrejše hujšanje in bolečine kot dokaz uspešne vadbe ... Strokovnjaki opozarjajo, da številni priljubljeni nasveti o telesni aktivnosti ne držijo. Nekatera prepričanja so tako razširjena, da jih številni še vedno jemljejo za samoumevna, čeprav nimajo ustrezne znanstvene podlage. Pa poglejmo, katerim priljubljenim mitom ne gre verjeti. Trebušnjaki so najboljša vaja za izgubo maščobe na trebuhu. Trebušnjaki sicer krepijo trebušne mišice, a z njimi pokurimo razmeroma malo kalorij. Za zmanjševanje maščobnih zalog je učinkovitejša kombinacija uravnotežene prehrane in redne telesne aktivnosti, ki vključuje tudi aerobno vadbo. Maščobe ne moremo izgubljati samo na tistem delu telesa, ki ga med vadbo najbolj obremenjujemo.

Višja temperatura še ne zagotavlja večje porabe kalorij.

Dolgotrajen tek na tekaški stezi je najboljša vadba. Strokovnjaki pojasnjujejo, da je pomembnejša raznolikost, torej kombiniranje različnih oblik gibanja. Tako lahko denimo pet minut tečemo na tekaški stezi, pet minut smo na napravi za simulacijo hoje po stopnicah in pet minut veslamo. Različne aktivnosti obremenjujejo različne mišične skupine in pomagajo pri razvoju celovite telesne pripravljenosti. V hudi vročini pokurimo več kalorij. Višja temperatura še ne zagotavlja večje porabe kalorij. Močno znojenje pomeni predvsem, da telo uravnava temperaturo, ne pa nujno, da hitreje izgublja maščobo. Pri visokih temperaturah se poveča nevarnost dehidracije in pregretja. Vadba v hladnejšem okolju je lahko prijetnejša, saj telo manj obremenjujeta vročina in vlaga, posledično lahko vadimo dlje ali intenzivneje.

Za dobro telesno pripravljenost zadostujejo kardio vaje in uteži. Če se osredotočimo samo na eno ali dve obliki vadbe, lahko zanemarimo druga pomembna področja. Telesna pripravljenost vključuje moč, hitrost, gibljivost, vzdržljivost in okretnost. Ugotovimo, kje imamo največ pomanjkljivosti, in postopoma izboljšujmo tudi te sposobnosti. Mnogi verjamejo, da so fitnes naprave vedno varnejše od ročnih uteži. Toda to ne drži nujno. Nepravilna nastavitev lahko povzroči neustrezen položaj telesa in dodatno obremeni sklepe. Ročne uteži vključujejo tudi mišice, ki skrbijo za stabilnost telesa. Pri obeh oblikah vadbe so ključni pravilna tehnika, primerna obremenitev in postopno povečevanje zahtevnosti.

Maščobe ne moremo izgubljati samo na tistem delu telesa, ki ga med vadbo najbolj obremenjujemo.

Brez bolečine ni napredka. Nekateri so prepričani, da mora telo boleti, sicer trening ni bil dovolj učinkovit. A strokovnjaki opozarjajo, da je treba razlikovati med običajno mišično utrujenostjo in bolečino, ki lahko opozarja na poškodbo. Po intenzivnejši vadbi je povsem običajno, da občutite utrujenost ali blago bolečino v mišicah. Močna, ostra ali vztrajna bolečina ni znak uspešnega treninga. Če se pojavi med vadbo, je treba aktivnost prekiniti in po potrebi poiskati strokovno pomoč. Ste prepričani, da se morate pred vsako vadbo najprej temeljito raztegniti? Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nujno najboljša odločitev. Namesto statičnega raztezanja strokovnjaki priporočajo dinamično ogrevanje: hitra hoja, dvigovanje kolen in drugi nadzorovani gibi pospešijo prekrvavitev ter mišice pripravijo na večje obremenitve. Pravilno ogrevanje je zelo pomembno. Po vadbi pa se raztegnemo.

Pred vadbo se moramo dobro ogreti. FOTO: Shutterstock