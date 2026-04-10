LAHKO JE ZELO HUDA

To so najpogostejši vzroki za bolečino v križu

Po podatkih strokovnih raziskav se z bolečino v križu vsaj enkrat v življenju sooči okoli 70 do 80 odstotkov ljudi.
Zaboli nas nenadoma, okrevanje pa lahko traja tudi po več tednov. FOTO: Antonio_diaz/Getty Images

Zaboli nas nenadoma, okrevanje pa lahko traja tudi po več tednov. FOTO: Antonio_diaz/Getty Images

Dolgotrajno sedenje, zlasti če ne sedimo pravilno, vodi v povečano obremenitev hrbtenice. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Dolgotrajno sedenje, zlasti če ne sedimo pravilno, vodi v povečano obremenitev hrbtenice. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Ko že boli, lahko pomaga mačji hrbet. FOTO: Photology1971/Getty Images

Ko že boli, lahko pomaga mačji hrbet. FOTO: Photology1971/Getty Images

Zaboli nas nenadoma, okrevanje pa lahko traja tudi po več tednov. FOTO: Antonio_diaz/Getty Images
Dolgotrajno sedenje, zlasti če ne sedimo pravilno, vodi v povečano obremenitev hrbtenice. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images
Ko že boli, lahko pomaga mačji hrbet. FOTO: Photology1971/Getty Images
A. J.
 10. 4. 2026 | 17:17
Najpogostejši vzrok za bolečino v križu je preobremenitev mišic in vezi v ledvenem delu hrbtenice. Do tega pride zaradi nepravilnega dvigovanja bremen, dolgotrajnega sedenja ali nenadnih gibov. Mišice se lahko zakrčijo ali raztegnejo, kar povzroči bolečino. Pomemben dejavnik tveganja je tudi slaba telesna drža. Dolgotrajno sedenje, zlasti če ne sedimo pravilno, vodi v povečano obremenitev hrbtenice. Posledično se mišice utrudijo, kar poveča verjetnost za bolečino. V nekaterih primerih je bolečina posledica pritiska na živčne strukture. Če bolečina seva v nogo ali jo spremljajo mravljinci in odrevenelost, gre lahko za utesnitev živca, najpogosteje zaradi sprememb na medvretenčnih ploščicah.

Pomagajo preproste razbremenilne vaje.

S staranjem se strukture hrbtenice postopno spreminjajo. Medvretenčne ploščice izgubljajo elastičnost in sposobnost blaženja obremenitev. To lahko vodi v kronične bolečine ali večjo občutljivost za poškodbe. Pomembno vlogo ima življenjski slog. Pomanjkanje telesne aktivnosti oslabi mišice, ki podpirajo hrbtenico, nenadna ali pretirana obremenitev brez ustrezne priprave poveča tveganje za poškodbe.

Krepimo mišice trupa

Večina primerov bolečine v križu je prehodnih in se izboljša v nekaj dneh ali tednih. Priporočljivo je zmerno gibanje, prilagoditev aktivnosti ter krepitev mišic trupa. Dolgotrajno mirovanje ni priporočljivo, saj lahko stanje poslabša. Zdravniški pregled je potreben, če bolečina traja dlje kot dva, tri tedne, se stopnjuje ali jo spremljajo nevrološki simptomi, kot so odrevenelost, šibkost ali motnje občutka. Posebno pozornost zahtevajo tudi primeri po poškodbi ali ob sumu na resnejše obolenje. Kaj lahko storimo, da preprečimo pojav bolečin? Ključno je redno gibanje. Priporočljivi so hoja, plavanje in lahke raztezne vaje. Popolno mirovanje ni priporočljivo, saj lahko bolečino celo podaljša. Močne trebušne in hrbtne mišice razbremenijo hrbtenico, zato redna vadba za stabilizacijo trupa dolgoročno zmanjšuje tveganje za ponovne težave. Pomembno je ravnovesje, tako premalo kot preveč obremenitve lahko vodi v bolečine, zato je smiselno aktivnosti povečevati postopno.

Pomanjkanje telesne aktivnosti oslabi mišice, ki podpirajo hrbtenico.

Pri sedenju naj bo hrbet raven, stopala naj bodo na tleh, zaslon v višini oči. Pomembno je, da med dolgotrajnim sedenjem večkrat vstanemo in se razgibamo. Breme dvigujemo z nogami, ne s hrbtom. Ta naj ostane raven, gib naj bo počasen in nadzorovan. Redno raztezanje zmanjšuje napetost v mišicah in izboljšuje gibljivost, kar je zlasti pomembno za ljudi, ki veliko sedijo. Ergonomsko prilagojeno delovno okolje lahko zmanjša obremenitev hrbtenice. Pri akutni bolečini lahko pomagajo topli obkladki, ki sprostijo mišice. V nekaterih primerih je koristno tudi hlajenje, zlasti takoj po večji obremenitvi.

Pomagajo preproste razbremenilne vaje. Ena od osnovnih je, da se uležemo na hrbet, pokrčimo kolena in jih nežno pritegnemo proti prsnemu košu ter položaj zadržimo nekaj sekund. Prav tako je koristno rahlo zibanje medenice ali nežno raztezanje, vaja mačji hrbet, ko izmenično usločimo in izbočimo hrbet. Vaje naj bodo počasne, brez sunkovitih gibov, izvajamo jih le do meje, kjer ne povzročajo dodatne bolečine. Nekateri posegajo tudi po naravnih pripravkih, kot so mazila z zelišči ali eteričnimi olji. Ta lahko dajejo občutek toplote ali hlajenja, a njihov učinek ni vedno znanstveno potrjen. Pomembno je, da jih uporabljamo previdno in ne kot nadomestilo za zdravljenje. Pri ponavljajočih se ali dolgotrajnih bolečinah strokovnjaki priporočajo fizioterapijo. Njena ključna prednost je, da ne lajša le simptomov, ampak poskuša odpraviti vzrok težave.

Ko že boli, lahko pomaga mačji hrbet. FOTO: Photology1971/Getty Images
Ko že boli, lahko pomaga mačji hrbet. FOTO: Photology1971/Getty Images

 

