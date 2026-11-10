To so znaki okužbe sečil, ki jih ne smemo spregledati

Okužbe sečil so med najpogostejšimi bakterijskimi vnetji, prizadenejo pa lahko različne dele sečil. Najpogosteje doletijo spodnja sečila, predvsem sečni mehur. Največkrat je kriva črevesna bakterija Escherichia coli, ki skozi sečnico vstopi v mehur in povzroči okužbo. Značilni znaki so pogosto in pekoče uriniranje, občutek stalnega tiščanja na vodo, čeprav izločimo le majhno količino urina, ter bolečina ali pritisk v spodnjem delu trebuha. Urin je lahko tudi moten ali krvav.

Tudi pri moških

Okužbe sečil so bistveno pogostejše pri ženskah, predvsem zaradi anatomskih značilnosti, pojasnjuje predsednica Lekarniške zbornice mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm. spec.: »Ženska sečnica je precej krajša od moške in leži bližje zadnjični odprtini, zato bakterije lažje prodrejo v sečni mehur. Približno polovica žensk se vsaj enkrat v življenju sreča z okužbo sečil, pri nekaterih pa se težave tudi ponavljajo. Pogostejše so tudi pri spolno aktivnih ženskah, med nosečnostjo in po menopavzi, ko se zaradi zmanjšane ravni estrogena spremenita sluznica in zaščitna bakterijska flora. Pri mlajših moških so okužbe sečil precej redkejše, s starostjo pa njihova pogostost narašča. Eden od pomembnih razlogov je povečana prostata, ki lahko ovira normalno praznjenje sečnega mehurja in povzroči zastajanje urina ter razmnoževanje bakterij.«

Pomaga lahko topel obkladek na spodnjem delu trebuha.

Okužbe sečil se pojavljajo skozi vse leto, vendar raziskave kažejo, da so lahko pogostejše v toplejših mesecih. V vročini se namreč bolj potimo in izgubljamo več tekočine, in če je ne nadomestimo z zadostnim pitjem, izločamo manj urina, zaradi česar se bakterije iz sečil počasneje odstranjujejo. »Za večje tveganje so izpostavljeni tudi ljudje s sladkorno boleznijo, oslabljenim imunskim sistemom, vstavljenim urinskim katetrom, zoženo sečnico, ledvičnimi kamni in drugimi motnjami, ki ovirajo normalno odvajanje urina. Pomemben dejavnik je tudi predhodna okužba sečil, saj so ljudje, ki so jo že preboleli, dovzetnejši za nove okužbe. Pri tem velja poudariti, da okužbe sečil niso nujno posledica pomanjkljive higiene, tako tudi ni krivo kopanje v bazenu, zlasti če je voda ustrezno vzdrževana. Lahko pa klorirana voda pri občutljivih povzroči draženje in simptome, ki so podobni okužbam sečil.«

Ustrezna higiena

Značilni znaki so pogosto in pekoče uriniranje, občutek stalnega tiščanja na vodo, čeprav izločimo le majhno količino urina, ter bolečina ali pritisk v spodnjem delu trebuha.

Čeprav vseh okužb ne moremo preprečiti, lahko z ustreznimi vsakodnevnimi navadami zmanjšamo tveganje. Eden najpomembnejših ukrepov je zadostno pitje tekočine, predvsem vode. Za številne zdrave odrasle je primeren okviren vnos približno 1,5 do 2 litra tekočine na dan, potrebe pa so odvisne od posameznika, telesne aktivnosti in zunanjih temperatur. »Pri nekaterih boleznih srca ali ledvic je treba količino prilagoditi zdravniškim navodilom. Redno uriniranje pomaga odstranjevati bakterije iz sečil, zato je priporočljivo, da urina ne zadržujemo predolgo in da mehur ob uriniranju čim bolj izpraznimo. Pomembna je tudi ustrezna intimna higiena. Ženskam priporočamo brisanje od spredaj nazaj, s čimer zmanjšamo možnost prenosa črevesnih bakterij proti sečnici. Koristno je izogibanje agresivnim in odišavljenim izdelkom za intimno nego,« svetuje sogovornica in dodaja, da si lahko ob blagih, začetnih znakih okužbe pomagamo tudi sami, denimo, z ustreznim pitjem tekočine, počitkom in lajšanjem bolečin ter uporabo zeliščnih zdravil in čajev, ki vsebujejo vednozeleni gornik, brusnice, njivsko preslico, koprivo: »Pomaga lahko topel obkladek na spodnjem delu trebuha, po posvetu pa tudi ustrezno protibolečinsko zdravilo. Samozdravljenje naj traja največ pet dni. V nekaterih primerih blaga okužba izzveni sama, pogosto pa je potrebno antibiotično zdravljenje, o katerem odloči zdravnik.«

Antibiotikov ne jemljemo na lastno pest!

Posebno pozornost zahtevajo povišana telesna temperatura, mrzlica, bolečine v ledvenem predelu, slabost in bruhanje, ki lahko kažejo na okužbo ledvic: »Zdravnika je treba takoj obiskati tudi ob vidni krvi v urinu. Pri nosečnicah, otrocih, moških in osebah z oslabljenim imunskim sistemom ali pridruženimi boleznimi samozdravljenje brez strokovne presoje ni primerno. Pomembno je tudi, da antibiotikov ne jemljemo na lastno pest ali iz zalog, ki so nam ostale od prejšnjega zdravljenja!«