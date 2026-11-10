  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGOSTEJŠE PRI ŽENSKAH

To so znaki okužbe sečil, ki jih ne smemo spregledati

Čeprav vseh okužb ne moremo preprečiti, lahko z ustreznimi vsakodnevnimi navadami zmanjšamo tveganje: eden najpomembnejših ukrepov je zadostno pitje tekočine, predvsem vode.
Ob blagih, začetnih znakih si lahko pomagamo z zeliščnim čajem, ki vsebuje vednozeleni gornik, brusnice, njivsko preslico ali koprivo.

Ob blagih, začetnih znakih si lahko pomagamo z zeliščnim čajem, ki vsebuje vednozeleni gornik, brusnice, njivsko preslico ali koprivo.

Značilni znaki so pogosto in pekoče uriniranje, občutek stalnega tiščanja na vodo, čeprav izločimo le majhno količino urina, ter bolečina ali pritisk v spodnjem delu trebuha.

Značilni znaki so pogosto in pekoče uriniranje, občutek stalnega tiščanja na vodo, čeprav izločimo le majhno količino urina, ter bolečina ali pritisk v spodnjem delu trebuha.

Posebno pozornost zahtevajo povišana telesna temperatura, mrzlica, bolečine v ledvenem predelu, slabost in bruhanje, ki lahko kažejo na okužbo ledvic. FOTOGRAFIJE: Shutterstock

Posebno pozornost zahtevajo povišana telesna temperatura, mrzlica, bolečine v ledvenem predelu, slabost in bruhanje, ki lahko kažejo na okužbo ledvic. FOTOGRAFIJE: Shutterstock

Ob blagih, začetnih znakih si lahko pomagamo z zeliščnim čajem, ki vsebuje vednozeleni gornik, brusnice, njivsko preslico ali koprivo.
Značilni znaki so pogosto in pekoče uriniranje, občutek stalnega tiščanja na vodo, čeprav izločimo le majhno količino urina, ter bolečina ali pritisk v spodnjem delu trebuha.
Posebno pozornost zahtevajo povišana telesna temperatura, mrzlica, bolečine v ledvenem predelu, slabost in bruhanje, ki lahko kažejo na okužbo ledvic. FOTOGRAFIJE: Shutterstock
Ema Bubanj
 10. 11. 2026 | 08:00
4:46
A+A-

Okužbe sečil so med najpogostejšimi bakterijskimi vnetji, prizadenejo pa lahko različne dele sečil. Najpogosteje doletijo spodnja sečila, predvsem sečni mehur. Največkrat je kriva črevesna bakterija Escherichia coli, ki skozi sečnico vstopi v mehur in povzroči okužbo. Značilni znaki so pogosto in pekoče uriniranje, občutek stalnega tiščanja na vodo, čeprav izločimo le majhno količino urina, ter bolečina ali pritisk v spodnjem delu trebuha. Urin je lahko tudi moten ali krvav.

Tudi pri moških

Okužbe sečil so bistveno pogostejše pri ženskah, predvsem zaradi anatomskih značilnosti, pojasnjuje predsednica Lekarniške zbornice mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm. spec.: »Ženska sečnica je precej krajša od moške in leži bližje zadnjični odprtini, zato bakterije lažje prodrejo v sečni mehur. Približno polovica žensk se vsaj enkrat v življenju sreča z okužbo sečil, pri nekaterih pa se težave tudi ponavljajo. Pogostejše so tudi pri spolno aktivnih ženskah, med nosečnostjo in po menopavzi, ko se zaradi zmanjšane ravni estrogena spremenita sluznica in zaščitna bakterijska flora. Pri mlajših moških so okužbe sečil precej redkejše, s starostjo pa njihova pogostost narašča. Eden od pomembnih razlogov je povečana prostata, ki lahko ovira normalno praznjenje sečnega mehurja in povzroči zastajanje urina ter razmnoževanje bakterij.«

Pomaga lahko topel obkladek na spodnjem delu trebuha.

Okužbe sečil se pojavljajo skozi vse leto, vendar raziskave kažejo, da so lahko pogostejše v toplejših mesecih. V vročini se namreč bolj potimo in izgubljamo več tekočine, in če je ne nadomestimo z zadostnim pitjem, izločamo manj urina, zaradi česar se bakterije iz sečil počasneje odstranjujejo. »Za večje tveganje so izpostavljeni tudi ljudje s sladkorno boleznijo, oslabljenim imunskim sistemom, vstavljenim urinskim katetrom, zoženo sečnico, ledvičnimi kamni in drugimi motnjami, ki ovirajo normalno odvajanje urina. Pomemben dejavnik je tudi predhodna okužba sečil, saj so ljudje, ki so jo že preboleli, dovzetnejši za nove okužbe. Pri tem velja poudariti, da okužbe sečil niso nujno posledica pomanjkljive higiene, tako tudi ni krivo kopanje v bazenu, zlasti če je voda ustrezno vzdrževana. Lahko pa klorirana voda pri občutljivih povzroči draženje in simptome, ki so podobni okužbam sečil.«

Ustrezna higiena

Značilni znaki so pogosto in pekoče uriniranje, občutek stalnega tiščanja na vodo, čeprav izločimo le majhno količino urina, ter bolečina ali pritisk v spodnjem delu trebuha.
Značilni znaki so pogosto in pekoče uriniranje, občutek stalnega tiščanja na vodo, čeprav izločimo le majhno količino urina, ter bolečina ali pritisk v spodnjem delu trebuha.
Čeprav vseh okužb ne moremo preprečiti, lahko z ustreznimi vsakodnevnimi navadami zmanjšamo tveganje. Eden najpomembnejših ukrepov je zadostno pitje tekočine, predvsem vode. Za številne zdrave odrasle je primeren okviren vnos približno 1,5 do 2 litra tekočine na dan, potrebe pa so odvisne od posameznika, telesne aktivnosti in zunanjih temperatur. »Pri nekaterih boleznih srca ali ledvic je treba količino prilagoditi zdravniškim navodilom. Redno uriniranje pomaga odstranjevati bakterije iz sečil, zato je priporočljivo, da urina ne zadržujemo predolgo in da mehur ob uriniranju čim bolj izpraznimo. Pomembna je tudi ustrezna intimna higiena. Ženskam priporočamo brisanje od spredaj nazaj, s čimer zmanjšamo možnost prenosa črevesnih bakterij proti sečnici. Koristno je izogibanje agresivnim in odišavljenim izdelkom za intimno nego,« svetuje sogovornica in dodaja, da si lahko ob blagih, začetnih znakih okužbe pomagamo tudi sami, denimo, z ustreznim pitjem tekočine, počitkom in lajšanjem bolečin ter uporabo zeliščnih zdravil in čajev, ki vsebujejo vednozeleni gornik, brusnice, njivsko preslico, koprivo: »Pomaga lahko topel obkladek na spodnjem delu trebuha, po posvetu pa tudi ustrezno protibolečinsko zdravilo. Samozdravljenje naj traja največ pet dni. V nekaterih primerih blaga okužba izzveni sama, pogosto pa je potrebno antibiotično zdravljenje, o katerem odloči zdravnik.«

Antibiotikov ne jemljemo na lastno pest!

Posebno pozornost zahtevajo povišana telesna temperatura, mrzlica, bolečine v ledvenem predelu, slabost in bruhanje, ki lahko kažejo na okužbo ledvic: »Zdravnika je treba takoj obiskati tudi ob vidni krvi v urinu. Pri nosečnicah, otrocih, moških in osebah z oslabljenim imunskim sistemom ali pridruženimi boleznimi samozdravljenje brez strokovne presoje ni primerno. Pomembno je tudi, da antibiotikov ne jemljemo na lastno pest ali iz zalog, ki so nam ostale od prejšnjega zdravljenja!«

Posebno pozornost zahtevajo povišana telesna temperatura, mrzlica, bolečine v ledvenem predelu, slabost in bruhanje, ki lahko kažejo na okužbo ledvic. FOTOGRAFIJE: Shutterstock
Posebno pozornost zahtevajo povišana telesna temperatura, mrzlica, bolečine v ledvenem predelu, slabost in bruhanje, ki lahko kažejo na okužbo ledvic. FOTOGRAFIJE: Shutterstock

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zdravjeurinsečilavnetje mehurjaokužbe sečilbakterije
ZADNJE NOVICE
09:27
Novice  |  Slovenija
NIŽJE CENE GORIV

Gorivo se je pocenilo! Stevanović pojasnil, zakaj, nato pa udaril po kritikih: »Oh, ta pamet siromašna!« (VIDEO)

Stevanović: »Danes se na pumpi končno lahko tudi nasmehnemo«
10. 11. 2026 | 09:27
09:21
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT

To je v Mariboru storil Jakov Jozinović in poskrbel za pravo evforijo (FOTO)

Zaradi izjemnega zanimanja bo Jakov Jozinović v štajerski prestolnici nastopil še petič.
Kaja Grozina10. 11. 2026 | 09:21
09:19
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
09:18
Lifestyle  |  Polet
VARNO TUDI PONOČI

Jesenski in zimski trening v temi. Kako izbrati pravo čelno svetilko?

Preverite, kako izbrati čelno svetilko, zakaj lumni niso najpomembnejši in katera baterija je najboljša.
Miroslav Cvjetičanin10. 11. 2026 | 09:18
09:03
Šport  |  Športni trači
OGNJENI ZUBLJI

Olimpijska prvakinja v hudem stanju! Zaradi nepazljivosti povzročila požar v lastnem stanovanju

Ruska zveza za vodne športe je potrdila, da je bila Šuročkina sprejeta v bolnišnico, in sporočila, da je že vzpostavila stik z bolnišnico in njeno družino.
10. 11. 2026 | 09:03
09:00
Bulvar  |  Suzy
PEVEC

Navdušeni Grega Skočir je našel nekaj zase (Suzy)

Španske dobrote očitno mikajo Grego Skočirja, pevca skupine Big Foot Mama, ki se je nedavno mudil v Valenciji.
10. 11. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
MREŽA

Jug Slovenije – raj za posel?

Občina Črnomelj ponuja podjetjem več kot klasično poslovno lokacijo. S svojo lego ob slovensko-hrvaški meji, urejenim poslovnim okoljem, zgodovinskim mestnim jedrom in raznovrstno ponudbo doživetij je prostor za podjetja, ki iščejo možnosti za razvoj, povezovanje, poslovna srečanja ali neformalna druženja zaposlenih.
10. 11. 2026 | 07:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Velika sprememba pri nakupovanju: vsak dan poteka tiho tekmovanje

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
10. 11. 2026 | 08:45
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ODNOSI

Združili moči z prvakom med pijačami

Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
2. 11. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Novice  |  Slovenija
POSEL

Že 40 let aktivni na Dunaju

BKS Bank podjetjem ponuja finančno moč in znanje mednarodne bančne skupine, ob tem pa ohranja osebni pristop butične banke s sodobnimi digitalnimi storitvami.
2. 11. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Svet
NEXT

Zlati korak: pametno varčevanje v zlatu za vsako generacijo

Fizično zlato v vaši lasti, varna hramba v Sloveniji in varčevanje, ki ga lahko začnete že s 40 evri na mesec.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEPOZITI

Kaj počne vaš denar, medtem ko čaka?

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki