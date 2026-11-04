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KOMPLEKSNA SESTAVA

To super živilo prihaja iz panja

Gre za izjemno pomembno hrano v čebelji družini, zelo priljubljen pa je v farmacevtski, prehranski in kozmetični industriji.
Matični mleček ima kompleksno sestavo.

Matični mleček ima kompleksno sestavo.

Uživamo ga lahko v obliki kapsul. FOTOGRAFIJE: Shutterstock

Uživamo ga lahko v obliki kapsul. FOTOGRAFIJE: Shutterstock

Namenjen je predvsem prehranjevanju čebelje matice.

Namenjen je predvsem prehranjevanju čebelje matice.

Matični mleček ima kompleksno sestavo.
Uživamo ga lahko v obliki kapsul. FOTOGRAFIJE: Shutterstock
Namenjen je predvsem prehranjevanju čebelje matice.
Ema Bubanj
 4. 11. 2026 | 09:40
3:34
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Matični mleček je izloček krmilne in čeljustne žleze mladih čebel dojilj, s katerim se prve tri dni hranijo ličinke, po treh dneh pa še ličinka, iz katere se bo razvila matica. Gre za izjemno pomembno hrano v čebelji družini, saj je namenjena predvsem prehranjevanju čebelje matice.

Pri uporabi matičnega mlečka je potrebna tudi previdnost.

»Matični mleček je gosta tekočina mlečno bele barve z značilnim vonjem in nekoliko pekočim kislo-sladkim okusom. Ima zelo zanimivo in edinstveno sestavo ter antibakterijske, protivnetne, antioksidativne in antitumorske lastnosti. Zaradi različnih funkcionalnih lastnosti ga uporabljajo v farmacevtski, prehranski in kozmetični industriji,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Njegova dolgoletna uporaba nakazuje, da ima za človeka številne pozitivne učinke, da krepi imunski sistem, izboljšuje splošno počutje, deluje protivnetno, izboljšuje kognitivne sposobnosti, uravnava krvni sladkor, spodbuja hitrejše celjenje kože in rast las, nadzira ravni holesterola in še mnogo več.«

Obetavni rezultati

Matični mleček, po mnenju mnogih super živilo, ima kompleksno sestavo, saj vsebuje aminokisline, ogljikove hidrate, beljakovine, maščobe, vodo, pantotensko kislino, biotin, inositol, folno kislino ter vitamina B in C, poleg tega pa bioaktivne peptide, glikoproteine, hormone in manjše molekule ter številne biološko aktivne sestavine, med njimi 10-hidroksi-2-decenojsko kislino.

Svežega hranimo v hladilniku.

Namenjen je predvsem prehranjevanju čebelje matice.
Namenjen je predvsem prehranjevanju čebelje matice.
»Tudi slovenska klinična raziskava uživanja matičnega mlečka je pokazala ugodne spremembe nekaterih označevalcev vnetja in antioksidativne zaščite organizma. Takšni rezultati so obetavni in spodbujajo nadaljnje raziskovanje morebitne vloge matičnega mlečka pri delovanju imunskega sistema in okrevanju po bolezni. Vendar še nimamo dovolj zanesljivih kliničnih dokazov, da bi lahko z gotovostjo trdili, da matični mleček preprečuje prehlade in gripo ali skrajšuje trajanje teh bolezni. Zato njegovega rednega uživanja skozi celotno sezono okužb dihal ni mogoče splošno priporočati kot dokazano učinkovit preventivni ukrep,« poudarja sogovornica. Pri uporabi matičnega mlečka je potrebna tudi previdnost, saj lahko povzroča alergijske reakcije, posebej naj bodo previdni bolniki z astmo. Vpliva lahko na delovanje nekaterih zdravil, zato je pred začetkom uživanja nujen strokoven posvet. Zaradi možnih hormonskih učinkov se njegova uporaba odsvetuje bolnicam s hormonsko odvisnim rakom dojke in bolnikom z rakom prostate.

»Matični mleček se tradicionalno uporablja kot prehransko dopolnilo predvsem pri starejših, športnikih in ljudeh, ki so izpostavljeni večjim telesnim ali psihičnim obremenitvam. Nekatere raziskave nakazujejo tudi njegove potencialne koristi pri lajšanju menopavznih težav,« pojasnjuje predsednica lekarniške zbornice in dodaja, da matični mleček uživamo v različnih oblikah: »Tudi svežega, vendar ga moramo primerno hraniti v hladilniku. Lahko je tudi liofiliziran, kar pomeni, da je sušen z zmrzovanjem pod vakuumom, s čimer ohrani kakovost in obstojnost. Najdemo ga tudi v obliki raztopin ali kapsul.«

Uživamo ga lahko v obliki kapsul. FOTOGRAFIJE: Shutterstock
Uživamo ga lahko v obliki kapsul. FOTOGRAFIJE: Shutterstock

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