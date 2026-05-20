ZDRAVA HRANA

To velja za najbolj zdravo zelenjavo na svetu: zakaj je ta rastlina tako posebna

Raziskava je pokazala, da ima skromna rastlina izjemno visoko hranilno vrednost.
FOTO: Gettyimages
FOTO: Bhofack2/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Margouillatphotos/Gettyimages
M. Fl.
 20. 5. 2026 | 15:00
Vsi, ki skrbijo za zdravo prehrano, pogosto posegajo po priljubljenih živilih, kot so avokado, špinača in ohrovt, ki že leta veljajo za prehranske zvezde. Kljub temu je vse premagala zelenjava, za katero mnogi sploh še niso slišali, to je vodna kreša. Ta na videz preprosta rastlina je bila zaradi izjemno visoke koncentracije vitaminov in mineralov razglašena za najbolj hranljivo. Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je analiziral hranilno gostoto sadja in zelenjave tako, da je meril delež 17 ključnih hranil, med njimi kalija, vlaknin, beljakovin, kalcija, železa, cinka, številnih vitaminov skupine B ter vitaminov A, C in K. Na podlagi tega je nastala lestvica najbolj hranljivega sadja in zelenjave na svetu, na sam vrh pa se je z maksimalnimi 100 od 100 možnih točk uvrstila vodna kreša.

Rezultati ne lažejo

Ti so pokazali, da je kreša edino živilo, ki je doseglo popoln rezultat. Na drugem mestu se je znašlo kitajsko zelje z 92 točkami, tretje mesto je z 89 točkami pripadlo blitvi. »Živila z višjo uvrstitvijo vsebujejo več hranil na zaužito enoto energije,« je pojasnila Jennifer Di Noia, izredna profesorica sociologije na univerzi William Paterson v ameriški zvezni državi New Jersey. Prvo deseterico dopolnjujejo še listnata solata (70), peteršilj (66), rimska solata (63) in raštika (62). Dobro so se odrezali še rdeča paprika (41), buče (33), paradižnik (20), limona (19) in jagode (18). Na dnu lestvice sta se z 10,51 in 10,47 točke znašla sladki krompir in grenivka.

Pomembno za zdravje

Jennifer Di Noia je poudarila pomen teh ugotovitev in dejala, da je uživanje tako imenovanega superhranljivega sadja in zelenjave močno povezano z manjšim tveganjem za kronične bolezni, vključno s srčno-žilnimi in nevrodegenerativnimi boleznimi ter nekaterimi vrstami raka. »Ti rezultati lahko potrošnikom pomagajo bolje uskladiti dnevne energijske potrebe z vnosom hranil ter izbirati živila, ki ponujajo največjo hranilno vrednost,« je dodala.

Vodna kreša spada v družino križnic, kamor sodijo tudi ohrovt, brstični ohrovt in zelje. Je nizkokalorična, vendar izjemno bogata s hranili, predvsem z vitaminom K, ki je ključen za strjevanje krvi in ohranjanje zdravih kosti. Poleg tega vsebuje visoko raven antioksidantov, ki pomagajo zaščititi celice pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali, s čimer zmanjšujejo tveganje za kronične bolezni, povezane z oksidativnim stresom, navaja Mirror.

