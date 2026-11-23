Nekatere vrste zelenjave zaradi visoke vsebnosti antioksidantov, vlaknin, vitaminov in rastlinskih spojin, prispevajo k zdravju jeter. Kot piše portal VnExpress, je pet vrst zelenjave še posebej priporočljivo redno dodajati na tedenski jedilnik.

Brokoli

Brokoli je bogat z vitaminom C in rastlinsko spojino sulforafan, ki jo znanstveniki raziskujejo zaradi njenega morebitnega zaščitnega delovanja na celice. Sulforafan sodeluje pri aktivaciji določenih encimov, povezanih z naravnimi procesi razgradnje in odstranjevanja škodljivih snovi iz organizma. Raziskave kažejo na možne koristi spojin iz brokolija za zdravje jeter, vendar so potrebne še dodatne kakovostne raziskave na ljudeh. Lahko ga pripravite na pari, ga na hitro podušite ali spečete v pečici.

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Rdeča pesa

Rdeča pesa svojo značilno rdeče-vijolično barvo dolguje betalainom, rastlinskim pigmentom z antioksidativnimi lastnostmi. Ti pomagajo zaščititi celice pred oksidativnim stresom, procesom, ki je povezan z različnimi kroničnimi boleznimi. Poleg tega pesa vsebuje folno kislino, mangan in prehranske vlaknine. Čeprav raziskovalci preučujejo njen morebitni vpliv na kazalnike zdravja jeter, za zdaj ni dovolj dokazov, da bi samo uživanje rdeče pese lahko zdravilo zamaščena jetra. Uživamo jo lahko kuhano, pečeno ali naribano v solati.

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Artičoke

V artičokah so prisotne številne koristne rastlinske spojine, med drugim polifenoli in cinarin. Te snovi raziskujejo zaradi njihovega morebitnega antioksidativnega delovanja in vpliva na delovanje jeter. Nekatere raziskave prehranskih dopolnil z izvlečkom artičoke so pokazale obetavne rezultate pri določenih jetrnih encimih. Vendar teh rezultatov ne moremo samodejno pripisati uživanju običajnih artičok, ki jih lahko kuhamo, pečemo ali dodajamo solatam in testeninskim jedem.

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Špinača

Špinača je odličen vir betakarotena, vitaminov in drugih antioksidativnih spojin, ki pomagajo ščititi celice pred oksidativnim stresom. Vsebuje tudi vlaknine, ki so pomembne za zdravje prebavnega sistema. Redno uživanje zelene listnate zelenjave je povezano z manjšim tveganjem za presnovne bolezni. Špinačo lahko dodajate juham, omletam in solatam ali jo na hitro podušite na oljčnem olju.

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Zelje

Zelje je cenovno dostopno in hranljivo živilo, ki vsebuje vitamin C, vlaknine in rastlinske spojine z antioksidativnimi lastnostmi. Tako kot brokoli spada v skupino kapusnic. Vsebuje glukozinolate, iz katerih nastajajo spojine, ki jih raziskujejo zaradi njihovega morebitnega vpliva na zaščitne encimske sisteme v telesu. Zelje lahko uživamo sveže v solati, kuhano ali dušeno.

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Prehrana je pomembna, vendar ni edini dejavnik

Čeprav so navedena živila koristna, nobena vrsta zelenjave sama po sebi ne more očistiti jeter ali pozdraviti njihovih bolezni. Strokovnjaki poudarjajo, da so za dolgoročno zdravje tega organa pomembni uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost, vzdrževanje zdrave telesne teže in omejevanje uživanja alkohola.

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Priporočljiva je prehrana, bogata z različnimi vrstami sadja in zelenjave, polnovrednimi žiti in zdravimi maščobami. Hkrati je smiselno zmanjšati uživanje močno predelanih živil in dodanega sladkorja. Najpomembnejše je, da se zavedamo, da raznolika prehrana prinaša več koristi kot, ne glede na njegove morebitne zdravilne lastnosti, zanašanje na eno samo živilo.