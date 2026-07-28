Toliko skodelic kave na dan z bolj zdravo srce

Za mnoge je kava nepogrešljiv del jutranje rutine, v zadnjih letih pa znanstveniki vse pogosteje raziskujejo njen vpliv na zdravje. Po najnovejši raziskavi, objavljeni v reviji American Heart Association, je zmerno uživanje kave povezano z manjšim tveganjem za bolezni srca, možgansko kap, srčno popuščanje in motnje srčnega ritma.

Koliko kave je ravno prav?

Osrednje sporočilo raziskave je, da je ključna njena količina. Koristna je le do določene meje. Raziskava ugotavlja, da je približno pet skodelic kave na dan povezanih z možnim zaščitnim učinkom na srce. Za večino odraslih velja, da je 400 miligramov kofeina na dan še vedno varna zgornja meja. To ustreza približno štirim do petim skodelicam kave, odvisno od tega, kako močna je.

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Poleg tega je pitje treh do petih skodelic kave dnevno povezano tudi z manjšim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2 in nekatere bolezni srca in ožilja. Strokovnjaki kljub temu poudarjajo, da enotnega priporočila ni, saj se posamezniki na kofein odzivajo različno.

Kdaj lahko kava škoduje?

Težave se pojavijo, ko presežemo količino, ki jo telo še dobro prenaša. Preveliki odmerki kofeina lahko povzročijo nenadne skoke krvnega tlaka, pospešeno bitje srca in motnje srčnega ritma, v hujših primerih pa tudi resnejše srčne zaplete. Znanstveniki posebej opozarjajo na energijske pijače in druge koncentrirane vire kofeina, saj ti nimajo enakih morebitnih koristi kot običajna kava. Ni namreč vsaka kofeinska pijača enaka.

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Pomemben je tudi način priprave

Na zdravstvene koristi vpliva tudi način priprave. Pozitivni učinki so povezani predvsem s črno kavo brez sladkorja, arom, mleka in smetane, saj lahko dodatki zmanjšajo njen pozitivni vpliv. Nefiltrirana kava, pripravljena na primer s tako imenovanim french pressom, lahko zviša raven slabega LDL-holesterola. Kava je torej, če jo pijemo zmerno, lahko del zdravega življenjskega sloga. Če vam ustreza in ne povzroča neprijetnih simptomov, je ni treba opustiti, pomembno je predvsem, da z njeno količino ne pretiravate.