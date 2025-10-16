Tolikokrat na leto seksajo najbolj srečni pari! Ste med njimi?

Vprašanje, kako pogosti naj bodo spolni odnosi, zaposluje tako znanstvenike kot številne druge ljudi. Raziskave kažejo, da večina ljudi v dolgoročnih zvezah seksa okoli 54-krat na leto, kar pomeni približno enkrat na teden. Po mnenju strokovnjakov je tolikšna količina spolnih odnosov najboljša za občutek bližine in zadovoljstva v paru.

Občutek dolžnosti

Pari, ki imajo spolne odnose redkeje, na primer enkrat vsakih štirinajst dni, pogosto poročajo o manjši povezanosti, zanimivo pa je, da tudi pogostejši spolni odnosi (trikrat na teden ali več) ne prinašajo večje sreče – mnogi celo poročajo o pretirani utrujenosti in občutku, da so dolžni ustreči partnerju.

Mlajši so običajno aktivnejši med rjuhami, s starostjo število spolnih stikov naravno upade, ne pa nujno tudi zadovoljstvo. Psihologi poudarjajo, da so najpomembnejši usklajenost želja med partnerjema, odprta komunikacija in občutek varnosti. Idealna količina seksa torej ni v številkah, ampak v spontanem ravnovesju med željo in ljubeznijo.