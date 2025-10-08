Trajne rezultate zagotovi le operacija

Zgornja blefaroplastika je operativna korekcija zgornjih vek. Gre za kirurški poseg, ki poteka v lokalni anesteziji, z njim izboljšamo videz območja oči, ki so po njem videti sveže in spočito – pomlajeno.

Pomlajen videz oči

»Med najpogostejšimi vzroki povešanja zgornjih vek je staranje. Z leti se koža tanjša, mišice oslabijo, elastičnost vezivnega tkiva se zmanjša, maščobne blazinice se premaknejo navzdol. Kriva je lahko tudi genetika – nekateri imajo prirojeno ohlapno kožo ali nagnjenost k hitrejšemu povešanju vek. Nevrološke bolezni, npr. miastenija gravis, hornerjev sindrom in poškodbe očesnih mišic ali živcev, lahko povzročijo ptozo. Alergije, kronično drgnjenje oči, otekanje lahko pospešijo povešanje kože,« pojasnjuje mag., dr. med., spec. maksilofacialne kirurgije s klinike Artisana. Za poseg se lahko odločite iz estetskih ali funkcionalnih razlogov, velikokrat pa gre za kombinacijo obojega. »Blefaroplastika je medicinsko upravičena, kadar povešene veke ovirajo vid in zmanjšujejo vidno polje – tipično, če zgornja veka sega čez zgornji del zenice in zmanjšuje vidno polje. V takih primerih lahko oftalmolog poda mnenje in poseg krije zdravstveno zavarovanje. Samoplačniška je, kadar gre pretežno za estetsko motnjo brez kritičnega vpliva na vid, opazite pa občutek težkih vek, glavobol,« dodaja kirurginja.

Kaj pravzaprav sploh pomeni blefaroplastika? »Gre za poseg, pri katerem odstranimo odvečno kožo, mišico ter maščobo s področja zgornje veke, s čimer dosežemo pomlajen, svež in spočit videz oči. Običajno se pacienti za poseg odločajo po 40. letu starosti. Za izkušenega kirurga je poseg rutinski. Gre za relativno enostaven in neboleč poseg, ki se običajno opravi v lokalni anesteziji, redkeje v splošni. Poseg traja približno eno uro, okrevanje pa teden do dva. Po od petih do sedmih dneh se odvzamejo šivi, večina pacientov se takrat že lahko vrne na delo in opravlja vsakdanje aktivnosti. Rezultat je opazen takoj po odvzemu šivov, končni pa viden po nekaj mesecih in je dolgotrajen oziroma trajen,« pove dr. Eberlinčeva.

Končni rezultat je viden po nekaj mesecih in je trajen.

Povešene veke lahko odpravljamo tudi z neinvazivnimi metodami. Med njimi so, po besedah strokovnjakinje, najučinkovitejši laserji, ultrazvok, radiofrekvenca ter aplikacija botulin toksina. »Navedene metode dolgoročno niso enako učinkovite kot kirurški poseg, lahko pa pomagajo podaljšati odločitev zanj, če nanj še niste pripravljeni,« pove.

Povešanje vek lahko deloma upočasnimo tudi sami. »Zdrav življenjski slog, ki vključuje zadosten ter predvsem reden spalni ritem, zdravo prehrano, zdrave življenjske navade ter nego, zagotovo pripomore k splošnemu boljšemu počutju in videzu ter vsekakor vpliva tudi na videz vek. Kronično pomanjkanje spanca povzroča otekanje ter slabšo regeneracijo kože. Hidracija, antioksidanti ter izogibanje prekomernemu sladkorju pomagajo pri ohranjanju elastičnosti kože. Kajenje ter prekomerno izpostavljanje soncu brez zaščite pospešita staranje ter povešanje kože,« sklene dr. Eberlinc.