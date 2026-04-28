Nov način prhanja, ki pomirja in obljublja boljši spanec

Večerna rutina pogosto vključuje brskanje po družbenih omrežjih in spremljanje različnih vsebin pozno v noč, kar dodatno stimulira možgane in otežuje sprostitev. Prav zato v ospredje stopajo preprosti rituali, ki pomagajo telesu, da se izklopi in pripravi na počitek. Namesto zapletenih metod je poudarek na majhnih, a učinkovitih navadah, ki pomirjajo živčni sistem in spodbujajo naravne procese v telesu. Eden takšnih trendov je prhanje v temi ali dark showering: večerno tuširanje v popolni temi ali ob minimalni svetlobi.

Kaj je dark showering?

Gre za preprost ritual prhanja brez svetlobe: v popolni temi ali ob zelo blagi osvetlitvi, denimo ob svečah. Cilj je zmanjšati zunanje dražljaje in vsakodnevno rutino spremeniti v obliko sproščanja vseh čutov. V takšnih pogojih se pozornost naravno preusmeri na telo: toploto vode, vonje izdelkov in zvoke, saj tema organizmu pošlje jasen signal, da je čas za počitek. Zmanjšana izpostavljenost svetlobi spodbuja izločanje melatonina, hormona spanja, hkrati pomaga znižati raven hormona stresa kortizola.

FOTO: Anna Om/gettyimages

Podpora notranji uri

Izpostavljenost močni svetlobi v večernih urah zamakne občutek zaspanosti. Prhanje v temi odstrani ta dražljaj in možganom ter telesu pomaga, da se naravno pripravijo na spanje. Brez vizualnih motenj se okrepijo drugi čuti: vonj, dotik in sluh. Osredotočenost na te zaznave deluje pomirjujoče, kar je še posebej koristno po napornem ali stresnem dnevu.

FOTO: Vadim Guzhva/gettyimages

Več kot le trend

Ideja ni nova. Podobni rituali obstajajo v tradicionalnih praksah, kot je ajurveda, kjer se voda, vonji in dotik uporabljajo za uravnoteženje telesa in uma. Strokovnjaki poudarjajo, da so takšni preprosti rituali lahko učinkovit način za upočasnitev in ponovno povezovanje s seboj, še posebej v vsakdanjem življenju, ki se redko ustavi.

Kako preizkusiti dark showering?

Zatemnite svetlobo: Ugasnite luči ali uporabite sveče, če vam popolna tema ne ustreza.

Pripravite prostor: Poskrbite, da bo kopalnica prijetne temperature.

Osredotočite se na občutke: Bodite pozorni na toploto vode, njen zvok in dotik na koži.

FOTO: Antonioguillem/Gettyimages

Izberite pomirjujoče vonje: Geli in olja z vonjem sivke ali podobnimi notami lahko dodatno okrepijo sprostitveni učinek.

Po prhanju nadaljujte ritual: Ob zatemnjeni svetlobi nanesite losjon ali olje ter pred spanjem upočasnite ritem.

Zmanjšajte dražljaje pred spanjem: Izogibanje zaslonom in močni svetlobi po prhanju še dodatno okrepi učinek, piše Zadovoljna.hr.