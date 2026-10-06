Tri prehranska dopolnila, ki jih ni najbolje jemati z magnezijem

Magnezij igra pomembno vlogo pri uravnavanju krvnega sladkorja ter delovanju mišic in živčnega sistema. Njegovo pomanjkanje je povezano s težavami, kot so povišan krvni tlak, slab spanec in motnje razpoloženja. Mnogi, da bi ga zaužili dovolj, posežejo po prehranskih dopolnilih z magnezijem in si tako pomagajo pri težavah, kot so stres, glavoboli in nespečnost. Čeprav je dodajanje magnezija lahko koristno, je dobro vedeti, da se ne ujema vedno najbolje z drugimi prehranskimi dopolnili. Nekatera hranila namreč tekmujejo z magnezijem za absorpcijo v črevesju, kar zmanjša njegov izkoristek.

Kalcij

Prehranska dopolnila s kalcijem so namenjena predvsem ohranjanju zdravih kosti. Čeprav je sočasno uživanje kalcija z magnezijem praviloma varno, ločeno jemanje izboljša absorpcijo obeh mineralov. Kalcij in magnezij namreč tekmujeta za absorpcijo v črevesju in večje količine kalcija spodbujajo izločanje magnezija z urinom.

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»Kadar je kalcija bistveno več kot magnezija, se sposobnost telesa, da absorbira in izkoristi magnezij, občutno zmanjša, zaradi česar je jemanje prehranskega dopolnila manj učinkovito,« pojasnjuje dr. Leigh Erin Connealy, zdravnica integrativne in funkcionalne medicine. Kalcij in magnezij je sicer mogoče jemati skupaj in njuna kombinacija v običajnih odmerkih praviloma ni problematična. Pri večjih pa je priporočljivo preveriti navodila za jemanje.

Železo

Železo je mineral, ki je nujen za rast, proizvodnjo energije, sintezo hormonov in razvoj živčnega sistema. Je tudi ključni sestavni del hemoglobina, beljakovine v rdečih krvničkah, ki kisik iz pljuč prenaša po telesu. Tako kot pri kalciju, je sočasno jemanje železa in magnezija na splošno varno. Vendar lahko večji odmerki enega ali drugega minerala zmanjšajo njun izkoristek.

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Majhni odmerki magnezija skupaj z železom običajno ne predstavljajo težave, vendar je za optimalno absorpcijo najbolje, da ju jemljete ločeno, z nekajurnim razmikom. Nekatere magnezijeve soli, na primer magnezijev oksid, lahko dodatno zmanjšajo absorpcijo železa, saj zvišajo pH v črevesju. Ker se železo bolje absorbira v kislem okolju, lahko to oteži njegov izkoristek. Druge vrste magnezijevih soli se lahko neposredno vežejo na železo in tako dodatno zmanjšajo njegovo absorpcijo. Ločeno uživanje je zato v določenih okoliščinah koristno.

Cink

Cink je pomemben za delovanje imunskega sistema, tvorbo beljakovin, zdravje kože in številne druge procese v telesu. Pri večjih odmerkih lahko cink in magnezij tekmujeta za absorpcijo. »Cink in magnezij sta kot dve osebi, ki poskušata hkrati skozi ista ozka vrata,« slikovito pojasnjuje farmacevt Jobby John.

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»Tekmujeta za iste absorpcijske poti v tankem črevesu. Če zaužijete zelo velik odmerek cinka skupaj z magnezijem, lahko cink v tej tekmi zmaga, posledično se magnezij slabše absorbira,« dodaja. Odmerki cinka, višji od 50 mg na dan, kar je precej nad zgornjo mejo 40 mg, lahko negativno vplivajo na absorpcijo magnezija.

Kaj, če jih vseeno jemljete skupaj?

Čeprav je za boljšo absorpcijo smiselno nekatera prehranska dopolnila jemati ločeno, to še ne pomeni, da je njihovo sočasno uživanje nujno škodljivo. Na trgu je veliko kombiniranih izdelkov, ki vsebujejo magnezij, kalcij, železo in cink. Proizvajalci pri njih praviloma upoštevajo odmerke in razmerja med minerali, da bi zmanjšali možnost medsebojnega vplivanja.

Vplivajo tudi drugi dejavniki

Poleg drugih mineralov lahko na sposobnost telesa pri izkoristku magnezija, vplivajo številni drugi dejavniki.

Zdravila: Zaviralci protonske črpalke (PPI), diuretiki in nekateri antibiotiki lahko zmanjšajo absorpcijo magnezija ali povečajo njegovo izločanje z urinom.

Zdravstvena stanja: »Bolezni, ki prizadenejo tanko črevo, kot so Crohnova bolezen, celiakija ali dolgotrajna driska, lahko pomembno zmanjšajo sposobnost telesa za absorpcijo magnezija in drugih hranil,« pravi dr. John.

Raven drugih hranil: Ustrezna raven vitamina D je pomembna za optimalno izkoriščanje magnezija iz hrane in prehranskih dopolnil.

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Starost: S staranjem se naravno zmanjšuje količina želodčne kisline, kar lahko niža izkoristek nekaterih mineralov, tudi magnezija.

Prehrana: Prekomerno uživanje alkohola in kofeina vpliva na absorpcijo magnezija in poveča njegovo izločanje z urinom.

Poznavanje teh dejavnikov pomaga pri bolj premišljeni uporabi prehranskih dopolnil in ustreznejšem vnosu magnezija. Če želite zmanjšati možnost medsebojnega vplivanja, je smiselno magnezij po potrebi jemati ločeno od drugih mineralov. Pri tem je pomembno upoštevati tudi zdravila, morebitna zdravstvena stanja in prehranjevalne navade, ki lahko vplivajo na raven tega minerala v telesu, priporoča Miss zdrava.