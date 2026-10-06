  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLABE KOMBINACIJE

Tri prehranska dopolnila, ki jih ni najbolje jemati z magnezijem

Magnezij je mineral, ki ga s prehrano marsikdo ne zaužije dovolj.
FOTO: Professor25/Gettyimages

FOTO: Professor25/Gettyimages

FOTO: Centralitalliance/Gettyimages

FOTO: Centralitalliance/Gettyimages

FOTO: Piotr Malczyk/Gettyimages

FOTO: Piotr Malczyk/Gettyimages

FOTO: Bit245/Gettyimages

FOTO: Bit245/Gettyimages

FOTO: Bartekszewczyk/Gettyiamges

FOTO: Bartekszewczyk/Gettyiamges

FOTO: Professor25/Gettyimages
FOTO: Centralitalliance/Gettyimages
FOTO: Piotr Malczyk/Gettyimages
FOTO: Bit245/Gettyimages
FOTO: Bartekszewczyk/Gettyiamges
M. Fl.
 6. 10. 2026 | 15:00
5:13
A+A-

Magnezij igra pomembno vlogo pri uravnavanju krvnega sladkorja ter delovanju mišic in živčnega sistema. Njegovo pomanjkanje je povezano s težavami, kot so povišan krvni tlak, slab spanec in motnje razpoloženja. Mnogi, da bi ga zaužili dovolj, posežejo po prehranskih dopolnilih z magnezijem in si tako pomagajo pri težavah, kot so stres, glavoboli in nespečnost. Čeprav je dodajanje magnezija lahko koristno, je dobro vedeti, da se ne ujema vedno najbolje z drugimi prehranskimi dopolnili. Nekatera hranila namreč tekmujejo z magnezijem za absorpcijo v črevesju, kar zmanjša njegov izkoristek.

Kalcij

Prehranska dopolnila s kalcijem so namenjena predvsem ohranjanju zdravih kosti. Čeprav je sočasno uživanje kalcija z magnezijem praviloma varno, ločeno jemanje izboljša absorpcijo obeh mineralov. Kalcij in magnezij namreč tekmujeta za absorpcijo v črevesju in večje količine kalcija spodbujajo izločanje magnezija z urinom.

FOTO: Bit245/Gettyimages
FOTO: Bit245/Gettyimages

»Kadar je kalcija bistveno več kot magnezija, se sposobnost telesa, da absorbira in izkoristi magnezij, občutno zmanjša, zaradi česar je jemanje prehranskega dopolnila manj učinkovito,« pojasnjuje dr. Leigh Erin Connealy, zdravnica integrativne in funkcionalne medicine. Kalcij in magnezij je sicer mogoče jemati skupaj in njuna kombinacija v običajnih odmerkih praviloma ni problematična. Pri večjih pa je priporočljivo preveriti navodila za jemanje.

Železo

Železo je mineral, ki je nujen za rast, proizvodnjo energije, sintezo hormonov in razvoj živčnega sistema. Je tudi ključni sestavni del hemoglobina, beljakovine v rdečih krvničkah, ki kisik iz pljuč prenaša po telesu. Tako kot pri kalciju, je sočasno jemanje železa in magnezija na splošno varno. Vendar lahko večji odmerki enega ali drugega minerala zmanjšajo njun izkoristek.

FOTO: Piotr Malczyk/Gettyimages
FOTO: Piotr Malczyk/Gettyimages

Majhni odmerki magnezija skupaj z železom običajno ne predstavljajo težave, vendar je za optimalno absorpcijo najbolje, da ju jemljete ločeno, z nekajurnim razmikom. Nekatere magnezijeve soli, na primer magnezijev oksid, lahko dodatno zmanjšajo absorpcijo železa, saj zvišajo pH v črevesju. Ker se železo bolje absorbira v kislem okolju, lahko to oteži njegov izkoristek. Druge vrste magnezijevih soli se lahko neposredno vežejo na železo in tako dodatno zmanjšajo njegovo absorpcijo. Ločeno uživanje je zato v določenih okoliščinah koristno.

Cink

Cink je pomemben za delovanje imunskega sistema, tvorbo beljakovin, zdravje kože in številne druge procese v telesu. Pri večjih odmerkih lahko cink in magnezij tekmujeta za absorpcijo. »Cink in magnezij sta kot dve osebi, ki poskušata hkrati skozi ista ozka vrata,« slikovito pojasnjuje farmacevt Jobby John.

FOTO: Centralitalliance/Gettyimages
FOTO: Centralitalliance/Gettyimages

»Tekmujeta za iste absorpcijske poti v tankem črevesu. Če zaužijete zelo velik odmerek cinka skupaj z magnezijem, lahko cink v tej tekmi zmaga, posledično se magnezij slabše absorbira,« dodaja. Odmerki cinka, višji od 50 mg na dan,  kar je precej nad zgornjo mejo 40 mg,  lahko negativno vplivajo na absorpcijo magnezija.

Kaj, če jih vseeno jemljete skupaj?

Čeprav je za boljšo absorpcijo smiselno nekatera prehranska dopolnila jemati ločeno, to še ne pomeni, da je njihovo sočasno uživanje nujno škodljivo. Na trgu je veliko kombiniranih izdelkov, ki vsebujejo magnezij, kalcij, železo in cink. Proizvajalci pri njih praviloma upoštevajo odmerke in razmerja med minerali, da bi zmanjšali možnost medsebojnega vplivanja.

Vplivajo tudi drugi dejavniki

Poleg drugih mineralov lahko na sposobnost telesa pri izkoristku magnezija, vplivajo številni drugi dejavniki.

Zdravila: Zaviralci protonske črpalke (PPI), diuretiki in nekateri antibiotiki lahko zmanjšajo absorpcijo magnezija ali povečajo njegovo izločanje z urinom.

Zdravstvena stanja: »Bolezni, ki prizadenejo tanko črevo, kot so Crohnova bolezen, celiakija ali dolgotrajna driska, lahko pomembno zmanjšajo sposobnost telesa za absorpcijo magnezija in drugih hranil,« pravi dr. John.

Raven drugih hranil: Ustrezna raven vitamina D je pomembna za optimalno izkoriščanje magnezija iz hrane in prehranskih dopolnil.

FOTO: Bartekszewczyk/Gettyiamges
FOTO: Bartekszewczyk/Gettyiamges

Starost: S staranjem se naravno zmanjšuje količina želodčne kisline, kar lahko niža izkoristek nekaterih mineralov, tudi magnezija.

Prehrana: Prekomerno uživanje alkohola in kofeina vpliva na absorpcijo magnezija in poveča njegovo izločanje z urinom.

Poznavanje teh dejavnikov pomaga pri bolj premišljeni uporabi prehranskih dopolnil in ustreznejšem vnosu magnezija.  Če želite zmanjšati možnost medsebojnega vplivanja, je smiselno magnezij po potrebi jemati ločeno od drugih mineralov. Pri tem je pomembno upoštevati tudi zdravila, morebitna zdravstvena stanja in prehranjevalne navade, ki lahko vplivajo na raven tega minerala v telesu, priporoča Miss zdrava.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAKLADNICA ZDRAVJA

Poceni in dostopno: 13 najboljših živil za močno odpornost

Vključite jih na jesenski jedilnik in lažje boste preživeli sezono prehladov in gripe.
29. 9. 2026 | 15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAV PRIGRIZEK

Ena manjša pest teh semen lahko nadomesti nezdrave prigrizke

Že majhna količina bučnih semen je dovolj za vse njihove pozitivne učinke na zdravje.
22. 9. 2026 | 15:00
Lifestyle  |  Polet
KOLESARJI, POZOR

Katera prehranska dopolnila zares potrebujejo kolesarji? Presenetljivo jih je zelo malo

Čeprav je na trgu ogromno prehranskih dopolnil, ki obljubljajo boljšo zmogljivost, hitrejšo regeneracijo ali več energije, je pristop vrhunskih kolesarskih ekip precej bolj preprost.
Miroslav Cvjetičanin9. 9. 2026 | 15:00

Več iz teme

magnezijdopolnilazdravjemineralikalcijželezocinkabsorpcija hranil
ZADNJE NOVICE
15:44
Novice  |  Slovenija
dsfsdf

Afera z oglasi trese ministrstvo: 25.000 evrov za Planet TV, zdaj primer preverja KPK

Komisija za preprečevanje korupcije je prejela prijavo zaradi domnevno spornega oglaševanja ministrstva za zdravje na komercialni televiziji.
6. 10. 2026 | 15:44
15:35
Bulvar  |  Šokkast
DOLGOLETNO SODELOVANJE

Kakšen šef je Jože Potrebuješ? Tesni sodelavec razkril ozadje sodelovanja (VIDEO)

Že več kot 18 let sta sodelavca in prijatelja.
6. 10. 2026 | 15:35
15:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA VARNOST

Policista sta težko verjela svojim očem, voznik po regionalni cesti drvel 191 km/h, pri tem še nepravilno prehiteval

Policista sta voznika škode octavie izmerila s sistemom Provida.
6. 10. 2026 | 15:31
15:25
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVENSKA GLASBA

Od Prešerna do fuzije: glasbena pot ene najbolj samosvojih skupin pri nas

Skupina Panda je skozi štiri desetletja ostala zvesta svojemu prepoznavnemu zvoku.
Roman Turnšek6. 10. 2026 | 15:25
15:20
Novice  |  Svet
ZDRAVJE

Na Hrvaškem ustavili cepljenje dojenčkov proti tuberkulozi, zaznali neželeni učinke, ki prizadenejo kosti

Gre za previdnostni ukrep, ki bo veljal do konca preiskave morebitne težave s kakovostjo cepiva. Štiri prijave so prejeli v enem letu, prej ena v 20 letih.
6. 10. 2026 | 15:20
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SLABE KOMBINACIJE

Tri prehranska dopolnila, ki jih ni najbolje jemati z magnezijem

Magnezij je mineral, ki ga s prehrano marsikdo ne zaužije dovolj.
6. 10. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Pridno varčujete. Jutri preverite, kako naprej

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBNI VSADKI

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 13:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
DRUŽINSKI ZAKLAD

Kaj bo ostalo za vami in kaj boste podedovali vi?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Zakaj Pogačar ni bil vedno najboljši (video)

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin5. 10. 2026 | 13:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Veste, kaj se z vašim telesom dogaja med spanjem?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKŠNA BO PRIHODNOST

Kateri poklici bodo izginili?

Na forumu Impulz, ki bo 21. 10. 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo zbrali humanoidni roboti različnih generacij, sistemov in namenov.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 15:33
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Slovensko podjetje gradi nov center

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Tudi kuža je lahko zavarovan. Mladi ga lahko zavarujejo ugodneje

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

Pomembne informacije za vsa mala podjetja

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Nov polnilni park z močjo 1,2 megavata

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Dober posel, prazna denarnica. Koliko vas stane napačen partner?

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako izgleda vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Kako iz 100 evrov na mesec nastane precej več

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Tri stopničke do zmage, vendar za koga?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki