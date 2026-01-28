  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BESEDA ZNANOSTI

Tri preproste navade za daljše in lepše življenje

Dovolj je nekaj minut več spanja in gibanja.
 FOTO: Dragana991/Gettyimages

 FOTO: Dragana991/Gettyimages

FOTO: Nicopelon/Gettyimages

FOTO: Nicopelon/Gettyimages

FOTO: Daria Kulkova/Gettyimages

FOTO: Daria Kulkova/Gettyimages

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

 FOTO: Dragana991/Gettyimages
FOTO: Nicopelon/Gettyimages
FOTO: Daria Kulkova/Gettyimages
FOTO: Ilona Titova/Gettyimages
M. Fl.
 28. 1. 2026 | 15:00
4:01
A+A-

Nekaj majhnih sprememb v vsakodnevni rutini bi lahko pomembno podaljšalo vaše življenje. Raziskave namreč kažejo, da spremembe v spanju, telesni dejavnosti in prehrani znatno podaljšajo življenjsko dobo in število let, preživetih v dobrem zdravju. Nova študija, objavljena v reviji The Lancet, je omenjeno dokazala na podlagi analize podatkov 59.078 odraslih oseb iz baze UK Biobank. Raziskovalci z Univerze v Sydneyju so analizirali njihove spalne navade, telesno dejavnost ter prehranske navade, ki so jih ocenili s pomočjo vprašalnikov. Analiza je preučila, kako spremembe v teh navadah vplivajo na dolžino življenja ter na zdravje v brezskrbnih letih, ki jih preživimo brez hudih kroničnih bolezni. Primerjali so jih z osebami, katerih življenjski slog ni bil tako zdrav. Kombinacija sprememb v spanju, telesni dejavnosti in prehrani je bila povezana z dodatnim letom življenja. Ključne spremembe vključujejo:

  • dodatnih pet minut spanja na dan,
  • dodatni dve minuti zmerne telesne aktivnosti na dan (bodisi kot del vadbe bodisi pri vsakodnevnem gibanju),
  • rahlo izboljšanje kakovosti prehrane (npr. povečanje indeksa kakovosti prehrane za pet točk).

FOTO: Nicopelon/Gettyimages
FOTO: Nicopelon/Gettyimages

Povečanje kakovosti prehrane, po besedah raziskovalcev, lahko pomeni denimo že zgolj dodatne pol porcije zelenjave ali porcijo in pol  polnozrnatih žit dnevno. Povečanje spanja za 24 minut, povečanje telesne aktivnosti za 3,7 minute in izboljšanje prehrane za 23 točk, se odraža z dodatnimi štirimi leti življenja. Ko pa so bile vse tri navade prilagojene hkrati, se je pričakovana življenjska doba podaljšala za približno devet let. Raziskovalci so poudarili, da so njihove ugotovitve pomembne, saj zelo majhne, a realno dosegljive spremembe življenjskih navad (spanje, gibanje in prehrana) življenje podaljšajo za vsaj eno leto. Za preprečevanje kroničnih bolezni so potrebne še nekoliko večje prilagoditve vedenja. »Naša ugotovitev dokazuje, da lahko drobne spremembe v vedenju pomembno vplivajo na življenjsko dobo, vendar so za preprečevanje kroničnih bolezni skozi dolga leta potrebne večje prilagoditve,« so zaključili strokovnjaki in ob tem opozorili, da bodo, preden bi lahko te ugotovitve vključevali v javnozdravstvena priporočila, potrebne dodatne raziskave.

FOTO: Daria Kulkova/Gettyimages
FOTO: Daria Kulkova/Gettyimages

Še ena raziskava, objavljena v reviji  The Lancet, je pokazala, da tudi majhne spremembe v gibanju prispevajo k zmanjšanju tveganja umrljivosti. Povečanje telesne aktivnosti za pet minut na dan (npr. hoja) je bila povezana z  desetodstotnim zmanjšanjem tveganja smrti pri odraslih, ki so sicer v povprečju izvajali okoli 17 minut telesne aktivnosti na dan. Pri manj aktivnih odraslih je tveganje za smrt upadlo za šest odstotkov. Študija, ki je zajela 135.000 odraslih oseb iz Švedske, ZDA in Združenega kraljestva, je pokazala še, da zmanjšanje sedenja za 30 minut na dan pripomore k sedemodstotnemu zmanjšanju tveganja umrljivosti pri ljudeh, ki dnevno presedijo okoli deset ur. Pri tistih, ki sede preživijo približno 12 ur dnevno, bi lahko skrajšanje tega časa za pol minut tveganje za prezgodnjo smrt zmanjšalo za tri odstotke. Največjo korist so zaznali pri 20 odstotkih najmanj aktivnih udeležencev, ki so povečali telesno aktivnost za pet minut na dan.

FOTO: Ilona Titova/Gettyimages
FOTO: Ilona Titova/Gettyimages

Na splošno je raziskava pokazala, da je dodajanje desetih minut zmerne telesne aktivnosti na dan povezano s 15-odstotnim zmanjšanjem skupne umrljivosti pri večini odraslih, medtem ko je zmanjšanje sedenja za eno uro povezano s 13-odstotnim zmanjšanjem stopnje umrljivosti. Raziskovalci so vendarle opozorili, da je imela študija določene omejitve, saj je bila opazovalne narave. Zato so lahko pokazali le povezave, ne pa neposredno dokazali, da povečana telesna aktivnost ali manj sedenja povzročata nižjo umrljivost. Prav tako so se deloma zanašali na podatke, ki so jih udeleženi v študiji posredovali sami in morda niso bili vedno objektivni.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠA RAZISKAVA

Že 5 minut več gibanja na dan lahko podaljša življenje, potrjujejo nove raziskave

Raziskave poudarjajo, da za pozitivne učinke na zdravje niso nujne velike in zahtevne spremembe življenjskega sloga.
Miroslav Cvjetičanin14. 1. 2026 | 11:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SKRITI SPROŽILCI

Zakaj se afte vračajo: od stresa in hrane do genov in imunskega sistema

Za nastanek aft je lahko kriva določena hrana, pogosto so povezane z virusnimi okužbami in težavami z imunskim sistemom.
23. 12. 2025 | 16:10
Lifestyle  |  Polet
BODIMO POZORNI

Ta ena številka lahko odloča o tem, kako dolgo boste živeli

Če poznate to vrednost, lahko naredite veliko za svoje srce, zdravje in daljše življenje.
Miroslav Cvjetičanin17. 12. 2025 | 06:56

Več iz teme

zdravjedolgo življenjerekreacijasedenježivljenjski slogzdrava prehrana
ZADNJE NOVICE
15:46
Bulvar  |  Domači trači
RAZVAJANJE

Spektakel pred kranjsko porodnišnico: poglejte, kako je pršel po ženo Marino in dojenčka (FOTO)

Novopečeni oče je v Kranju po ženo in novorojenčka prišel na način, ki ga pred porodnišnico ne vidimo pogosto.
28. 1. 2026 | 15:46
15:30
Šport  |  Tekme
EVROPSKO PRVENSTVO

Slovenski rokometaši igrajo z Islandci. Čeprav za polfinale potrebujejo čudež, je tekma zelo pomembna

Zmaga prinaša neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027. Slovenijo ob uspehu proti Islandiji v polfinale pelje le presenetljiva zmaga Švicarjev proti Švedom.
28. 1. 2026 | 15:30
15:28
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNO TVEGANO OBMOČJE

Policija označila Metelkovo za tvegano, oglasil se je tudi Janković

Župan Zoran Janković je poudaril, da po njegovih navedbah težava ni v samem avtonomnem kulturnem centru Metelkova: »Za samo Metelkovo pa pritožb ni.«
28. 1. 2026 | 15:28
15:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPREJEMAL PODKUPNINE

Kaj se dogaja na Ptuju?! Pri uslužbencu banke našli zlato in gore gotovine

S plačevanjem podkupnin naj bi podjetniki prišli do ugodnejših kreditnih pogojev ...
28. 1. 2026 | 15:16
15:15
Novice  |  Slovenija
DRUŠTVO OZA

Azbestne plošče ter cevi še vedno uporabljajo marsikje v Sloveniji

Društvo obolelih zaradi azbesta je bilo pred 30 leti osrednji pobudnik zakona o prepovedi proizvodnje azbestnih izdelkov in ureditvi pravic obolelih.
Milka Bizovičar28. 1. 2026 | 15:15
15:14
Bulvar  |  Tuji trači
DRAMA SE NADALJUJE

Po poroki Brooklynu Beckhamu postavila ultimat: »Ali jaz ali ona«

Nicola in njena družina naj bi zaradi Victorie odvihrali s poroke.
28. 1. 2026 | 15:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki