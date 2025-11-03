  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MALE SIVE CELICE

Tri preproste navade za boljši spomin

Strokovnjaki trdijo, da zdravju možganov koristi zlasti ena stvar.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Olga Peshkova/Gettyimages

FOTO: Olga Peshkova/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Olga Peshkova/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 3. 11. 2025 | 15:00
1:58
A+A-

Spomin je izjemno zapletena možganska funkcija, ki nam omogoča shranjevanje in priklic informacij. Zdrav spomin je ključen za odločanje, reševanje težav in delovanje nasploh. V grobem ločimo med dvema vrstama spomina:

  • Kratkoročni: oblika delovnega spomina, ki nam omogoča, da si za kratek čas zapomnimo nekaj, kar smo pravkar slišali, videli ali prebrali.
  • Dolgoročni: nanaša se na dolgotrajno shranjevanje informacij. Medtem ko je kapaciteta kratkoročnega spomina omejena, lahko dolgoročni zadrži navidezno neomejeno količino podatkov.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Raziskave kažejo, da lahko določene življenjske strategije pomembno prispevajo k zaščiti in celo izboljšanju spomina.

Po pisanju portala Psychology Today so sledeče tri najboljše.

Ključnega pomena je kakovosten spanec

Raziskave kažejo, da je dober spanec bistven za dolgoročno utrjevanje spomina, prav tako pozitivno vpliva na kratkoročni spomin. Dolgotrajna slaba kakovost spanja je povezana z večjim tveganjem za različne motnje pomnjenja.

To pomeni, da je kakovosten spanec tisto, kar najbolj koristi našemu spominu.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Mediteranska prehrana zvest zaveznik dobrega spomina

Na splošno velja, da zdrava prehrana pomembno vpliva na delovanje možganov.

Raziskave kažejo, da tista po vzoru mediteranske diete (olivno olje, oreščki in semena, sveže sadje in zelenjava, ribe in perutnina, zmerno uživanje rdečega mesa) posebej varuje spomin in vse druge kognitivne funkcije.

FOTO: Olga Peshkova/Gettyimages
FOTO: Olga Peshkova/Gettyimages

Gibanje kot del vsakdanje rutine

Tako kot zdrava prehrana je tudi redna telesna vadba povezana z boljšim delovanjem možganov.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Vključitev gibanja v vsakodnevno rutino je ena najmočnejših oblik zaščite spomina, telesna dejavnost pozitivno vpliva tako na kratkoročnega kot dolgoročnega.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MENOPAVZA

To se med menopavzo dogaja z možgani

Nevroznanstvenica Lisa Mosconi v knjigi Možgani v menopavzi, ki je nedavno izšla pri založbi UMco, pokaže, da hormonske spremembe ne vplivajo le na reproduktivne organe, ampak dobesedno preoblikujejo možgane: njihovo presnovo, povezave in delovanje. To je, kot pravi, druga puberteta, ki lahko prinese meglo, utrujenost in pozabljivost, a tudi novo jasnost in zrelost, če le razumemo, kaj se v telesu dogaja.
26. 10. 2025 | 06:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA PREHRANA

Kostna juha namesto kave ali zakaj bi jo morali jesti večkrat

Kostna juha je v zadnjem času postala zelo priljubljena, razlog za to pa je dejstvo, da prinaša številne koristi za zdravje.
29. 10. 2025 | 15:00
Lifestyle  |  Polet
TO MORAMO NUJNO VEDETI

Kakšna večerja je najboljša večerja? Razkrivamo, kaj jesti in česa se izogibati

Strokovnjaki opozarjajo, da večerja ne sme biti ne preobilna ne prelahka.
Miroslav Cvjetičanin26. 10. 2025 | 11:00

Več iz teme

spominpomnenjemožganispanjezdrava prehranatrening
ZADNJE NOVICE
17:17
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NOVICE

Do srede raste Luna, še vedno smo v intenzivnem škorpijonskem obdobju

Polna luna je tokrat na 13. stopinji bika.
3. 11. 2025 | 17:17
17:04
Novice  |  Slovenija
OSNOVNE ŠOLE

Takšno je stanje na dolenjskih osnovnih šolah prvi dan po krompirjevih počitnicah

Vinko Logaj je pozval, naj šole ministrstvu v desetih dneh sporočijo, ali potrebujejo varnostnike.
3. 11. 2025 | 17:04
17:00
Bulvar  |  Suzy
ITALIJO OBOŽUJEJO

Popotnik Grega Skočir z družino na jugu Italije (Suzy)

Navdušeni popotniki so med drugim obiskali Neapelj.
3. 11. 2025 | 17:00
16:36
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZA

V prestolnici se je delno porušil stolp! Več oseb evakuiranih, eden ujet v ruševinah (FOTO, VIDEO)

Enega od evakuiranih delavcev so reševalci odpeljali v bolnišnico in je v kritičnem stanju.
3. 11. 2025 | 16:36
16:22
Bulvar  |  Domači trači
VISOKI KRITERIJI

Renata Saje pokazala bivšega in javno vprašala Špelo Grošelj to

K deljenju fotografije na družbenih omrežjih jo je spodbudila prav Špela Grošelj.
3. 11. 2025 | 16:22
16:03
Šport  |  Odmevi
NASILNO OBRAČUNALI

Napad na nogometni tekmi: huligani vdrli na igrišče in igralcu razbili lobanjo

Po poročanju tamkajšnjih medijev se je nasilje začelo, ko je enega od igralcev nasprotnik zbil in udaril z glavo ...
3. 11. 2025 | 16:03

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Bo v treh letih konec napadov?

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki