Tri preproste navade za boljši spomin

Spomin je izjemno zapletena možganska funkcija, ki nam omogoča shranjevanje in priklic informacij. Zdrav spomin je ključen za odločanje, reševanje težav in delovanje nasploh. V grobem ločimo med dvema vrstama spomina:

Kratkoročni: oblika delovnega spomina, ki nam omogoča, da si za kratek čas zapomnimo nekaj, kar smo pravkar slišali, videli ali prebrali.

oblika delovnega spomina, ki nam omogoča, da si za kratek čas zapomnimo nekaj, kar smo pravkar slišali, videli ali prebrali. Dolgoročni: nanaša se na dolgotrajno shranjevanje informacij. Medtem ko je kapaciteta kratkoročnega spomina omejena, lahko dolgoročni zadrži navidezno neomejeno količino podatkov.

FOTO: Gettyimages

Raziskave kažejo, da lahko določene življenjske strategije pomembno prispevajo k zaščiti in celo izboljšanju spomina.

Po pisanju portala Psychology Today so sledeče tri najboljše.

Ključnega pomena je kakovosten spanec

Raziskave kažejo, da je dober spanec bistven za dolgoročno utrjevanje spomina, prav tako pozitivno vpliva na kratkoročni spomin. Dolgotrajna slaba kakovost spanja je povezana z večjim tveganjem za različne motnje pomnjenja.

To pomeni, da je kakovosten spanec tisto, kar najbolj koristi našemu spominu.

FOTO: Gettyimages

Mediteranska prehrana zvest zaveznik dobrega spomina

Na splošno velja, da zdrava prehrana pomembno vpliva na delovanje možganov.

Raziskave kažejo, da tista po vzoru mediteranske diete (olivno olje, oreščki in semena, sveže sadje in zelenjava, ribe in perutnina, zmerno uživanje rdečega mesa) posebej varuje spomin in vse druge kognitivne funkcije.

FOTO: Olga Peshkova/Gettyimages

Gibanje kot del vsakdanje rutine

Tako kot zdrava prehrana je tudi redna telesna vadba povezana z boljšim delovanjem možganov.

FOTO: Gettyimages

Vključitev gibanja v vsakodnevno rutino je ena najmočnejših oblik zaščite spomina, telesna dejavnost pozitivno vpliva tako na kratkoročnega kot dolgoročnega.