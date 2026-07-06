Tudi kava: deset za zdravje jeter odličnih živil (FOTO)

Jetra so eden najpomembnejših organov v našem telesu. Opravljajo številne ključne naloge: od proizvodnje beljakovin, holesterola in žolča do shranjevanja vitaminov, mineralov in ogljikovih hidratov. Poleg tega razgrajujejo strupene snovi, ki so prisotne v alkoholnih pijačah, zdravilih ali nastanejo kot stranski produkti presnove. Zato je ohranjanje zdravih jeter za splošno zdravje izjemno pomembno, Miss zdrava pa navaja, da pri tem lahko pomagajo naslednja živila.

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Kava

Za zdravje jeter ena najboljših pijač. Raziskave so pokazale, da pitje kave ščiti ta organ pred različnimi boleznimi in je učinkovita tudi pri ljudeh, ki že imajo z njim težave. Številne študije so pokazale, da uživanje kave zmanjšuje tveganje za cirozo oziroma trajne poškodbe pri osebah s kroničnimi boleznimi jeter. Prav tako lahko zmanjša tveganje za razvoj ene najpogostejših oblik raka jeter ter ugodno vpliva na vnetja in bolezni. Kava zmanjšuje vnetja in povečuje raven antioksidanta glutationa. Antioksidanti nevtralizirajo škodljive proste radikale, ki nastajajo v telesu in lahko poškodujejo celice. Čeprav ima kava v zmernih količinah številne koristi za zdravje, so jetra eden od organov, ki jim najbolj koristi.

Zeleni čaj

Velja za zelo koristnega za zdravje, dokazi pa kažejo, da ima lahko še posebej ugoden vpliv na jetra. Velika japonska raziskava je pokazala, da je pitje od pet do deset skodelic zelenega čaja dnevno povezano z boljšimi kazalniki zdravja jeter. Drug pregled raziskav je ugotovil, da imajo tisti, ki pijejo zeleni čaj, manjše tveganje za razvoj raka jeter. Najmanjše tveganje so zaznali pri osebah, ki so dnevno popili štiri ali več skodelic.

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Grenivka

V sebi skriva antioksidante, ki naravno ščitijo jetra. Med najpomembnejšimi sta naringenin in naringin, za katera so raziskave na živalih pokazale, da pomagata varovati ta organ. Njuno delovanje temelji predvsem na zmanjševanju vnetij in zaščiti celic. Študije kažejo tudi, da lahko zmanjšata razvoj jetrne fibroze, škodljivega stanja, pri katerem se v jetrih kopiči preveč vezivnega tkiva. Čeprav so raziskave na ljudeh še omejene, dosedanji dokazi nakazujejo, da je grenivka lahko koristna za ohranjanje zdravja našega telesnega filtra.

Borovnice in brusnice

Borovnice in brusnice vsebujejo antocianine, antioksidante, ki jim dajejo značilno barvo. Ti so povezani s številnimi koristmi za zdravje. Več raziskav na živalih je pokazalo, da lahko sveže borovnice in brusnice ter njihovi izvlečki ali sokovi pomagajo ohranjati zdrava jetra. Redno uživanje teh jagodičastih sadežev pomaga telesu zagotoviti pomembne antioksidante in podpreti delovanje jeter.

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Grozdje

Grozdje, zlasti rdeče in vijolično, telesu zagotavlja številne koristne rastlinske spojine. Najbolj znan med njimi je resveratrol, ki ima številne ugodne učinke na zdravje. Raziskave so pokazale, da lahko grozdje in grozdni sok zmanjšujeta vnetja, preprečujeta poškodbe jeter ter povečujeta raven antioksidantov v telesu.

Sok rdeče pese

Sok rdeče pese je bogat vir nitratov in antioksidantov, imenovanih betalaini. Ti ugodno vplivajo na zdravje srca ter zmanjšujejo oksidativni stres in vnetja. Čeprav se večina raziskav osredotoča predvsem na njen sok, je smiselno domnevati, da ima podobne koristi tudi uživanje kuhane ali vložene rdeče pese.

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Križnice

Poljščine, kot so brstični ohrovt, brokoli, cvetača in ohrovt, so znane po visoki vsebnosti vlaknin in značilnem okusu. Raziskave na živalih so pokazale, da lahko pomagajo jetra zaščititi pred poškodbami. Tudi pri ljudeh so bili zaznani pozitivni učinki, zlasti pri uživanju kuhanega brstičnega ohrovta. Nedavna raziskava pri moških z zamaščenimi jetri je pokazala, da izvleček brokolija izboljšuje raven jetrnih encimov in zmanjšuje oksidativni stres.

Oreščki

Vsebujejo veliko zdravih maščob, vitamina E, antioksidantov in drugih koristnih rastlinskih spojin. Zaradi te bogate hranilne sestave pozitivno vplivajo na zdravje srca, po nekaterih raziskavah pa tudi jeter. Šestmesečna opazovalna študija pri osebah z nealkoholno zamaščenostjo jeter je pokazala, da je redno uživanje oreščkov povezano z izboljšanimi vrednostmi jetrnih encimov.

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Mastne ribe

V mastnih ribah prisotne omega-3 maščobne kisline zmanjšujejo vnetja in so povezane z manjšim tveganjem za bolezni srca. Te zdrave maščobe koristijo tudi jetrom. Raziskave kažejo, da pomagajo preprečevati kopičenje maščob v jetrih, ohranjajo normalne ravni jetrnih encimov, zmanjšujejo vnetja in izboljšujejo občutljivost na inzulin.

Olivno olje

Zaradi številnih pozitivnih učinkov na srce in presnovo ugodno pa vpliva tudi na jetra, velja za eno najbolj zdravih živil. Manjša raziskava pri osebah z nealkoholno zamaščenostjo jeter je pokazala, da je uživanje ene čajne žličke olivnega olja na dan izboljšalo ravni jetrnih encimov in zmanjšalo količino maščob v jetrih. Pri sodelujočih je bilo zaznati tudi manj kopičenja maščob in boljši pretok krvi skozi jetra.

Če želite poskrbeti za zdravje jeter, je smiselno ta živila redno vključevati v uravnoteženo prehrano. Jetra namreč vsak dan opravljajo izjemno zahtevno delo, zato si zaslužijo dobro podporo, ki jo zagotavljajo tudi izbrana živila.