Tudi oči potrebujejo počitek

Svetovni dan vida, ki je vsako leto drugi četrtek v oktobru, je namenjen ozaveščanju o pomenu zdravja oči, preprečevanju izgube vida in dostopnosti oskrbe. Oči so danes skoraj ves dan zaposlene: zjutraj pogledamo telefon, pri delu strmimo v računalnik, pozneje v televizijo ali spet v telefon. Večina nas dobro pozna občutek utrujenih, pekočih ali suhih oči, morda tudi glavobol in občasno zamegljen vid, ki jih prinesejo taki dnevi. To praviloma ni bolezen, ampak posledica dolgotrajne obremenitve oči in vidnega sistema.
Svetovni dan vida je priložnost za opozarjanje na pomen skrbi zanj.
Pri gledanju v zaslon je pogled večino časa usmerjen na bližnjo, precej majhno površino, oči pa morajo ves čas ohranjati ostrino. Poleg tega pri delu z zaslonom pogosto mežikamo manj kot sicer, zato se očesna površina hitreje izsuši. Težave lahko povečajo še bleščanje, neustrezna osvetlitev, neprimerna razdalja do zaslona in dolgotrajno delo brez odmora. Zasloni sami po sebi niso nekaj, česar bi se morali bati, pomembno pa je, kako jih uporabljamo.
Toda za zdravje oči niso pomembne samo tovrstne vsakodnevne navade, saj nanje vpliva zdravje celotnega telesa. Sladkorna bolezen lahko poškoduje mrežnico, pomembna sta tudi urejen krvni tlak in skrb za žilje, kajenje pa povečuje tveganje za nekatere očesne bolezni. K zdravju oči prispevajo tudi uravnotežena prehrana, zaščita pred močnim ultravijoličnim sevanjem in splošno zdrave življenjske navade.
Nenadna izguba ali izrazito poslabšanje vida zahtevata hitro zdravniško obravnavo.
Slabšega vida zato ni dobro vedno pripisati zaslonom ali letom. S staranjem je sicer običajna presbiopija, zaradi katere težje izostrimo na bližino, vendar se lahko pojavijo tudi siva mrena, pri kateri očesna leča postaja motna in vid vse bolj zamegljen, glavkom, ki poškoduje vidni živec, ali starostna degeneracija makule, pri kateri je prizadet osrednji del mrežnice, odgovoren za oster centralni vid. Pri sladkorni bolezni lahko nastane diabetična retinopatija, ki zaradi sprememb na drobnih žilah mrežnice postopoma pride do okvare vida. Nekatere od teh bolezni se razvijajo počasi in dolgo ne povzročajo očitnih težav, zato je pomembno, da se ne zanašamo samo na to, kako dobro trenutno vidimo.
Na pregled je smiselno iti ob novem ali vztrajnem poslabšanju vida, težavah pri branju, delu ali vožnji ter takrat, ko obstaja večje tveganje za očesne bolezni. Nenadna izguba ali izrazito poslabšanje vida, nove motnje, bliski, izpad dela vidnega polja ali občutek zavese pred očesom zahtevajo hitro zdravniško obravnavo.