Tudi oči potrebujejo počitek

Svetovni dan vida, ki je vsako leto drugi četrtek v oktobru, je namenjen ozaveščanju o pomenu zdravja oči, preprečevanju izgube vida in dostopnosti oskrbe. Oči so danes skoraj ves dan zaposlene: zjutraj pogledamo telefon, pri delu strmimo v računalnik, pozneje v televizijo ali spet v telefon. Večina nas dobro pozna občutek utrujenih, pekočih ali suhih oči, morda tudi glavobol in občasno zamegljen vid, ki jih prinesejo taki dnevi. To praviloma ni bolezen, ampak posledica dolgotrajne obremenitve oči in vidnega sistema.

Svetovni dan vida je priložnost za opozarjanje na pomen skrbi zanj.

Pri gledanju v zaslon je pogled večino časa usmerjen na bližnjo, precej majhno površino, oči pa morajo ves čas ohranjati ostrino. Poleg tega pri delu z zaslonom pogosto mežikamo manj kot sicer, zato se očesna površina hitreje izsuši. Težave lahko povečajo še bleščanje, neustrezna osvetlitev, neprimerna razdalja do zaslona in dolgotrajno delo brez odmora. Zasloni sami po sebi niso nekaj, česar bi se morali bati, pomembno pa je, kako jih uporabljamo.

Na pregled se odpravimo ob težavah, pa tudi če imamo katerega od dejavnikov tveganja. FOTO: Nd3000/ Getty Images

Ko ni samo utrujenost

Očem privoščimo preproste odmore. Pri daljšem delu je dobro pogled večkrat odmakniti od zaslona in ga usmeriti v daljavo: približno vsakih 20 minut za 20 sekund pogledamo nekaj, kar je oddaljeno vsaj 20 čevljev oziroma približno šest metrov. Pomaga tudi zavestno pogostejše mežikanje. Zaslon naj bo na primerni razdalji in obrnjen tako, da na njem ni motečih odsevov, prostor naj bo dovolj osvetljen. Pomembno je tudi, da po več urah računalnika odmora ne namenimo samo drugemu zaslonu. Prijetnejša sprememba je pogled skozi okno, na vrt, v park ali gozd. Narava sicer ni čudežno zdravilo za oči, vendar jim ponuja drugačno vidno izkušnjo. Pogled lahko potuje med bližnjimi in oddaljenimi predmeti, po širokem prostoru in različnih podrobnostih, namesto da je ves čas usmerjen na majhno površino pred nami. Tudi naravna dnevna svetloba je drugačna od svetlobe zaslona. Zato je nekaj časa na prostem dobrodošel oddih, še posebno po dolgotrajnem delu na blizu. Pri otrocih je več časa na prostem povezano tudi z manjšim tveganjem za razvoj kratkovidnosti.

Toda za zdravje oči niso pomembne samo tovrstne vsakodnevne navade, saj nanje vpliva zdravje celotnega telesa. Sladkorna bolezen lahko poškoduje mrežnico, pomembna sta tudi urejen krvni tlak in skrb za žilje, kajenje pa povečuje tveganje za nekatere očesne bolezni. K zdravju oči prispevajo tudi uravnotežena prehrana, zaščita pred močnim ultravijoličnim sevanjem in splošno zdrave življenjske navade.

Nenadna izguba ali izrazito poslabšanje vida zahtevata hitro zdravniško obravnavo.

Slabšega vida zato ni dobro vedno pripisati zaslonom ali letom. S staranjem je sicer običajna presbiopija, zaradi katere težje izostrimo na bližino, vendar se lahko pojavijo tudi siva mrena, pri kateri očesna leča postaja motna in vid vse bolj zamegljen, glavkom, ki poškoduje vidni živec, ali starostna degeneracija makule, pri kateri je prizadet osrednji del mrežnice, odgovoren za oster centralni vid. Pri sladkorni bolezni lahko nastane diabetična retinopatija, ki zaradi sprememb na drobnih žilah mrežnice postopoma pride do okvare vida. Nekatere od teh bolezni se razvijajo počasi in dolgo ne povzročajo očitnih težav, zato je pomembno, da se ne zanašamo samo na to, kako dobro trenutno vidimo.

Na pregled je smiselno iti ob novem ali vztrajnem poslabšanju vida, težavah pri branju, delu ali vožnji ter takrat, ko obstaja večje tveganje za očesne bolezni. Nenadna izguba ali izrazito poslabšanje vida, nove motnje, bliski, izpad dela vidnega polja ali občutek zavese pred očesom zahtevajo hitro zdravniško obravnavo.

Ko za branje potrebujemo povečevalno steklo, je skrajni čas za ukrepanje. FOTO: Aramyan/Getty Images