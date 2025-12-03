Tudi pozimi pazimo na oči: dobro se je izogibati drgnjenju ali dotikanj

Na oči moramo paziti vse leto, tudi pozimi. Strokovnjaki poudarjajo, da v tem letnem času na zdravje oči lahko vpliva več različnih dejavnikov. Predvsem suh in hladen zrak, ki ga je pozimi na pretek, tudi izpostavljenost UV-žarkom, predvsem na zasneženih območjih, zaradi bele podlage je tam odboj sončnih žarkov večji. To pa lahko, če tam ne nosimo sončnih očal, poškoduje oči. Oziroma se lahko pojavi snežna slepota.

Predolgo gledanje v ekran lahko škoduje. FOTO: Getty Images

Ker se pozimi dlje zadržujemo v zaprtih prostorih, smo s tem bolj izpostavljeni ogrevanim prostorom in posledično bolj suhemu zraku. Zaradi tega se lahko pojavijo suhe oči. V takih primerih pomagajo kapljice za oči oziroma umetne solze. V zaprtih prostorih se izogibamo previsokim temperaturam ter uporabi ventilatorjev in prepihu.

Zaradi predolgega gledanja v ekran manj mežikamo, posledično so oči bolj suhe.

Stanovanje in druge prostore, v katerih preživimo več časa, pozimi večkrat prezračimo. S tem bomo pregnali tudi alergene, kot sta živalska dlaka ali prah, ki lahko povzročajo srbeče, solzne in razdražene oči.

Jejte zdravo in pijte vodo

Za zdravje oči veliko naredimo tudi z uravnoteženo in zdravo prehrano, saj jim na tak način zagotovimo dovolj potrebnih hranil. Ne pozabimo na hidracijo. Na dan spijmo vsaj osem kozarcev vode. Ves čas skrbimo za ustrezno higieno obraza in oči. Dobro se je izogibati drgnjenju ali dotikanju oči, saj s tem preprečimo širjenje bakterij in mikrobov.

Na oči negativno vpliva tudi predolgo gledanje v računalniški zaslon ali zaslon mobilnega telefona. Znano je, da zaradi predolgega gledanja v ekran manj mežikamo, posledično so oči bolj suhe. Da bi to preprečili, strokovnjaki svetujejo, da pred računalnikom sedimo pokonci. Ramena naj bodo sproščena, vrat vzravnan, pogled usmerjen naprej. Zelo hitro mežikajmo od deset do 15 sekund, nato pa počasi in nežno zaprimo oči. To ponavljajmo, dokler ne začutimo, da je izginila neprijetna napetost okoli oči. Med dolgotrajnim gledanjem v zaslon strokovnjaki tudi svetujejo uporabo pravila 20/20/20. To pomeni, da vsakih 20 minut poglejmo stran od zaslona in se za 20 sekund zazremo v razdaljo približno 20 metrov. Ta kratki odmor pomaga pri lajšanju obremenitev in zmanjšanju utrujenosti oči.

Na zasneženih območjih nosimo sončna očala. FOTO: Maki_shmaki/Getty Images

Če nosimo kontaktne leče, jih vsaj občasno pozimi raje zamenjamo za očala. Preveč suhe kontaktne leče lahko dražijo oči in povzročijo resne težave, kot so okužbe ali odrgnine.