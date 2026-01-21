Tudi ti manj znani znaki kažejo na oslabljen imunski sistem

Imunski sistem je ključnega pomena za zaščito našega telesa pred različnimi okužbami in boleznimi. Ko oslabi, postanemo bolj dovzetni za različne bolezni. Pomembno je, da znamo prepoznati znake oslabljene imunosti, saj je to prvi korak k iskanju ustrezne pomoči. Kako torej vemo, da naš imunski sistem potrebuje podporo? Ko pogosto zbolimo za prehladom, gripo, okužbami dihal ali bakterijskimi okužbami, to lahko pomeni, da naš imunski sistem ne deluje učinkovito. Osebe z oslabljenim imunskim sistemom so bolj dovzetne za okužbe, ki jih sicer hitro premagamo. Če kljub zadostnemu počitku občutimo nepojasnjeno utrujenost, je to lahko znak, da naš imunski sistem ni optimalen. Veliko energije porabi za boj proti okužbam, to pa nas lahko pusti brez moči.

Pogoste prebavne težave lahko kažejo na šibek imunski sistem.

Se vam rane ali praske celijo dlje kot običajno? Dolgo celjenje ran lahko kaže na to, da imunski sistem ne more učinkovito regenerirati telesa, da mu primanjkuje virov za hitro obnavljanje tkiv. Tudi pogoste prebavne težave, kot so driska, zaprtje ali napihnjenost, so lahko znak. Imunski sistem ima pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja naših prebavil. Če je šibek, se to lahko kaže v kroničnih prebavnih težavah. Tudi če se soočamo z nenehnimi kožnimi težavami, je to lahko znak oslabljenega imunskega sistema, prav tako pogoste bolečine v mišicah ali sklepih, tudi brez očitnih poškodb ali napora.

Je ključnega pomena za zaščito telesa pred boleznimi.

Med znaki je še otekanje bezgavk, če so bezgavke otečene dlje, je priporočljivo obiskati zdravnika. Oslabljen imunski sistem lahko povzroči prekomerne alergijske reakcije. Če postane preobčutljiv, lahko reagira na snovi, ki jih sicer obravnava kot neškodljive, kot so cvetni prah, prah ali živalska dlaka. Če opazimo, da se ti znaki ponavljajo ali se poslabšajo, se posvetujmo z zdravnikom. Opravil bo potrebne preiskave, denimo krvne teste, da oceni delovanje našega imunskega sistema in nam svetuje o nadaljnjih korakih. Da bi ga obdržali v dobri kondiciji, poskrbimo za zdravo prehrano, redno telesno aktivnost, dovolj spanja in obvladovanje stresa.

Imunski sistem nas varuje pred okužbami. FOTO: Rasi Bhadramani/Getty Images