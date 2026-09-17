Tudi zdravniki so presenečeni: velika študija razkrila, katero meso povečuje tveganje za raka

Vse več raziskav kaže na povezavo med uživanjem mesa in povečanim tveganjem za nekatere vrste raka. Rezultati dosedanjih raziskav niso bili vedno enotni, zato so raziskovalci v novi veliki študiji podrobneje preučili, kako je uživanje različnih vrst mesa povezano z adenokarcinomom želodca in požiralnika, torej rakom, ki se razvije iz žleznih celic. Študija, objavljena v reviji International Journal of Cancer, je vključevala podatke 450.112 ljudi, katerih zdravstveno stanje in prehranjevalne navade so spremljali povprečno 14 let.

Rezultati so pokazali precej jasno povezavo med večjim uživanjem mesnih izdelkov in pogostostjo nekaterih vrst raka. Raziskovalci so ugotovili, da je večji vnos predelanega mesa povezan z večjim tveganjem za raka želodca in adenokarcinom požiralnika. Po izračunih raziskovalcev je vsakih dodatnih 30 gramov predelanega mesa na dan povezan z devet odstotkov večjim tveganjem za raka želodca in 13 odstotkov večjim tveganjem za adenokarcinom požiralnika.

Rezultati so pokazali precej jasno povezavo med večjim uživanjem mesnih izdelkov in pogostostjo nekaterih vrst raka. FOTO: Marcociannarel, Getty Images/istockphoto

Adenokarcinom požiralnika je v zadnjih letih vse pogostejši in je trenutno 11. najpogostejši rak na svetu, navajajo podatki, navedeni v študiji. Rak želodca je medtem na petem mestu.

Povezave z rdečim mesom niso potrdili

Raziskovalci so ločeno preučevali tudi uživanje nepredelanega rdečega in belega mesa. Pri rdečem mesu niso našli statistično pomembne povezave z omenjenima vrstama raka.

Presenetljiv pa je bil rezultat pri belem mesu. Pri ženskah so ugotovili povezavo med večjim uživanjem belega mesa in rakom želodca. Vsakih dodatnih 20 gramov belega mesa na dan je bilo povezanih z 20 odstotkov večjim tveganjem za raka želodca. Podobne povezave pri moških niso ugotovili.

Kaj bi lahko bil vzrok?

Možni mehanizmi, ki bi lahko prispevali k razvoju raka pri uživanju predelanega mesa, so že precej dobro raziskani. Med prebavo rdečega mesa nastajajo določene kemične spojine, ki lahko poškodujejo DNK in povečajo oksidativni stres v celicah. Pomembno vlogo bi lahko imeli tudi postopki predelave in shranjevanja mesa. Raziskovalci izpostavljajo tudi večji vnos soli, ki je pogosto povezan z uživanjem mesnih izdelkov. Sol lahko poškoduje želodčno sluznico ter povzroči draženje in vnetje.

Večji vnos predelanega mesa povezan z večjim tveganjem za raka želodca in adenokarcinom požiralnika. FOTO: Thinkstock Getty Images/iStockphoto

Povezava med belim mesom in rakom želodca pri ženskah ostaja precej manj jasna. Ena od možnih razlag so rakotvorne snovi, ki nastajajo med kuhanjem, pa tudi produkti razgradnje beljakovin. Avtorji poudarjajo, da je treba morebitne učinke belega mesa na tveganje za raka podrobneje raziskati. Kljub velikemu številu sodelujočih in dolgemu obdobju spremljanja ima študija tudi pomembne omejitve. Prehranjevalne navade udeležencev so ocenili le na začetku raziskave, zato ni mogoče izključiti možnosti, da so se njihove prehranjevalne navade pozneje spremenile.

Rezultati sami po sebi ne dokazujejo vzročne povezave med uživanjem mesa in rakom. Vendar raziskovalci menijo, da se glede na ugotovitve prejšnjih raziskav dokazi o morebitnih tveganjih, zlasti tistih, povezanih s predelanim mesom, krepijo.

Po njihovem mnenju bi morale prihodnje raziskave pojasniti biološke mehanizme, ki so v ozadju teh povezav. Takšne ugotovitve bi lahko pomagale tudi pri oblikovanju prehranskih priporočil, katerih cilj bi bil zmanjšati tveganje za raka.