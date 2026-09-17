  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MESO POD DROBNOGLEDOM

Tudi zdravniki so presenečeni: velika študija razkrila, katero meso povečuje tveganje za raka

In prav tisto, za katero menimo, da je najbolj zdravo.
Hrenovke rešijo zagato FOTO: Thinkstock Getty Images

Hrenovke rešijo zagato FOTO: Thinkstock Getty Images

Večji vnos predelanega mesa povezan z večjim tveganjem za raka želodca in adenokarcinom požiralnika. FOTO: Thinkstock Getty Images/iStockphoto

Večji vnos predelanega mesa povezan z večjim tveganjem za raka želodca in adenokarcinom požiralnika. FOTO: Thinkstock Getty Images/iStockphoto

Rezultati so pokazali precej jasno povezavo med večjim uživanjem mesnih izdelkov in pogostostjo nekaterih vrst raka. FOTO: Marcociannarel, Getty Images/istockphoto

Rezultati so pokazali precej jasno povezavo med večjim uživanjem mesnih izdelkov in pogostostjo nekaterih vrst raka. FOTO: Marcociannarel, Getty Images/istockphoto

Hrenovke rešijo zagato FOTO: Thinkstock Getty Images
Večji vnos predelanega mesa povezan z večjim tveganjem za raka želodca in adenokarcinom požiralnika. FOTO: Thinkstock Getty Images/iStockphoto
Rezultati so pokazali precej jasno povezavo med večjim uživanjem mesnih izdelkov in pogostostjo nekaterih vrst raka. FOTO: Marcociannarel, Getty Images/istockphoto
A. G.
 17. 9. 2026 | 11:15
3:42
A+A-

Vse več raziskav kaže na povezavo med uživanjem mesa in povečanim tveganjem za nekatere vrste raka. Rezultati dosedanjih raziskav niso bili vedno enotni, zato so raziskovalci v novi veliki študiji podrobneje preučili, kako je uživanje različnih vrst mesa povezano z adenokarcinomom želodca in požiralnika, torej rakom, ki se razvije iz žleznih celic. Študija, objavljena v reviji International Journal of Cancer, je vključevala podatke 450.112 ljudi, katerih zdravstveno stanje in prehranjevalne navade so spremljali povprečno 14 let.

Rezultati so pokazali precej jasno povezavo med večjim uživanjem mesnih izdelkov in pogostostjo nekaterih vrst raka. Raziskovalci so ugotovili, da je večji vnos predelanega mesa povezan z večjim tveganjem za raka želodca in adenokarcinom požiralnika. Po izračunih raziskovalcev je vsakih dodatnih 30 gramov predelanega mesa na dan povezan z devet odstotkov večjim tveganjem za raka želodca in 13 odstotkov večjim tveganjem za adenokarcinom požiralnika.

Rezultati so pokazali precej jasno povezavo med večjim uživanjem mesnih izdelkov in pogostostjo nekaterih vrst raka. FOTO: Marcociannarel, Getty Images/istockphoto
Rezultati so pokazali precej jasno povezavo med večjim uživanjem mesnih izdelkov in pogostostjo nekaterih vrst raka. FOTO: Marcociannarel, Getty Images/istockphoto

Adenokarcinom požiralnika je v zadnjih letih vse pogostejši in je trenutno 11. najpogostejši rak na svetu, navajajo podatki, navedeni v študiji. Rak želodca je medtem na petem mestu.

Povezave z rdečim mesom niso potrdili

Raziskovalci so ločeno preučevali tudi uživanje nepredelanega rdečega in belega mesa. Pri rdečem mesu niso našli statistično pomembne povezave z omenjenima vrstama raka.

Presenetljiv pa je bil rezultat pri belem mesu. Pri ženskah so ugotovili povezavo med večjim uživanjem belega mesa in rakom želodca. Vsakih dodatnih 20 gramov belega mesa na dan je bilo povezanih z 20 odstotkov večjim tveganjem za raka želodca. Podobne povezave pri moških niso ugotovili.

Kaj bi lahko bil vzrok?

Možni mehanizmi, ki bi lahko prispevali k razvoju raka pri uživanju predelanega mesa, so že precej dobro raziskani. Med prebavo rdečega mesa nastajajo določene kemične spojine, ki lahko poškodujejo DNK in povečajo oksidativni stres v celicah. Pomembno vlogo bi lahko imeli tudi postopki predelave in shranjevanja mesa. Raziskovalci izpostavljajo tudi večji vnos soli, ki je pogosto povezan z uživanjem mesnih izdelkov. Sol lahko poškoduje želodčno sluznico ter povzroči draženje in vnetje.

Večji vnos predelanega mesa povezan z večjim tveganjem za raka želodca in adenokarcinom požiralnika. FOTO: Thinkstock Getty Images/iStockphoto
Večji vnos predelanega mesa povezan z večjim tveganjem za raka želodca in adenokarcinom požiralnika. FOTO: Thinkstock Getty Images/iStockphoto

Povezava med belim mesom in rakom želodca pri ženskah ostaja precej manj jasna. Ena od možnih razlag so rakotvorne snovi, ki nastajajo med kuhanjem, pa tudi produkti razgradnje beljakovin. Avtorji poudarjajo, da je treba morebitne učinke belega mesa na tveganje za raka podrobneje raziskati. Kljub velikemu številu sodelujočih in dolgemu obdobju spremljanja ima študija tudi pomembne omejitve. Prehranjevalne navade udeležencev so ocenili le na začetku raziskave, zato ni mogoče izključiti možnosti, da so se njihove prehranjevalne navade pozneje spremenile.

Rezultati sami po sebi ne dokazujejo vzročne povezave med uživanjem mesa in rakom. Vendar raziskovalci menijo, da se glede na ugotovitve prejšnjih raziskav dokazi o morebitnih tveganjih, zlasti tistih, povezanih s predelanim mesom, krepijo.

Po njihovem mnenju bi morale prihodnje raziskave pojasniti biološke mehanizme, ki so v ozadju teh povezav. Takšne ugotovitve bi lahko pomagale tudi pri oblikovanju prehranskih priporočil, katerih cilj bi bil zmanjšati tveganje za raka.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zdravjemesorakraziskavazdrava prehranaštudijabolezentveganjezdrava hranazdrave navadehranapredelano mesobelo mesorak želodcaadenokarcinom požiralnika
ZADNJE NOVICE
12:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Več kot 50 izzivov za otroke, vstop pa je brezplačen

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
12:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

»Moj otrok ne mara športa.« Morda ga prepriča veslanje

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
12:07
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GOLJUF NA KVADRAT

Neverjeten primer pri sosedih: 26-letnika sumijo kar 341 kaznivih dejanj, škode za 141.000 evrov

S ponarejenimi dokumenti naj bi prek spleta sklepal naročniške pogodbe pri različnih telekomunikacijskih operaterjih in tako izkoristil možnost nakupa mobilnih telefonov po precej nižjih cenah.
17. 9. 2026 | 12:07
12:03
Bulvar  |  Domači trači
NAVDUŠENI SLEDILCI

Je šel Vid (Thevidko) čez mejo? Tako se norčuje iz Serčiča, Siddharte in celo Damjana Murka (VIDEO)

Njegovi posnetki imajo številne oglede in odzive.
17. 9. 2026 | 12:03
12:00
Premium
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAJ DOMA

Preselimo jih v notranjost, po selitvi jih redno opazujemo

Poletje so preživele na terasi ali balkonu, zdaj pa lončnice čaka selitev; kako jih pripraviti na krajše dni, manj svetlobe in drugačne razmere v stanovanju.
Alenka Kociper17. 9. 2026 | 12:00
11:57
Novice  |  Svet
NEURJE

Neurje v Istri, pri Rovinju posneli ogromno vodno trombo, a poglejte pa šele prizore iz Umaga (VIDEO)

Pred Rovinjem so v četrtek zjutraj posneli veliko vodno trombo, medtem ko so nevihte dosegle tudi druge dele Istre.
17. 9. 2026 | 11:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal nikogar. Poglejte, kje je danes

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Podjetje ima več naročil kot leto prej

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
14. 9. 2026 | 09:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

»Moj otrok ne mara športa.« Morda ga prepriča veslanje

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UMETNA INTELIGENCA

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 12:57
Promo
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
15. 9. 2026 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

On bi hladil, ona ogrevala: sodoben dom zmore oboje

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Več kot 50 izzivov za otroke, vstop pa je brezplačen

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Strah pred izgubo nas oropa možnosti za rast

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
Promo
Novice  |  Svet
MISLI STROKOVNJAKA

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 13:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki