Tuji hišni ljubljenčki: nepovabljeni gostje na našem vrtu

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Ne škropimo vrta z eteričnimi olji, saj so lahko strupena za žival. FOTO: Helaine Weide/Getty Images

Ne škropimo vrta z eteričnimi olji, saj so lahko strupena za žival. FOTO: Helaine Weide/Getty Images

Psu onemogočimo vstop na gredice s fizičnimi preprekami. FOTO: Carol Yepes/Getty Images

Psu onemogočimo vstop na gredice s fizičnimi preprekami. FOTO: Carol Yepes/Getty Images

Avtomatski zalivalnik na lep način odžene pse in mačke. FOTO: Westend61/Getty Images

Avtomatski zalivalnik na lep način odžene pse in mačke. FOTO: Westend61/Getty Images

Ne škropimo vrta z eteričnimi olji, saj so lahko strupena za žival. FOTO: Helaine Weide/Getty Images
Psu onemogočimo vstop na gredice s fizičnimi preprekami. FOTO: Carol Yepes/Getty Images
Avtomatski zalivalnik na lep način odžene pse in mačke. FOTO: Westend61/Getty Images
Ajda Janovsky
 3. 8. 2026 | 18:00
3:26
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Pes ali mačka na vrt praviloma ne prihajata zato, da bi namerno povzročala škodo. Mačke privlačijo mehka, rahla zemlja, v katero lahko zakopljejo iztrebke, mirni kotički, ptice in glodavci. Psi lahko sledijo vonju hrane, drugim živalim ali oznakam, ki so jih na vrtu pustili drugi psi. Živali se bodo vračale tudi, če na prostem ostajajo posode s hrano, polne vreče smeti, odprt kompostnik ali hrana za ptice, raztresena po tleh. Prvi korak je zato odstranitev vsega, kar jih vabi.

Zunanje koše je treba dobro zapreti, kompost pa zaščititi s pokrovom ali mrežo. Ptičjo hrano postavimo dovolj visoko in počistimo semena, ki padejo na tla. Živali ne hranimo, niti samo enkrat, saj si lahko hitro zapomnijo, kje jih čaka obrok.

Psu onemogočimo vstop na gredice s fizičnimi preprekami. FOTO: Carol Yepes/Getty Images
Psu onemogočimo vstop na gredice s fizičnimi preprekami. FOTO: Carol Yepes/Getty Images

Luknja v ograji

Če na vrt redno zahaja sosedov pes, najprej preglejmo ograjo. Preverimo, ali so pod njo odprtine, ali se vrata popolnoma zapirajo in ali lahko pes ograjo preskoči ali se pod njo prikoplje.

Manjše odprtine lahko zapremo s čvrsto kovinsko mrežo. Če pes koplje, lahko spodnji del mreže deloma vkopljemo ali ga položimo vodoravno pod zemljo ob notranjem robu ograje. Vrtna vrata opremimo z zanesljivim zapiralom, ki ga žival ne more odriniti. Nizka okrasna ograjica velikega psa ne bo ustavila, lahko pa zaščiti posamezne grede, mlade sadike in otroški peskovnik. Pri izbiri ograje se izogibajmo ostrim žicam, konicam in materialom, ob katerih bi se žival lahko porezala ali zataknila.

Po spletu krožijo recepti s kisom, limono, čilijem, poprom, česnom in eteričnimi olji. Toda vse, kar ima neprijeten vonj, ni nujno varno za živali. Naftalinske kroglice oziroma sredstva proti moljem niso varen odganjalec. Vsebujejo pesticide, ki jih lahko vdihnejo, zaužijejo ali vsrkajo skozi kožo. Pri psu ali mački lahko povzročijo bruhanje, šibkost, težave z dihanjem, tresenje, krče ter poškodbe jeter in ledvic.

Na gredi kamenčki

Mačke je zaradi plezanja in skakanja težje ustaviti zgolj z običajno ograjo. Veliko lahko dosežemo tako, da jim greda ne ponuja prijetnega prostora za kopanje. Med rastline lahko položimo večje kamenčke, prod, grobe lesene sekance ali suhe vejice. Sveže posejane grede in mlade sadike zaščitimo z vrtno mrežo, ki mora biti dobro pritrjena in napeta, da se mačka vanjo ne more zaplesti.

Pomaga tudi gostejše sajenje. Če med rastlinami ni veliko gole zemlje, je prostor za kopanje manj privlačen. Za otroški peskovnik je nujen pokrov. Ta ne prepreči le obiskov mačk, temveč pesek zaščiti tudi pred drugimi živalmi, listjem in umazanijo. Eden od najbolj uporabnih humanih pripomočkov je vrtni škropilnik s tipalom gibanja. Ko zazna žival, sproži kratek in blag curek vode. Ta psa ali mačko preseneti, ne da bi ju poškodoval.

Avtomatski zalivalnik na lep način odžene pse in mačke. FOTO: Westend61/Getty Images
Avtomatski zalivalnik na lep način odžene pse in mačke. FOTO: Westend61/Getty Images

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