Spij čajček z limono in medom ter počivaj. To je eden najpogostejših stavkov, ki jih bodo v teh jesensko-zimskih dneh slišali vsi, ki bodo zaradi katerega od sezonskih virusov obležali v postelji. Kako uspešno se jim bomo ubranili, je odvisno tudi od tega, kako dobro deluje naš imunski sistem. K njegovemu delovanju poleg rednega gibanja pripomore ustrezna prehrana, bogata z vitamini in minerali.

Med najbolj znanimi vitamini za krepitev imunskega sistema je vitamin C.

Skrbimo za redno telovadbo. FOTO: Getty images

Od A do E

Med minerali, ki jih strokovnjaki označujejo za varuhe imunskega sistema, je cink. »Je nujen element, pomemben za normalno rast in razvoj organizma, nevrološke funkcije, reproduktivne funkcije, celjenje ran in normalno delovanje imunskega sistema,« pojasnjujejo na Nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si. »Bogat vir cinka so meso, morski sadeži, stročnice, oreški in razna semena,« dodajajo. Potrebe po njem so večje pri ljudeh z obolenji prebavil, vegetarijancih, ki s prehrano zaužijejo več fitinske kisline, ter ljudeh z odvisnostjo od alkohola, saj etanol zavira absorpcijo cinka. Pred kroničnimi vnetji in avtoimunskimi boleznimi ščiti selen, ki ga najdemo v brazilskih oreščkih, morski hrani, mesu in jetrih. »Večje potrebe po selenu imajo nosečnice in doječe matere, ljudje na posebnih dietah, bolniki na dializi, ljudje z okrnjeno absorpcijo hranil, osebe z enolično prehrano (vegani) ter tisti, ki uživajo energijsko in beljakovinsko siromašno hrano,« pojasnjujejo na portalu.

V boju proti okužbam telesu pomaga tudi vitamin E, ki spada med najučinkovitejša hranila za delovanje imunskega sistema, pomaga namreč ohranjati optimalno delovanje celic T. »Najbogatejši vir vitamina E so rastlinska živila, ki so bogata z nenasičenimi maščobnimi kislinami, predvsem rastlinska olja, oreški, kalčki, semena ter živila, ki so z vitaminom E obogatena,« navajajo na prehrana.si. Zaradi antioksidativnih lastnosti se uporablja tudi kot aditiv v živilih (E306–E309), zlasti v tistih z večjim deležem maščob. Raziskave kažejo, da lahko vitamin D upočasni razmnoževanje virusa, zmanjša vnetje in poveča raven celic T. Telo ga tvori ob izpostavljenosti soncu, a ker slednjega v teh dneh ni na pretek, se potrudimo, da ga v telo vnesemo s hrano. Med viri so mastne ribe, denimo postrv in losos, konzervirane sardine in tun, jajčni rumenjaki, gobe ter pomarančni sok.

Med najbolj znanimi vitamini za krepitev imunskega sistema je vitamin C. Deluje kot antioksidant in lahko telo zaščiti pred toksini, ki povzročajo vnetja. Najdemo ga v papriki, agrumih in ohrovtu. Ker je v številnih živilih, ga večina ljudi dobi dovolj s prehrano. Strokovnjaki poudarjajo, da prehranskih dopolnil večinoma ne potrebujemo, razen če jih svetuje zdravnik. Za imunski sistem sta pomembna tudi vitamina A in B6: prvega najdemo v mleku in jogurtu, jajcih, mastnih ribah ter zelenjavi, kot so sladki krompir, korenje, špinača in brokoli, viri vitamina B6 pa so čičerika, govedina, losos, tun in tofu.

Pred kroničnimi vnetji in avtoimunskimi boleznimi ščiti selen, ki ga najdemo v brazilskih oreščkih, morski hrani, mesu in jetrih.

»Vitamin A je pomemben za normalno rast, delovanje imunskega sistema, dober vid, presnovo železa, izgradnjo kože in sluznic in njihovo delovanje, oporo pri reprodukciji in razvoju celic ter tkiv,« pojasnjujejo na prehrana.si. Vitamin B6 prispeva k sproščanju energije pri presnovi. Kot dodajajo, je »vpleten tudi v delovanje imunskega sistema, nastajanje rdečih krvničk in cisteina, uravnavanje delovanja hormonov ter prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti«.