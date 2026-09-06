Ugodna zaščita pred soncem: glede na okna izberemo pliseje, zatemnitve, panelne zavese ali folije za steklo

Ali lahko notranjost zaščitimo pred soncem, ne da bi po nepotrebnem obremenili svojo denarnico? Rolete so zelo učinkovito sredstvo, vendar sta lahko nakup in montaža zelo draga, zlasti če želimo zaščititi več oken. Na voljo so seveda tudi cenejše rešitve, ki jih lahko namestimo sami, nekatere celo brez vrtanja.

Med najbolj praktičnimi so, denimo, plisirana senčila, ki se namestijo neposredno na okno. Nekatere modele lahko premikamo od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol, zato zakrijemo le del stekla, kjer potrebujemo zasebnost, preostanek pa ostane odprt za dnevno svetlobo. Kar je priročno še posebno v pritličnih stanovanjih ali pa tam, kjer so si okna zelo blizu. Obstajajo tudi preproste plisirane zavese s samolepilnim trakom, ki jih namestimo v nekaj minutah in jih po potrebi odstranimo brez vijakov.

Senčila za strešna okna so postala zelo dovršena. FOTO: Master/Getty Images

Solarne folije

Če je največja težava močno sonce, so primerna zatemnitvena senčila. Koristna niso zgolj v spalnici, temveč tudi v prostorih, ki se hitro segrevajo ali kjer bleščanje moti gledanje televizije ali pa delo za računalnikom. Če popolna tema ni potrebna, so dobra izbira polprosojne zavese, ki prepuščajo svetlobo, hkrati pa omejijo poglede od zunaj.

Za večja okna in steklene stene so primerne panelne zavese iz ravnih tekstilnih površin, ki se pomikajo levo in desno. Glede na material so lahko skoraj prosojne ali povsem neprosojne, prostoru pa dajejo sodoben videz.

Zelo preprosta možnost so tudi folije za steklo. Matirane ali dekorativne lahko namestimo na celotno površino ali pa le na spodnji del okna ter tako povečamo zasebnost, ne da bi bistveno zmanjšali količino svetlobe. Solarne folije pomagajo zmanjšati bleščanje ter tudi del sončnega sevanja.

Plisirana senčila niso draga, so pa zelo uporabna. FOTO: Bob Lacour/foap/Getty Images

Če je glavni cilj preprečevanje pregrevanja, so zunanje rolete učinkovitejše, saj sončne žarke ustavijo, da ne pridejo skozi steklo. Notranja senčila so dovolj za zmanjšanje bleščanja, ublažitev svetlobe in več zasebnosti. Njihova največja prednost je prilagodljivost: ne zahtevajo velike naložbe, posegov v okna ali posebnega orodja, zato so še posebno primerna za najemnike.

Za kombinacijo zasebnosti in dnevne svetlobe bodo dobra izbira tudi plisirana senčila, za popolno temo zatemnitvena, za velike steklene površine panelne zavese, za skoraj neopazno spremembo pa folije za steklo.