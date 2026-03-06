  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TEHNOLOGIJA

Umetna inteligenca lahko pomaga, a brez zdravnika ne gre

Nekatera slovenska podjetja že uspešno tržijo orodja, v katerih se povezujeta zdravje in UI.
Učinkovito jo uporabljajo pri analizi krvnih testov. FOTO: Nensuria/Getty Images

Učinkovito jo uporabljajo pri analizi krvnih testov. FOTO: Nensuria/Getty Images

Pametna ura je primer koristnega zbiranja zdravstvenih podatkov s pomočjo UI. FOTO: Sitthiphong/Getty Images

Pametna ura je primer koristnega zbiranja zdravstvenih podatkov s pomočjo UI. FOTO: Sitthiphong/Getty Images

Zdravnikom lahko pomaga pri analiziranju velikih količin podatkov. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

Zdravnikom lahko pomaga pri analiziranju velikih količin podatkov. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

Učinkovito jo uporabljajo pri analizi krvnih testov. FOTO: Nensuria/Getty Images
Pametna ura je primer koristnega zbiranja zdravstvenih podatkov s pomočjo UI. FOTO: Sitthiphong/Getty Images
Zdravnikom lahko pomaga pri analiziranju velikih količin podatkov. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images
A. J.
 6. 3. 2026 | 11:44
4:33
A+A-

Strokovnjaki izpostavljajo, da lahko umetna inteligenca (UI) skupaj z digitalizacijo zdravnikom omogoči lažje postavljanje diagnoz, zdravstvenim delavcem pa boljšo organizacijo dela. Oboje je prednost za pacienta, ki tako hitreje pride do mnenja zdravnika in zdravljenja, če je to potrebno. Prednost UI je, da v kratkem času obdela zelo veliko podatkov, je strojna uresničitev znanega reka več glav več ve. Posamezniku pa pomaga, da prek pametnih naprav spremlja in beleži svoje zdravstveno stanje na način, ki prej ni bil mogoč.

Z digitalizacijo postaja dostop zdravnikov do podatkov, ki lahko pomagajo pri temeljiti zdravstveni obravnavi, preprostejši.

V Sloveniji se z UI v zdravstvu ukvarja več strokovnjakov in zagonskih podjetij. Med najbolj znanimi projekti je domači zdravnik HomeDOCTOR, katerega vodja je dr. Matjaž Gams z Inštituta Jožef Stefan. Osredotoča se na diagnostiko; v okence vnesemo simptome, UI pa nam ponudi predloge za ukrepanje ali postavi dodatna vprašanja. Gre za pomočnika, ki pa, kot poudarjajo na spletni strani, ne nadomesti zdravniškega pregleda. Projekt, pri ustvarjanju katerega sodelujejo tudi študentje medicine in zdravniki iz zdravniške zbornice, je še vedno v fazi prototipa, avtorji pa so si zastavili cilj, da bi nekoč postal del zdravstvenega sistema v Sloveniji. Brezplačno si lahko z njim pomagate na spletnem naslovu https://home-doctor.ijs.si.

Pametna ura je primer koristnega zbiranja zdravstvenih podatkov s pomočjo UI. FOTO: Sitthiphong/Getty Images
Pametna ura je primer koristnega zbiranja zdravstvenih podatkov s pomočjo UI. FOTO: Sitthiphong/Getty Images
Nekatera slovenska podjetja že uspešno tržijo orodja, v katerih se povezujeta zdravje in UI. Eno od teh je MESI Medical. Njihov izdelek je nekakšna tablica, ki, povezana z orodji za diagnostiko, zdravnikom omogoča boljši vpogled v zdravstveno stanje pacienta. Zdravniku naj bi ponujala oporo pri odločanju in enoten vpogled v vse potrebne podatke, saj z njo opravi 16 meritev, med drugim izmeri gleženjski indeks, ki odkriva periferne arterijske bolezni, EKG za oceno srčnega delovanja, krvni tlak, kapaciteto pljuč in nasičenost krvi s kisikom. Orodje podjetja BrainTrip CogniScore omogoča poceni, neinvazivno možgansko diagnostiko. S pomočjo kape z elektrodami izmeri pomembne možganske funkcije in zazna kognitivni upad ali demenco. Orodje temelji na elektrofiziologiji možganov (EEG). MŠe en plod slovenskega znanja je aplikacija BoMind, ki podpira uporabnike pri krepitvi duševnega zdravja in psihološke odpornosti. Kot navajajo avtorji, je oblikovana s pomočjo znanstvenih dognanj in najnovejše tehnologije. Z aplikacijo sodeluje tudi več kot 10 psihologov in psihoterapevtov, s katerimi se lahko uporabniki aplikacije dogovarjajo za pogovor. BoMind ni namenjen le reševanju težav, pomagal naj bi tudi pri osebnostni rasti.

Pilotni projekti

V Sloveniji sicer že potekajo pilotni projekti in razvojni programi, ki vključujejo UI pri različnih diagnostičnih in kliničnih nalogah. Eden vidnih primerov je sodelovanje raziskovalcev in klinikov v evropskih konzorcijih, kjer testirajo sisteme, ki lahko pomagajo pri interpretaciji kliničnih podatkov, analiziranju laboratorijskih izvidov ali predvidevanju tveganj za zaplete. Eden izmed konkretnih primerov je razvoj sistemov za boljšo interpretacijo krvnih testov, ki z analizo velike količine laboratorijskih podatkov in demografskih dejavnikov omogočajo hitrejšo in natančnejšo oceno najverjetnejših diagnoz. To zdravnikom daje dodatno orodje pri odločanju, še posebno pri zapletenih primerih ali redkih boleznih.

V kratkem času obdela zelo veliko podatkov, je strojna uresničitev reka več glav več ve.

UI je v pomoč tudi še vedno ne povsem zaključeni digitalizaciji zdravstva. Projekt, ki se bo zaključil 30. junija, naj bi omogočil telemedicino in zdravje na daljavo, eKarton in enotni podatkovni model, prepoznavo govora, informacijski sistem za dispečerje, pa tudi avtomatizacije razporedov in obremenitev. Že zdaj delujejo rešitve, kot so eZdravje, eRecept, eNapotnica, eNaročanje in centralni register podatkov o pacientih (CRPP) in portal zVEM. Z digitalizacijo postaja dostop zdravnikov in pacientov do podatkov, ki lahko pomagajo pri bolj temeljiti zdravstveni obravnavi, preprostejši.

Zdravnikom lahko pomaga pri analiziranju velikih količin podatkov. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images
Zdravnikom lahko pomaga pri analiziranju velikih količin podatkov. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

Več iz teme

zdravsjezdravnikzdravstvotehnologijaumetna inteligenca
ZADNJE NOVICE
12:03
Novice  |  Slovenija
EVROPA NA UDARU

Klemen Grošelj: »Potencial za svetovni konflikt je večji kot v Ukrajini«

Smrt ajatole Homeneja ni prinesla pričakovanega padca režima, temveč je celo povečala intenzivnost spopadov.
6. 3. 2026 | 12:03
12:02
Šport  |  Tekme
NOVA ZMAGA

To je skok, kakršnega zmore le najboljša športnica na svetu Nika Prevc! Zmagala že 16- krat v tej sezoni (VIDEO)

Nika Prevc slavila tudi na drugi tekmi svetovnega pokala v Lahtiju: »Rada tekmujem v Lahtiju, na tej skakalnici se res dobro počutim, predvsem v drugem delu skoka.«
6. 3. 2026 | 12:02
11:55
Bralci
ČESTITKE

Za dan žena brezplačno voščite v Slovenskih novicah: čas samo še do 14h

8. marec, dan žena, je vsako leto poseben praznik za vse ženske, saj jim ta dan izrečemo posebno priznanje za njihov trud. Vabimo vas, da letos praznujete s Slovenskimi novicami in brezplačno objavite voščilo tisti posebni ženski, ki se ji želite še posebej zahvaliti. Kako objaviti voščilo? Čestitko lahko do petka do 14. ure oddate na e-naslovu praznicno@slovenskenovice.si.
6. 3. 2026 | 11:55
11:44
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEHNOLOGIJA

Umetna inteligenca lahko pomaga, a brez zdravnika ne gre

Nekatera slovenska podjetja že uspešno tržijo orodja, v katerih se povezujeta zdravje in UI.
6. 3. 2026 | 11:44
11:29
Šport  |  Športni trači
NJEN BOJ

Saj ni res, pa je. Minilo le 25 dni od grozljivega padca, Lindsey Vonn že trenira! (VIDEO)

Ameriška smučarka se vrača po hudi poškodbi in to hitreje od pričakovanj.
6. 3. 2026 | 11:29
11:17
Novice  |  Slovenija
ŽE 65. TEKMOVANJE

Mati vseh salamijad na dan mučenikov

Vzorce zbirajo do te nedelje, že naslednji dan jih bodo ocenjevali.
Drago Perko6. 3. 2026 | 11:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki